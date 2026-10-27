क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को किया जा सकता है कम? जानें रोजमर्रा की किन आदतों का पड़ता है सबसे ज्यादा असर?
कई साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से कुछ हद तक रिस्क को कम किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि...
Published : October 27, 2026 at 5:54 PM IST
ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ है जो ब्रेस्ट टिशू में शुरू होती है. यह अक्सर डक्ट्स में शुरू होता है, वो ट्यूब जो ब्रेस्ट मिल्क को निप्पल तक ले जाती हैं या दूध बनाने वाली ग्लैंड्स में, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं. ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट का 'मैलिग्नेंट ट्यूमर' भी कहा जा सकता है. 'मैलिग्नेंट' का मतलब है कैंसर वाला, जबकि 'ट्यूमर' का मतलब है सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ.
सभी ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते, नॉन-कैंसरस ट्यूमर को 'बिनाइन ट्यूमर' कहा जाता है (जैसे, फाइब्रोएडेनोमा). बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच मुख्य अंतर यह है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर हेल्दी बॉडी टिशू में फैलकर उसे खत्म कर सकते हैं, जबकि बिनाइन ट्यूमर ऐसा नहीं करते हैं.
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. रोहित स्वामी का कहना है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर मामलों तेजी बढ़ रहे हैं, इस बढ़ते मामलों के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हमारी रोज की आदतें इस बीमारी के होने के रिस्क पर असर डालती हैं? ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर, जैसे बढ़ती उम्र, जेनेटिक म्यूटेशन और फैमिली हिस्ट्री हमारे कंट्रोल से बाहर हैं. हालांकि, कई साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से कुछ हद तक रिस्क को कम किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी नहीं कि जिंदगी में बड़े बदलाव करने पड़ें, छोटी लेकिन नियमित आदतें भी लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकती हैं. इस खबर में जानिए क्या है वे आदतें...
इन आदतों को अपनाकर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को किया जा सकता है कम
- हेल्दी वजन बनाए रखें – मेनोपॉज के बाद, शरीर का ज्यादा फैट एस्ट्रोजन हॉर्मोन का एक जरूरी सोर्स बन जाता है. मोटापा और ज्यादा वजन (खासकर मेनोपॉज के बाद) ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़े हैं. इसलिए, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के जरिए हेल्दी वजन बनाए रखना जरूरी है.
- रोज चलने की आदत डालें – ज्यादा देर तक बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी की कमी आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है. हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करना, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या साइकिलिंग, फायदेमंद होता है. आप अपने डेली रूटीन में लगभग 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक को शामिल करके शुरुआत कर सकते हैं.
- अपनी डाइट में बड़े बदलाव करें- मौसमी फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और फाइबर वाली चीजें शामिल करें. बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, मीठे ड्रिंक्स और अधिक कैलोरी वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें. हालांकि कोई भी अकेला सुपरफड ब्रेस्ट कैंसर से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, लेकिन बैलेंस्ड डाइट हेल्दी वजन बनाए रखने में मदद करती है.
- शराब और स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें- शराब पीना ब्रेस्ट कैंसर का एक जाना-माना रिस्क फैक्टर है. थोड़ी सी शराब भी इस रिस्क को बढ़ा सकती है, इसलिए इससे बचना ही सबसे अच्छा है. स्मोकिंग से दूर रहना भी पूरी सेहत और कैंसर से बचाव के लिए बहुत जरूरी है.
- पक्का करें कि आप पूरी नींद लें- रेगुलर नींद का शेड्यूल बनाए रखना और स्ट्रेस मैनेज करना पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है. हालांकि, अभी इस बात के बहुत कम साइंटिफिक सबूत हैं कि सिर्फ अच्छी नींद या स्ट्रेस कम करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है.
सबसे जरूरी बात
डॉ. रोहित स्वामी के अनुसार, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से बचाव की गारंटी नहीं देती है. इसलिए, अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गांठ, आकार में बदलाव, निप्पल से अजीब डिस्चार्ज या स्किन में बदलाव दिखे, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. अपनी उम्र और अपने रिस्क के आधार पर मैमोग्राफी और दूसरे जरूरी टेस्ट के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)