क्या किडनी और डायबिटीज के मरीज पी सकते हैं नारियल पानी? जानें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं
Health Benefits of Coconut Water: नारियल पानी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. यह हैंगओवर का भी एक अच्छा इलाज है. जानें कैसे...
Published : November 27, 2025 at 9:01 AM IST
नारियल पानी गर्मियों में डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक को रोकने या उसका इलाज करने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियमहोते हैं, जो शरीर का फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा, यह शरीर की गर्मी कम करने और थकान दूर करने में मदद करता है. इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि नारियल पानी पीने से हैंगओवर ठीक हो सकता है, किडनी की पथरी घुल सकती है, और इसमें मौजूद मैग्नीशियम डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं. आइए इस खबर में जानें कि इस पर स्टडीज क्या कहती हैं...
नारियल पानी में क्या है
रिसर्च से पता चलता है कि नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, फाइबर और मिनरल्स भरपूर होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो शरीर के सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.
मिनरल्स का खजाना: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, नारियल पानी में पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिनरल्स पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हैं, जिसमें दिल की सेहत, हड्डियों और मांसपेशियों का काम शामिल है. नारियल पानी में L-आर्जिनिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, जो शरीर को प्रोटीन बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, मेयोक्लिनिक के एक स्टडी से पता चला है कि यह एमिनो एसिड फ्री रेडिकल्स बनने से रोकने में मदद करता है, और L-आर्जिनिन ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है.
किडनी स्टोन का इलाज
एक्सपर्ट्स किडनी स्टोन से बचने के लिए खूब पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सालेट के कॉम्बिनेशन से किडनी स्टोन बन सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि नारियल पानी पीने से न सिर्फ किडनी स्टोन की संख्या कम होती है, बल्कि यह उन्हें किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से चिपकने से भी रोकता है.
क्या हैंगओवर ठीक हो जाता है?
शराब पीने के बाद हैंगओवर होना आम बात है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शराब पीने के बाद लिवर खून से टॉक्सिन नहीं निकाल पाता, तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. इससे सिरदर्द, सुस्ती और जी मिचलाना होता है, जिसे हैंगओवर कहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समस्या से तुरंत राहत पाने का सबसे आसान तरीका नारियल पानी पीना है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैंगओवर के सिरदर्द को कम करने में पोटैशियम बहुत असरदार होता है. वे यह भी कहते हैं कि नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और मैंगनीज लिवर को टॉक्सिन निकालने में मदद करते हैं. नेचरमेड का कहना है कि नारियल पानी पीने से हैंगओवर के लक्षण तुरंत ठीक नहीं हो सकते, लेकिन यह तुरंत हाइड्रेशन और एनर्जी देता है. इसके अलावा, नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर होते हैं, जो शरीर को जल्दी हाइड्रेट करने में मदद करते हैं.
क्या यह ब्लड शुगर लेवल को कम करता है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च से पता चला है कि नारियल पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह डायबिटीज से जुड़े ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसानदायक असर को कम करता है. बताया गया है कि नारियल पानी में मौजूद मैग्नीशियम और भी फायदे देता है. माना जाता है कि मैग्नीशियम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, खासकर डायबिटीज वाले लोगों के लिए.
क्या हर कोई नारियल पानी पी सकता है?
नारियल पानी पीने के कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं. लेकिन, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किडनी फेलियर वाले लोगों और जिन्हें पोटैशियम का सेवन कम करना है, उन्हें इसे पीने से बचना चाहिए. लेकिन, प्री-डायबिटीज वाले और डायबिटीज वाले के लिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
(डिस्क्लेमर नारियल पानी के फ़ायदों के बारे में यहा दी गई सभी हेल्थ जानकारी और टिप्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इन टिप्स पर अमल करने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें)