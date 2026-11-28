क्या लंबी यात्रा करने से बढ़ सकता है ब्लड क्लॉट बनने का खतरा, जानिए हाई-रिस्क कैटेगरी में कौन आता है?
ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को क्लॉट बन ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों को पहले DVT रह चुका...
Published : November 28, 2026 at 1:38 PM IST
लंबी यात्रा के दौरान कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है. जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां (जो सामान्य तौर पर खून को वापस दिल की ओर धकेलने में मदद करती हैं) कम सक्रिय हो जाती हैं. इससे नसों में खून जमा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पैरों और टखनों के आसपास सूजन आ जाती है.
जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स में वैस्कुलर सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट / पेरिफेरल वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉ. आशीष ऐरेन का कहना है कि लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहने से 'डीप वेन थ्रोम्बोसिस' (DVT) का खतरा भी बढ़ सकता है. इसमें शरीर की किसी गहरी नस में (आमतौर पर पैर की नस में) खून का थक्का बन जाता है. ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को क्लॉट बन ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों को पहले DVT रह चुका है, हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, कैंसर है, मोटापा है, गर्भावस्था है, अधिक उम्र है या आनुवंशिक रूप से खून के थक्के जमने की समस्या है, उनमें यह खतरा अधिक होता है.
डॉ. आशीष ऐरेन के मुताबिक, यात्रा के दौरान पैरों में होने वाली कुछ सूजन अस्थायी हो सकती है. हालांकि, अगर सूजन केवल एक पैर में हो, और साथ ही दर्द, छूने पर तकलीफ, गर्माहट, लालिमा या त्वचा के रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी क्लॉट बन सकता है.
लंबी यात्रा के दौरान इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए
- इस खतरे को कम करने के लिए, हर एक-दो घंटे में ब्रेक लें और जब भी संभव हो, कुछ मिनटों के लिए इधर-उधर टहलें.
- बैठे हुए अपने पैरों को ऊपर-नीचे करें, टखनों को घुमाएं, और अपनी पिंडलियों की मांसपेशियों को नियमित रूप से हिलाते-डुलाते रहें ताकि वे सक्रिय बनी रहें.
- यात्रा के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें और समय-समय पर पानी पीते रहें,
- बहुत अधिक शराब पीने से बचें, आरामदायक कपड़े पहनें, और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न बैठे रहें.
- अगर आप हाई-रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो यात्रा करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें. हाई रिस्क वाले लोगों को मेडिकल-ग्रेड कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स (खास मोजें) पहनने या बचाव के दूसरे तरीके अपनाने की जरूरत हो सकती है, कभी भी खुद से 'ब्लड थिनर' (एंटीकोएगुलंट्स) लेना शुरू न करें.
इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
डॉ. आशीष ऐरेन का कहना है कि अचानक सांस फूलना, सीने में दर्द, खांसने पर खून आना या बेहोश हो जाना 'पल्मोनरी एम्बोलिज्म' (जब खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाता है) का संकेत हो सकता है. यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है. लंबी यात्रा के दौरान थोड़ी-बहुत हलचल करते रहना और शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना आपकी वैस्कुलर हेल्थ (रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य) के लिए फायदेमंद हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)