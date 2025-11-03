ETV Bharat / health

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

नवजात शिशु की देखभाल करना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. माता-पिता शिशु की हर छोटी-बड़ी आदत से लेकर उसके आराम तक, हर चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं. शुरुआती कुछ महीनों में शिशु बार-बार पेशाब या शौच करता है, इसलिए कई माता-पिता शिशु को डायपर पहनाते हैं क्योंकि इससे बार-बार कपड़े बदलने का झंझट खत्म हो जाता है और शिशु आराम से सो भी जाता है. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें कहा गया था कि डायपर के इस्तेमाल से शिशु की किडनी को नुकसान पहुंचता है. इस दावे के सामने आने के बाद कई नए माता-पिता चिंतित हो गए थे. लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मणिपाल अस्पताल, भुवनेश्वर के बाल रोग विशेषज्ञ और सलाहकार डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने सोशल मीडिया के इस दावे पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है, जो हर माता-पिता के लिए जानना जरूरी है...

क्या डायपर से किडनी को नुकसान पहुंचता है?

डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल यह दावें पूरी तरह से गलत और भ्रामक है. शिशु को डायपर पहनाने से किडनी खराब नहीं होती है. उनके अनुसार, ऐसी अफवाहें फैलाना सिर्फ माता-पिता को बेवजह डराने के लिए है. इस तरह के सोशल मीडिया दावे बेबुनियादी है. डायपर का किडनी पर कोई असर नहीं होता है , क्योंकि किडनी को प्रभावित करने वाले कारण बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे जन्मजात विकार, संक्रमण या कुछ चिकित्सीय जटिलताएं.

लेकिन... लंबे समय तक गंदे डायपर को लेकर रहें सावधान!

डॉ. जानकी बल्लव प्रधान ने बताया कि बच्चे के डायपर पहनने या न पहनने का उनके किडनी पर कोई असर नहीं पड़ता है. किडनी का काम तरल पदार्थों को शुद्ध करना और जल-इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना है. इसलिए, डायपर किडनी के लिए अप्रासंगिक हैं. इसका मतलब है कि डायपर सीधे तौर पर किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लंबे समय तक गंदे डायपर पहनने से मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई) हो सकता है, जो गंभीर होने पर किडनी को प्रभावित कर सकता है. लंबे समय तक गीला डायपर पहनने के के कारण डायपर रैश और पेरिनियम के आसपास घेरा या मूत्रमार्ग का संक्रमण हो सकता है, जिसका खतरा लड़कियों में ज्यादा होता है.

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. इमरान पटेल ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. इमरान पटेल ने भी इस विषय पर खुलकर बात की और बताया कि डायपर बच्चों को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते. उनका मानना ​​है कि गंदे डायपर के लंबे समय तक इस्तेमाल से मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई) हो सकता है, जो गंभीर होने पर किडनी को प्रभावित कर सकता है. बता दें इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि डायपर पहनने से बच्चों की किडनी खराब होती है.