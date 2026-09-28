क्या खराब ओरल हाइजीन से बढ़ सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ
क्या मुंह की साफ-सफाई ठीक न रखने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? आपका मुंह आपकी सेहत के बारे में क्या बता रहा है?
Published : September 28, 2026 at 1:52 PM IST
हम अक्सर ओरल हाइजीन को सिर्फ साफ दांतों, ताजी सांस और कैविटी से बचाने के तौर पर देखते हैं. लेकिन मुंह की सेहत का शरीर के बाकी हिस्सों की सेहत से भी गहरा संबंध है. हाल की एक रिसर्च में यह देखा जा रहा है कि मसूड़ों की बीमारी और मुंह के माइक्रोबायोम में बदलाव से शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन बढ़ती है, जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है. पुणे के M.O. C कैंसर केयर में कैंसर फिजिशियन डॉ. रितु दवे का कहना है कि खराब ओरल हाइजीन का मतलब यह नहीं है कि आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन इससे मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसके संबंध में पक्के सबूत मौजूद हैं, जबकि शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले कैंसर के साथ इसके संबंध पर अभी भी वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है.
भारत के लोगों को ज्यादा खतरा
कैंसर फिजिशियन डॉ. रितु दवे का कहना है कि भारत में इस मुद्दे पर खास ध्यान देने की जरूरत है. असल में, ओरल कैंसर देश में पब्लिक हेल्थ का एक गंभीर संकट बन गया है. दुनिया भर में ओरल कैंसर के कुल मामलों में से एक-तिहाई (30 फीसदी से ज्यादा) केवल भारत में होते हैं. यह देश में पुरुषों में सबसे आम कैंसर है और महिलाओं को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर दूसरा सबसे आम कैंसर है. भारत में आम आदतें (जैसे स्मोक वाले और बिना धुएं वाले तंबाकू, शराब और सुपारी (तंबाकू-युक्त गुटखा और पान सहित) का सेवन) इस बीमारी के जोखिम को बढ़ाने वाले मुख्य कारण हैं.
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) तंबाकू, शराब और सुपारी या पान-मसाला को ओरल कैंसर के मुख्य कारणों के तौर पर पहचानती है. IARC के 2024 के एक विश्लेषण का अनुमान है कि भारत में ओरल कैंसर के मामलों में बिना धुएं वाले तंबाकू और सुपारी-आधारित उत्पादों की अहम भूमिका रही है. पुरुषों में खैनी और गुटखा मुख्य कारण थे, जबकि महिलाओं में सुपारी और तंबाकू-युक्त पान प्रमुख कारण थे.
मुंह की साफ-सफाई का इसमें क्या रोल है?
पुणे में एक केस-कंट्रोल स्टडी की गई, जिसमें ओरल कैंसर वाले 187 लोग और 240 कंट्रोल (तुलना करने वाले लोग) शामिल थे. इसमें पाया गया कि खराब ओरल हाइजीन से ओरल कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है. असल में, खराब ओरल हाइजीन और ओरल कैंसर के बीच एक मजबूत लिंक पाया गया, जिसमें तंबाकू चबाने वालों में इसका खतरा सबसे ज्यादा था. इससे पता चलता है कि जब खराब ओरल हाइजीन तंबाकू के इस्तेमाल जैसी नुकसानदायक आदतों के साथ मिलती है, तो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ऐसा नहीं है कि दांत ब्रश न करने या मसूड़ों की बीमारी होने से सीधे कैंसर होता है. बल्कि, खराब ओरल हाइजीन से होने वाली पुरानी सूजन और बैक्टीरिया तंबाकू में पाए जाने वाले कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले एजेंट) के साथ मिलकर शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं.
इस बीच, 2026 में पब्लिश हुई एक सिस्टेमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस में पाया गया कि कभी-कभी ब्रश करने और दांतों की जांच अनियमित रूप से कराने से ओरल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इस रिव्यू में 15 स्टडीज शामिल थीं. हालांकि, डॉक्टर बताते हैं कि संबंध और कारण एक ही चीज़ नहीं हैं, और तंबाकू का इस्तेमाल, शराब का सेवन, खान-पान, सामाजिक-आर्थिक हालात और हेल्थकेयर तक पहुंच जैसे कारक इन नतीजों पर असर डाल सकते हैं.
कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में कैसे फैल सकता है
मुंह एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है. रिसर्चर लगातार मसूड़ों की बीमारी और शरीर में दूसरी जगहों पर होने वाले अलग-अलग तरह के कैंसर के बीच संभावित लिंक की स्टडी कर रहे हैं. कैंसर के इस जोखिम को बढ़ाने वाले कारणों में लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन), इम्यून सिस्टम में बदलाव, बैक्टीरिया से बनने वाले पदार्थ और माइक्रोबायोम में बदलाव शामिल हैं. कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में मसूड़ों की बीमारी और कोलोरेक्टल, पैंक्रियाटिक, फेफड़ों और ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जैसे कैंसर के बीच संबंध पाए गए हैं. हालांकि, इन नतीजों को इस बात के सबूत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि मसूड़ों की बीमारी ही इन कैंसर का कारण है
खराब ओरल हेल्थ वाले लोगों में धूम्रपान की आदतें, शराब का सेवन, खान-पान, डायबिटीज की स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और हेल्थकेयर तक पहुंच जैसे मामलों में भी अंतर हो सकता है. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के जोखिम को अलग-अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए, मुख्य बात यह नहीं है कि दांत ब्रश करने से कैंसर से बचा जा सकता है. बल्कि, ओरल हेल्थ बनाए रखना स्वास्थ्य से जुड़े उन जोखिमों को कम करने और समग्र सेहत को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है जिनसे बचा जा सकता है.
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है बड़ा कारण
विशेषज्ञों का कहना है कि मसूड़ों की बीमारी से मुंह में लगातार इन्फ्लेमेशन होती है. यह इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में फैल सकती है, जिससे सेल्स को नुकसान हो सकता है और कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है.
मुंह की अच्छी सफाई बनाए रखने के लिए इन सुझावों का पालन जरूर करें
- मुंह की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए मुश्किल तरीकों की जरूरत नहीं है. दिन में दो बार फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करें, दांतों के बीच की जगह साफ करें, और अगर मसूड़ों से लगातार खून आने, सूजन, दर्द, दांत ढीले होने या बार-बार मुंह में छाले होने जैसी समस्या हो तो डेंटिस्ट से सलाह लें. नियमित रूप से दांतों की जांच कराने से समस्याओं का शुरुआती दौर में ही पता चल सकता है.
- भारतीयों के लिए एक और जरूरी बात यह है कि वे किसी भी रूप में तंबाकू और सुपारी (एरेका नट) से दूर रहें, भले ही उन्हें तंबाकू-मुक्त कहकर बेचा जा रहा हो. IARC सुपारी को इंसानों में कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ (कार्सिनोजेन) मानता है. तंबाकू उत्पादों का मुंह के कैंसर से भी गहरा संबंध है.
- सफेद या लाल धब्बे, बिना वजह छाले, गांठ, मुंह खोलने या कुछ निगलने में तकलीफ, लगातार आवाज बैठना या बिना वजह खून आना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें. इनकी जांच करवाएं, खासकर अगर आप तंबाकू या सुपारी का सेवन करते हैं.
- अक्सर मुंह की सेहत को शरीर की बाकी सेहत से अलग देखा जाता है, लेकिन यह एक गलतफहमी है. मुंह से सूजन, संक्रमण, पोषक तत्वों की कमी और जीवनशैली से जुड़ी उन समस्याओं के संकेत मिल सकते हैं जो पूरे शरीर पर असर डालती हैं. इसलिए, हमें इस सोच से आगे बढ़ना होगा कि दांतों की देखभाल का मतलब सिर्फ दांतों की देखभाल है.
- रिसर्च से पता चलता है कि बचाव के कई उपाय आपस में जुड़े हुए हैं. हालांकि मुंह की अच्छी सफ़ाई कैंसर से बचाव की गारंटी नहीं देती, लेकिन इससे मुंह की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, मसूड़ों की सेहत बनी रह सकती है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और संदिग्ध बदलावों का जल्दी पता चलने की संभावना बढ़ सकती है.
- तंबाकू और सुपारी से दूर रहना, शराब का सेवन कम करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, जरूरी स्क्रीनिंग करवाना और मुंह की सेहत का ध्यान रखना, ये सभी बचाव के एक व्यापक तरीके का हिस्सा हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)