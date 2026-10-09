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क्या सच में मोटापा गर्भधारण की क्षमता को कर सकता है प्रभावित? अगर हां, तो डॉक्टर से जानिए कैसे?

क्या सच में मोटापा गर्भधारण की क्षमता को कर सकता है प्रभावित? अगर हां, तो डॉक्टर से जानिए कैसे? ( IANS )

आजकल कई जोड़ों को गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवनशैली और खान-पान की आदतें हैं. लोग पौष्टिक भोजन के बजाय फास्ट फूड और जंक फूड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे मोटापा बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा वजन या मोटापा गर्भधारण की संभावनाओं को कम कर सकता है. पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए ही मोटापे को कम करना या उससे बचाव करना बहुत जरूरी है. आइए विस्तार से जानें कि मोटापा गर्भधारण को मुश्किल क्यों बनाता है...

मोटापा फर्टिलिटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है