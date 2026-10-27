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क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को किया जा सकता है कम? जानें रोजमर्रा की किन आदतों का पड़ता है सबसे ज्यादा असर?

क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को किया जा सकता है कम? ( GETTY IMAGES )

ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ है जो ब्रेस्ट टिशू में शुरू होती है. यह अक्सर डक्ट्स में शुरू होता है, वो ट्यूब जो ब्रेस्ट मिल्क को निप्पल तक ले जाती हैं या दूध बनाने वाली ग्लैंड्स में, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं. ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट का 'मैलिग्नेंट ट्यूमर' भी कहा जा सकता है. 'मैलिग्नेंट' का मतलब है कैंसर वाला, जबकि 'ट्यूमर' का मतलब है सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ.

सभी ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते, नॉन-कैंसरस ट्यूमर को 'बिनाइन ट्यूमर' कहा जाता है (जैसे, फाइब्रोएडेनोमा). बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच मुख्य अंतर यह है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर हेल्दी बॉडी टिशू में फैलकर उसे खत्म कर सकते हैं, जबकि बिनाइन ट्यूमर ऐसा नहीं करते हैं.