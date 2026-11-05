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क्या त्योहारों पर पटाखों का धुआं बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा? जानिए जहरीले धुएं और Cancer के बीच क्या है संबंध

क्या त्योहारों पर पटाखों का धुआं बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा? ( GETTY IMAGES )

बहुत से लोग त्योहारों के दौरान पटाखे जलाना और आतिशबाजी देखना पसंद करते हैं. हालांकि, इन पटाखों से निकलने वाला धुआं केवल आंखों में अस्थायी जलन, खांसी या सांस लेने में कठिनाई ही पैदा नहीं करता, बल्कि इसमें ऐसे हानिकारक रसायन भी होते हैं जो लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या त्योहारों के दौरान पटाखों के धुएं के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है?

जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि असल में, जब पटाखे जलाए जाते हैं, तो वे हवा में प्रदूषण फैलाने वाले सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10), सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कई अन्य रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं. कुछ पटाखों में रंग पैदा करने के लिए अलग-अलग धातुओं के यौगिक भी होते हैं. इनसे निकलने वाला धुआं आसपास के वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ा सकता है.