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क्या खराब नींद और सोने का अनियमित समय बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा?

क्या खराब नींद और सोने का अनियमित समय बढ़ा सकता है स्ट्रोक का खतरा? ( GETTY IMAGES )

अनियमित नींद और नींद की कमी सिर्फ थकान या फोकस की कमी तक ही सीमित नहीं है. ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं. साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज के अनुसार, नींद की गड़बड़ी से सीधे स्ट्रोक और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि खराब नींद (जैसे कि कम सोना, बार-बार जागना, या स्लीप एपनिया) से सीधे स्ट्रोक नहीं हो सकता है, लेकिन यह शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाता है जो स्ट्रोक का रास्ता बनाता है.

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