क्या त्योहारों पर पटाखों का धुआं बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा? जानिए जहरीले धुएं और Cancer के बीच क्या है संबंध
पटाखों के धुएं में मौजूद सभी चीजों को कैंसर पैदा करने वाला नहीं माना जाता, लेकिन एयर पॉल्यूशन में पाए जाने वाले कुछ कॉम्पोनेंट कैंसर...
Published : November 5, 2026 at 3:08 PM IST
बहुत से लोग त्योहारों के दौरान पटाखे जलाना और आतिशबाजी देखना पसंद करते हैं. हालांकि, इन पटाखों से निकलने वाला धुआं केवल आंखों में अस्थायी जलन, खांसी या सांस लेने में कठिनाई ही पैदा नहीं करता, बल्कि इसमें ऐसे हानिकारक रसायन भी होते हैं जो लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या त्योहारों के दौरान पटाखों के धुएं के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है?
जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि असल में, जब पटाखे जलाए जाते हैं, तो वे हवा में प्रदूषण फैलाने वाले सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई अन्य रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं. कुछ पटाखों में रंग पैदा करने के लिए अलग-अलग धातुओं के यौगिक भी होते हैं. इनसे निकलने वाला धुआं आसपास के वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ा सकता है.
क्या पटाखों का धुआं कैंसर से जुड़ा है?
डॉ. दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि पटाखों के धुएं में मौजूद सभी पदार्थों को कैंसर पैदा करने वाला नहीं माना जाता, लेकिन वायु प्रदूषण में मौजूद कुछ घटक कैंसर के खतरे से जुड़े हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने बाहरी वायु प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी (Carcinogenic) के रूप में वर्गीकृत किया है. विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर के साथ इसका संबंध पाया गया है.
जब कोई व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस लेता है, तो सूक्ष्म कण फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं. लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ सकती है. समय के साथ ऐसे बदलाव कैंसर के विकास में भूमिका निभा सकते हैं.
क्या एक-दो दिन पटाखे जलाने से कैंसर हो सकता है?
डॉ. दिनेश कुमार सिंह बताते हैं कि यह समझना जरूरी है कि पटाखों के धुएं के संपर्क में आने का मतलब (चाहे वह एक बार हो या कुछ दिनों तक) यह नहीं है कि उस व्यक्ति को कैंसर हो ही जाएगा. कैंसर का खतरा कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रदूषण के संपर्क में रहने की अवधि और तीव्रता, धूम्रपान की आदतें, पारिवारिक इतिहास (फैमिली हिस्ट्री) और जीवनशैली से जुड़ी अन्य बातें. हालांकि, लंबे समय तक बार-बार प्रदूषित हवा में सांस लेना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. मतलब, पटाखों के धुएं में 'कार्सिनोजेनिक' (कैंसर पैदा करने वाले) तत्व होते हैं. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक या हर साल बार-बार भारी प्रदूषण और जहरीले धुएं के संपर्क में आता है, तो उसे फेफड़ों का कैंसर और सांस से जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है.
कैसे करें अपना बचाव?
त्योहारों के दौरान पटाखों के धुएं से बचने के लिए इनके आसपास खड़े होकर आतिशबाजी देखने से बचें. हवा की गुणवत्ता खराब होने पर बाहर निकलना सीमित रखें. जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. घर के अंदर खिड़की-दरवाजे बंद रखें, जब बाहर प्रदूषण अधिक हो. बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों का विशेष ध्यान रखें.
त्योहार खुशियां मनाने का अवसर हैं, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि प्रदूषण का असर केवल तत्काल होने वाली परेशानी तक सीमित नहीं है. स्वच्छ हवा में सांस लेना लंबे समय तक स्वस्थ रहने और कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों के जोखिम को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)