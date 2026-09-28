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क्या खराब ओरल हाइजीन से बढ़ सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

क्या खराब ओरल हाइजीन से बढ़ सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ ( GETTY IMAGES )

हम अक्सर ओरल हाइजीन को सिर्फ साफ दांतों, ताजी सांस और कैविटी से बचाने के तौर पर देखते हैं. लेकिन मुंह की सेहत का शरीर के बाकी हिस्सों की सेहत से भी गहरा संबंध है. हाल की एक रिसर्च में यह देखा जा रहा है कि मसूड़ों की बीमारी और मुंह के माइक्रोबायोम में बदलाव से शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन बढ़ती है, जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है. पुणे के M.O. C कैंसर केयर में कैंसर फिजिशियन डॉ. रितु दवे का कहना है कि खराब ओरल हाइजीन का मतलब यह नहीं है कि आपको कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन इससे मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसके संबंध में पक्के सबूत मौजूद हैं, जबकि शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले कैंसर के साथ इसके संबंध पर अभी भी वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है.