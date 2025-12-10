ETV Bharat / health

क्या ब्रेस्टफीडिंग न कराने से बच्चे और मां दोनों में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

मां का दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल, एंटीबॉडी, हार्मोन, बायोएक्टिव कंपोनेंट, पेप्टाइड, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और भी बहुत कुछ होता है. हालांकि, कुछ माताएं अलग-अलग कारणों से अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देती हैं. कुछ माताएं तो शुरू से ही दूध पिलाना बंद कर देती हैं, जबकि कई दूसरी माएं जन्म के बाद कुछ दिनों तक ही दूध पिलाती हैं और फिर फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं.

ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सही नहीं है. एक्सपर्ट्स और WHO का मानना ​​है कि मांओं को शुरू से ही या कुछ दिनों बाद ही दूध पिलाना बंद करके फॉर्मूला मिल्क देना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि WHO पहले छह महीनों तक सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह देता है और फिर दो साल या उससे ज्यादा समय तक ठोस खाने के साथ-साथ दूध पिलाते रहने की सलाह देता है, क्योंकि यह बच्चे के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है. बहुत जल्दी फॉर्मूला मिल्क देना या समय से पहले दूध पिलाना बंद करना बच्चे के पोषण और इम्यूनिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

शिशु के लिए स्तनपान के लाभ

इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत: मां के दूध में एंटीबॉडी, पेप्टाइड्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. वे यह भी कहते हैं कि जिन बच्चों को मां का दूध पिलाया जाता है, उन्हें कान का इन्फेक्शन, डायरिया और निमोनिया जैसी आम बचपन की बीमारियां होने का खतरा कम होता है.

कैंसर का खतरा करता है कम: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन बच्चों को मां का दूध पिलाया जाता है, उनमें कुछ खास तरह के कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया, लिंफोमा और ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा कम होता है. उन्हें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का खतरा भी कम होता है.

मां के लिए ब्रेस्टफीडिंग के लाभ

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्टफीडिंग से न सिर्फ बच्चे को बल्कि दूध पिलाने वाली मां को भी कई फायदे होते हैं. जब बच्चा ब्रेस्ट से चिपकता है, तो मां के दिमाग को सिग्नल मिलते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे न सिर्फ दूध लीक होने में कमी आती है, बल्कि गर्भाशय भी तेजी से सिकुड़ता है. इससे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कम होती है. ज्यादा ब्लीडिंग मां की मौत का एक बड़ा कारण है.