क्या ब्रेस्टफीडिंग न कराने से बच्चे और मां दोनों में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

हर साल, दुनिया भर में लाखों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से अपनी जान गंवा देती हैं. इससे बचाव के लिए, महिलाएं जरूर करें ये काम...

Can not breastfeeding increase the risk of cancer in both the child and the mother? Find out what the experts say.
क्या ब्रेस्टफीडिंग न कराने से बच्चे और मां दोनों में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 10, 2025 at 11:35 AM IST

5 Min Read
मां का दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल, एंटीबॉडी, हार्मोन, बायोएक्टिव कंपोनेंट, पेप्टाइड, इम्यूनोमॉड्यूलेटर और भी बहुत कुछ होता है. हालांकि, कुछ माताएं अलग-अलग कारणों से अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देती हैं. कुछ माताएं तो शुरू से ही दूध पिलाना बंद कर देती हैं, जबकि कई दूसरी माएं जन्म के बाद कुछ दिनों तक ही दूध पिलाती हैं और फिर फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर देती हैं.

ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सही नहीं है. एक्सपर्ट्स और WHO का मानना ​​है कि मांओं को शुरू से ही या कुछ दिनों बाद ही दूध पिलाना बंद करके फॉर्मूला मिल्क देना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि WHO पहले छह महीनों तक सिर्फ मां का दूध पिलाने की सलाह देता है और फिर दो साल या उससे ज्यादा समय तक ठोस खाने के साथ-साथ दूध पिलाते रहने की सलाह देता है, क्योंकि यह बच्चे के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है. बहुत जल्दी फॉर्मूला मिल्क देना या समय से पहले दूध पिलाना बंद करना बच्चे के पोषण और इम्यूनिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

शिशु के लिए स्तनपान के लाभ
इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत: मां के दूध में एंटीबॉडी, पेप्टाइड्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. वे यह भी कहते हैं कि जिन बच्चों को मां का दूध पिलाया जाता है, उन्हें कान का इन्फेक्शन, डायरिया और निमोनिया जैसी आम बचपन की बीमारियां होने का खतरा कम होता है.

कैंसर का खतरा करता है कम: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन बच्चों को मां का दूध पिलाया जाता है, उनमें कुछ खास तरह के कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया, लिंफोमा और ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा कम होता है. उन्हें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का खतरा भी कम होता है.

मां के लिए ब्रेस्टफीडिंग के लाभ
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्टफीडिंग से न सिर्फ बच्चे को बल्कि दूध पिलाने वाली मां को भी कई फायदे होते हैं. जब बच्चा ब्रेस्ट से चिपकता है, तो मां के दिमाग को सिग्नल मिलते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे न सिर्फ दूध लीक होने में कमी आती है, बल्कि गर्भाशय भी तेजी से सिकुड़ता है. इससे डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग कम होती है. ज्यादा ब्लीडिंग मां की मौत का एक बड़ा कारण है.

ब्रेस्ट कैंसर से बचाव
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेस्टफीडिंग से महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम होता है. 1992 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के जर्नल में छपी एक स्टडी के अनुसार, जो महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 26 फीसदी कम होता है. हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूट्रिशन के प्रोफेसर डॉ. फ्रैंक बी. हू ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया था. उन्होंने बताया कि ब्रेस्टफीडिंग की अवधि बढ़ने के साथ इस कैंसर का खतरा कम होता जाता है.

2002 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को 24 महीने से अधिक समय तक ब्रेस्टफीडिंग कराया, उनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा 15 फीसदी कम था.

वजन घटाने में सहायक
एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान वज़न बढ़ने के बाद भी, ब्रेस्टफीडिंग से मांओं को आसानी से वज़न कम करने में मदद मिल सकती है. वे बताते हैं कि ब्रेस्टफीडिंग से मां के शरीर में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा वजन कम करने में आसानी होती है। वे यह भी कहते हैं कि ब्रेस्टफीडिंग से मांओं में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है. इसके अलावा, वे सलाह देते हैं कि ब्रेस्टफीडिंग से बच्चे के जन्म के बाद स्ट्रेस, एंग्जायटी और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी स्टडीज़ और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी सलाह को मानने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है.)

(डिस्क्लेमर- डायबिटीज से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

