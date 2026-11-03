क्या बार-बार गर्म किया गया खाना और गलत तरीके से स्टोर की गई मिठाइयों से हो सकता है फूडबोर्न इन्फेक्शन?
खाने को बार-बार गर्म करने और मिठाइयों को गलत तरीके से रखने से फूडबॉर्न इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा काफी बढ़ सकता है. क्योंकि...
Published : November 3, 2026 at 7:43 PM IST
फ्रिज में बची हुई दाल, कल के चावल जिनसे फ्राइड राइस बनाए जा सकते हैं, तीसरी बार गर्म की जा रही कोई सब्जी, या अचानक आए मेहमानों के लिए दोबारा गर्म की जा रही चाय, ये सब चीजें बिल्कुल बेहानिकारक लग सकती हैं. आखिर, खाना दोबारा गर्म करने से बैक्टीरिया मर ही जाते हैं, है ना? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. खाने को ठंडा करने, स्टोर करने और दोबारा गर्म करने के तरीके का उसकी सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाना कैसे स्टोर किया गया है और उसे कितनी देर तक गर्म किया गया है. किसी डिश को बार-बार गर्म करने (यानी उसे अलग-अलग तापमानों से गुजारने) से फूड से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.
क्या खाने को बार-बार गर्म करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है?
- पुणे के रुबी हॉल क्लिनिक में कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज विशेषज्ञ डॉ. देवाशीष देसाई का कहना है कि खाने को बार-बार गर्म करने और मिठाइयों को गलत तरीके से रखने से फूडबॉर्न इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा काफी बढ़ सकता है. जब पके हुए खाने को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है (खासकर गर्म और उमस भरे मौसम में) तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं. खाने को दोबारा गर्म करने से वह हमेशा सुरक्षित नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन पैदा करते हैं जो उच्च तापमान पर भी सक्रिय रह सकते हैं.
- हालांकि पहले से पके हुए खाने को दोबारा गर्म करना सुविधाजनक होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि खाना पूरी तरह से अंदर तक गर्म हो जाए. खाने को ठंडा करने, स्टोर करने और फिर से गर्म करने के चक्र से बचना चाहिए, खासकर तब, जब इन चरणों के बीच खाना लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा रहा हो. ऐसा करने से बैक्टीरिया के पनपने और खाने के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है.
- यही सावधानियां पारंपरिक भारतीय मिठाइयों पर भी लागू होती हैं. दूध से बनी मिठाइयां, जिनमें खोया, पनीर, क्रीम या अन्य डेयरी सामग्री होती है, बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं. यदि इन्हें सही तापमान पर न रखा जाए या इन्हें संभालते समय इनमें कोई संदूषण हो जाए, तो इनमें हानिकारक सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं.
- इस खतरे को कम करने के लिए ताजा बना खाना तुरंत खा लेना चाहिए, बचा हुआ खाना दो घंटे के अंदर फ्रिज में रख देना चाहिए, और जल्दी खराब होने वाली मिठाइयों को भी फ्रिज में रखना चाहिए. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि खराब खाना हमेशा खराब होने के साफ निशान नहीं दिखाता है. खाने की महक, टेक्सचर या दिखने में कोई भी बदलाव एक चेतावनी का संकेत हो सकता है, लेकिन ऐसे बदलाव न होने का मतलब यह नहीं है कि खाना सुरक्षित है.
इस सवाल का जवाब देते हुए सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. हुजेफा रुंडेरावाला का कहना है कि खाने को बार-बार पकाने से बचने के लिए उसे दोबारा गर्म करना एक सुविधाजनक तरीका तो है, लेकिन इसे गलत तरीके से रखने और बार-बार गर्म करने से फूडबॉर्न बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए पके हुए खाने को दो घंटे के भीतर फ्रिज में रख देना चाहिए. खाना दोबारा गर्म करते समय यह पक्का करना जरूरी है कि वह अंदर तक अच्छी तरह गर्म हो जाए, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं. खाने को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ देने या बिना सही तापमान का ध्यान रखे बार-बार गर्म करने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं और फूडबॉर्न इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.
- खाद्य सुरक्षा के अलावा, बार-बार गर्म करने से भोजन की पोषण गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है. गर्मी के प्रति संवेदनशील विटामिन, खासकर विटामिन B और विटामिन C, बार-बार गर्म करने से नष्ट हो सकते हैं, जिससे भोजन का पोषण मूल्य कम हो जाता है. इसी तरह, खाना पकाने वाले तेल को बार-बार गर्म करने से उसमें रासायनिक बदलाव आ सकते हैं और हानिकारक तत्व बन सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.
