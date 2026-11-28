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क्या लंबी यात्रा करने से बढ़ सकता है ब्लड क्लॉट बनने का खतरा, जानिए हाई-रिस्क कैटेगरी में कौन आता है?

क्या लंबी यात्रा करने से बढ़ सकता है ब्लड क्लॉट बनने का खतरा, जानिए हाई-रिस्क कैटेगरी में कौन आता है? ( GETTY IMAGES )

लंबी यात्रा के दौरान कई घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है. जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां (जो सामान्य तौर पर खून को वापस दिल की ओर धकेलने में मदद करती हैं) कम सक्रिय हो जाती हैं. इससे नसों में खून जमा हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पैरों और टखनों के आसपास सूजन आ जाती है.

जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स में वैस्कुलर सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट / पेरिफेरल वैस्कुलर और एंडोवैस्कुलर सर्जन डॉ. आशीष ऐरेन का कहना है कि लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहने से 'डीप वेन थ्रोम्बोसिस' (DVT) का खतरा भी बढ़ सकता है. इसमें शरीर की किसी गहरी नस में (आमतौर पर पैर की नस में) खून का थक्का बन जाता है. ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को क्लॉट बन ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों को पहले DVT रह चुका है, हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, कैंसर है, मोटापा है, गर्भावस्था है, अधिक उम्र है या आनुवंशिक रूप से खून के थक्के जमने की समस्या है, उनमें यह खतरा अधिक होता है.