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क्या खाना पकाने वाले तेल को बार-बार गर्म करने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

क्या खाना पकाने वाले तेल को बार-बार गर्म करने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? ( GETTY IMAGES )

पकौड़े तलने के बाद बचे हुए तेल का दोबारा इस्तेमाल करना भले ही पैसे बचाने का एक तरीका लगे, लेकिन इससे आपकी सेहत को भारी नुकसान हो सकता है. कई भारतीय घरों में खाना पकाने वाले तेल का दोबारा इस्तेमाल करना एक आम बात है. चाहे पूरियां, भजिया, समोसे या पकौड़े तलने हों, अक्सर बचे हुए तेल को रख लिया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जाता है. पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. निखिल शिरसी का कहना है कि हालांकि, यह किफायती लग सकता है, लेकिन तेल को बार-बार बहुत तेज आंच पर गर्म करने से उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है और उसमें हानिकारक तत्व बन जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.

जब तेल को बार-बार गर्म किया जाता है तो क्या होता है?

डॉ. निखिल शिरसी के अनुसार, जब खाना पकाने वाला तेल उच्च तापमान, हवा और खाने के कणों के संपर्क में आता है, तो वह धीरे-धीरे टूटने लगता है. बार-बार गर्म करने से एल्डिहाइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) जैसे कंपाउंड बन सकते हैं. कुछ अध्ययनों में इन्हें DNA को नुकसान पहुंचाने और कैंसर का कारण बनने की संभावना से जोड़ा गया है.