- त्योहारों के दौरान, पारंपरिक भारतीय मिठाइयों को रखने और खाने-पीने के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. दूध और डेयरी उत्पादों से बनी मिठाइयां बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं, खासकर गर्म मौसम में. इन्हें सही तापमान पर (फ्रिज में) रखना चाहिए और एक सुरक्षित समय-सीमा के भीतर ही खा लेना चाहिए. अगर मिठाइयों को सही तरीके से न रखा जाए, तो इनसे फूड-बॉर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे पेट में मरोड़, दस्त, जी मिचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
अहमदाबाद के गुरुकुल (मेमनगर) स्थित स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में इंटरनल मेडिसिन और जेरियाट्रिक्स विभाग के निदेशक, डॉ. योगेश गुप्ता बताते हैं कि अगर खाने को शुरू से ही सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया है, तो उसे दोबारा गर्म करने से वह खाने लायक सुरक्षित नहीं हो जाएगा. कुछ बैक्टीरिया (खासकर वे जो चावल और अन्य पके हुए खाने में पाए जाते हैं) ऐसे टॉक्सिन पैदा कर सकते हैं जो खाना उबालने या दोबारा गर्म करने के बाद भी सक्रिय रहते हैं. हर बार जब खाना ठंडा होता है और फिर दोबारा गर्म किया जाता है, तो बचे हुए बैक्टीरिया को पनपने का एक और मौका मिल जाता है. खासकर तब, जब खाने को लंबे समय तक कमरे के तापमान (रूम टेम्परेचर) पर छोड़ दिया गया हो.
सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि केवल उतना ही खाना दोबारा गर्म किया जाए जिसे तुरंत खाना हो, और खाने को बार-बार गर्म करने से बचें। खाने को अच्छी तरह से गर्म किया जाना चाहिए, ताकि उसका अंदरूनी तापमान लगभग 74°C तक पहुंच जाए.
गलत तरीके से रखी गई मिठाइयां आपको बीमार क्यों कर सकती हैं?
- कलाकंद, पेड़ा, बर्फी, रसमलाई और क्रीम वाली मिठाइयां आमतौर पर दूध से बनी होती हैं. इनमें नमी की मात्रा अधिक होती है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो सूक्ष्मजीवों को पनपने में मदद करते हैं. इसलिए, अगर इन्हें सही तरीके से न रखा जाए, तो इनमें बैक्टीरिया पनपने का काफी खतरा रहता है.
- त्योहारों, शादियों और अन्य समारोहों के दौरान, मिठाइयां अक्सर कई घंटों तक फ्रिज के बाहर रखी रहती हैं, कई लोगों के हाथों से गुजरती हैं, या बड़ी मात्रा में पैक की जाती हैं. चूंकि इन मिठाइयों को आमतौर पर दोबारा गर्म किए बिना ही खा लिया जाता है, इसलिए इनमें मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव सीधे शरीर में जा सकते हैं और भोजन से होने वाली बीमारियों का कारण बन सकते हैं.
खाने से होने वाले संक्रमण (फूडबॉर्न इन्फेक्शन) के सामान्य लक्षण क्या हैं?
इसके सामान्य लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट में मरोड़, दस्त और कुछ मामलों में हल्का बुखार शामिल हैं. जिम्मेदार सूक्ष्मजीव या टॉक्सिन के आधार पर, लक्षण कुछ ही घंटों में दिख सकते हैं या सामने आने में अधिक समय ले सकते हैं. ज्यादातर हल्के मामलों में, पर्याप्त आराम करने और तरल पदार्थों का सेवन करने से एक से तीन दिनों में सुधार हो जाता है.
किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
अगर लगातार उल्टी हो रही हो या व्यक्ति तरल पदार्थों को पचा न पा रहा हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अन्य चेतावनी संकेतों में डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) शामिल है, जिसके लक्षणों में मुंह सूखना, चक्कर आना या पेशाब कम आना हो सकता है. मल में खून आना, 38.5°C से ज्यादा तेज बुखार होना, या ऐसे लक्षण जो दो-तीन दिनों से ज़्यादा बने रहें, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.
बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, डायबिटीज से पीड़ित लोगों और कमजोर इम्युनिटी वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें भोजन से होने वाले संक्रमण के कारण गंभीर जटिलताएं पैदा होने का खतरा अधिक होता है.
अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो घर पर क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं?
- सबसे पहली प्राथमिकता डिहाइड्रेशन को रोकना है. इसके लिए, थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) या अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें. ठीक होने के दौरान, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें.
- डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स या दस्त रोकने वाली दवाएं न लें. ये हर तरह के फूड-जनित संक्रमण के लिए सही नहीं होतीं और कुछ मामलों में स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं.
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किन आसान उपायों का पालन करना चाहिए?
- पके हुए भोजन को कमरे के तापमान पर दो घंटे से ज्यादा न छोड़ें. गर्म मौसम में, यह समय सीमा घटाकर एक घंटा कर देनी चाहिए.
- बचे हुए खाने को तुरंत फ्रिज में रख दें, कोशिश करें कि दो घंटे के भीतर रख दें और इसे एक से दो दिनों के भीतर खा लें.
- केवल उतना ही खाना दोबारा गर्म करें जितना आप खाना चाहते हैं, और ध्यान रखें कि वह अच्छी तरह गर्म हो जाए.
- पके हुए खाने को बार-बार ठंडा करने और फिर से गर्म करने से बचें.
- दूध या दूध से बनी मिठाइयों को फ्रिज में रखें और एक से दो दिनों के भीतर खा लें. इसके अलावा, हमेशा उत्पाद पर दिए गए स्टोरेज निर्देश और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें.
- मिठाइयां केवल साफ-सुथरी और भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदें.
- ऐसी मिठाइयां न खाएं जिनसे अजीब सी गंध आ रही हो, जो चिपचिपी हो गई हों, या जिनका रंग बदल गया हो.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)