क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना
सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डायपर पहनने से बच्चों की किडनी खराब हो सकती है, जानिए सचाई...
Published : November 3, 2025 at 6:28 PM IST
नवजात शिशु की देखभाल करना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. माता-पिता शिशु की हर छोटी-बड़ी आदत से लेकर उसके आराम तक, हर चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं. शुरुआती कुछ महीनों में शिशु बार-बार पेशाब या शौच करता है, इसलिए कई माता-पिता शिशु को डायपर पहनाते हैं क्योंकि इससे बार-बार कपड़े बदलने का झंझट खत्म हो जाता है और शिशु आराम से सो भी जाता है. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें कहा गया था कि डायपर के इस्तेमाल से शिशु की किडनी को नुकसान पहुंचता है. इस दावे के सामने आने के बाद कई नए माता-पिता चिंतित हो गए थे. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मणिपाल अस्पताल, भुवनेश्वर के बाल रोग विशेषज्ञ और सलाहकार डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने सोशल मीडिया के इस दावे पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है, जो हर माता-पिता के लिए जानना जरूरी है...
क्या डायपर से किडनी को नुकसान पहुंचता है?
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल यह दावें पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. शिशु को डायपर पहनाने से किडनी खराब नहीं होती है. उनके अनुसार, ऐसी अफवाहें फैलाना सिर्फ माता-पिता को बेवजह डराने के लिए है. इस तरह के सोशल मीडिया दावे बेबुनियादी है. डायपर का किडनी पर कोई असर नहीं होता है , क्योंकि किडनी को प्रभावित करने वाले कारण बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे जन्मजात विकार, संक्रमण या कुछ चिकित्सीय जटिलताएं.
लेकिन... लंबे समय तक गंदे डायपर को लेकर रहें सावधान!
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने बताया कि बच्चे के डायपर पहनने या न पहनने का उनके किडनी पर कोई असर नहीं पड़ता है. किडनी का काम तरल पदार्थों को शुद्ध करना और जल-इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना है. इसलिए, डायपर किडनी के लिए अप्रासंगिक हैं. इसका मतलब है कि डायपर सीधे तौर पर किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लंबे समय तक गंदे डायपर पहनने से मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई) हो सकता है, जो गंभीर होने पर किडनी को प्रभावित कर सकता है. लंबे समय तक गीला डायपर पहनने के के कारण डायपर रैश और पेरिनियम के आसपास घेरा या मूत्रमार्ग का संक्रमण हो सकता है, जिसका खतरा लड़कियों में ज्यादा होता है.
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. इमरान पटेल ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. इमरान पटेल ने भी इस विषय पर खुलकर बात की और बताया कि डायपर बच्चों को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते. उनका मानना है कि गंदे डायपर के लंबे समय तक इस्तेमाल से मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई) हो सकता है, जो गंभीर होने पर किडनी को प्रभावित कर सकता है. बता दें इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि डायपर पहनने से बच्चों की किडनी खराब होती है.
कितनी बार डायपर बदलना चाहिए?
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान कहते हैं कि डायपर इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए. आमतौर पर डायपर हर दो से तीन घंटे में बदलना चाहिए. अगर शिशु ने शौच किया है, तो तुरंत डायपर बदलना जरूरी है. ज्यादा देर तक गीला डायपर पहने रखने से त्वचा में जलन या संक्रमण हो सकता है.
बच्चे को डायपर-फ्री समय दें
डॉक्टर का यह भी कहना है कि शिशु को रोजाना कुछ समय के लिए बिना डायपर के रखना चाहिए. इसे 'डायपर-फ्री टाइम' कहते हैं. दिन में दो-तीन बार शिशु को कुछ देर के लिए हवादार कपड़े पहनाने से त्वचा को सांस लेने में मदद मिलती है और संक्रमण की संभावना कम हो जाती है.
दाने की समस्या
डॉ. जानकी बल्लव प्रधान के अनुसार, कुछ शिशुओं को डायपर इस्तेमाल करने के बाद रैशेज या लाल दाने हो सकते हैं. ऐसा अक्सर समय पर डायपर न बदलने या डायपर के कपड़े से शिशु की त्वचा की एलर्जी के कारण होता है. इससे बचने के लिए, हमेशा मुलायम और त्वचा के अनुकूल डायपर इस्तेमाल करें और हर बार डायपर बदलने के बाद बेबी क्रीम या नारियल तेल लगाएं
माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण सलाह
अंततः, डॉक्टर कहते हैं कि डायपर का इस्तेमाल एक व्यक्तिगत निर्णय है. यह शिशु और माता-पिता दोनों के आराम के स्तर पर निर्भर करता है. लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखें, जिसमें साफ-सफाई, समय पर डायपर बदलना और कुछ समय के लिए डायपर का इस्तेमाल न करना शामिल है, तो डायपर आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे. इसलिए, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर बात पर विश्वास न करें. डॉक्टर से सलाह लें और अपने शिशु के स्वास्थ्य संबंधी फेसले हमेशा वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर लें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)