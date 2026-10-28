क्या खराब नींद और सोने का अनियमित समय बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा?
जब हम सोते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से कम होता है यह हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं को आराम देने का समय...
Published : October 28, 2026 at 3:23 PM IST
अनियमित नींद और नींद की कमी सिर्फ थकान या फोकस की कमी तक ही सीमित नहीं है. ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं. साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज के अनुसार, नींद की गड़बड़ी से सीधे स्ट्रोक और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि खराब नींद (जैसे कि कम सोना, बार-बार जागना, या स्लीप एपनिया) से सीधे स्ट्रोक नहीं हो सकता है, लेकिन यह शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाता है जो स्ट्रोक का रास्ता बनाता है.
नींद की कमी दिमाग लिए कितना खतरनाक?
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो-इंटरवेंशनलिस्ट, डॉ. लोमेश भिरुड का कहना है कि लगातार नींद की कमी हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है. जब आपको पूरी नींद नहीं मिलती है, तो आपका शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है, जिससे कई गंभीर शारीरिक और मानसिक हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं. लगातार शरीर की जरूरत से कम सोने से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है और शरीर की ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो सकती है. समय के साथ, ये बदलाव ब्लड वेसल पर और ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, यह एक ऐसा खतरा है जो उन लोगों के लिए खास तौर पर ज्यादा होता है जिन्हें पहले से ही कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं होती हैं.
डॉ. लोमेश भिरुड के मुताबिक, अनियमित नींद के पैटर्न से 'सर्कडियन रिदम' में रुकावट आ सकती है, यह शरीर की अंदरूनी घड़ी है जो नींद, हार्मोन बनने और दूसरे बायोलॉजिकल कामों को कंट्रोल करती है. बार-बार अपने सोने का शेड्यूल बदलना (जैसे देर तक जागना और फिर जल्दी उठना) इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में रुकावट डाल सकता है. हालांकि, स्ट्रोक के खतरे पर अनियमित नींद के पैटर्न के अलग असर को समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है.
इस कारण बढ़ जाता है स्ट्रोक का खतरा
डॉ. लोमेश भिरुड का कहना है कि एक और जरूरी बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है 'ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया'. यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें नींद के दौरान सांस बार-बार रुकती है। इससे शरीर के ऑक्सीजन लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है, जिससे दिल और ब्लड वेसल पर ज्याादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
डॉक्टर की सलाह क्या है?
इसलिए, डॉ. लोमेश भिरुड बताते हैं कि नियमित रूप से सोने की दिनचर्या बनाए रखना, पर्याप्त आराम करना और नींद से जुड़ी लगातार समस्याओं का समाधान करना, मस्तिष्क के समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. वयस्कों को आमतौर पर हर रात सात से नौ घंटे की नींद की आवश्यकता होती है. जो लोग लंबे समय से अनिद्रा (insomnia) से जूझ रहे हैं, जिन्हें बहुत तेज खर्राटे आते हैं, या जो दिन के समय अत्यधिक थकान महसूस करते हैं, उन्हें डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने, डायबिटीज को प्रबंधित करने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के साथ-साथ, अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेना भी स्ट्रोक को रोकने का एक अहम हिस्सा है
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)