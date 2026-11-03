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क्या बार-बार गर्म किया गया खाना और गलत तरीके से स्टोर की गई मिठाइयों से हो सकता है फूडबोर्न इन्फेक्शन?

क्या बार-बार गर्म किया गया खाना और गलत तरीके से स्टोर की गई मिठाइयों से हो सकता है फूडबोर्न इन्फेक्शन? ( GETTY IMAGES )

फ्रिज में बची हुई दाल, कल के चावल जिनसे फ्राइड राइस बनाए जा सकते हैं, तीसरी बार गर्म की जा रही कोई सब्जी, या अचानक आए मेहमानों के लिए दोबारा गर्म की जा रही चाय, ये सब चीजें बिल्कुल बेहानिकारक लग सकती हैं. आखिर, खाना दोबारा गर्म करने से बैक्टीरिया मर ही जाते हैं, है ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. खाने को ठंडा करने, स्टोर करने और दोबारा गर्म करने के तरीके का उसकी सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाना कैसे स्टोर किया गया है और उसे कितनी देर तक गर्म किया गया है. किसी डिश को बार-बार गर्म करने (यानी उसे अलग-अलग तापमानों से गुजारने) से फूड से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

क्या खाने को बार-बार गर्म करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है?