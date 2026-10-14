नई टेक्नोलॉजी ने बदला IVF ट्रीटमेंट प्रोसेस, जानें कैसे क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं ये मॉडर्न सिस्टम
कुछ फर्टिलिटी दवाएं देने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करके एक शीशी से तय डोज तैयार की जाती थी. हालांकि, आजकल, पतली सुई और पहले...
Published : October 14, 2026 at 5:54 PM IST
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ट्रीटमेंट के दौरान सुइयों का जिक्र सुनकर ही कई लोग घबरा जाते हैं. हालांकि, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हालिया तरक्की ने इस प्रोसेस को काफी आसान और कम दर्दनाक बना दिया है. इंजेक्शन लगाने के तरीकों में सुधार और नए डिवाइस के आने से मरीजों का अनुभव बहुत बेहतर हुआ है. जहां पहले मरीजों को दवाएं मिलाने और डोज नापने में मुश्किल होती थी, वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पूरे प्रोसेस को आसान और आरामदायक बना दिया है.
IVF ट्रीटमेंट में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने और अंडों के विकास (मैचुरेशन) के लिए एक साइकल के दौरान कई दिनों तक रोजाना इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है. पारंपरिक, मोटी सिरिंज से हटकर बारीक सुइयों और इंजेक्शन पेन वाले मॉडर्न सिस्टम को अपनाना, मरीजों के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में क्रांतिकारी साबित हुआ है. पतली सुइयां, पेन डिवाइस और बिना सुई वाले ऑप्शन जैसे इनोवेशन, शारीरिक और भावनात्मक तनाव को कम करके IVF ट्रीटमेंट को बदल रहे हैं.
क्या इसका मतलब यह है कि IVF इंजेक्शन लगभग दर्द रहित हो सकते हैं?
हैदराबाद के बिरला फर्टिलिटी एंड IVF में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. अलीमिलेती झांसी रानी का कहना है कि IVF इंजेक्शन लगभग दर्द-रहित हो सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ महसूस ही न हो. बल्कि, यह हल्का सा चुभने जैसा महसूस होता है. यह अनुभव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कौन सी दवा और डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है, और व्यक्ति की संवेदनशीलता कैसी है. इन बारीकियों को समझने से मरीज अपने इलाज के इस हिस्से को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना सकते हैं.
आधुनिक तकनीक की वजह से, IVF इंजेक्शन पहले की तुलना में बहुत कम दर्दनाक और ज्यादा आरामदायक हो गए हैं. हालांकि इन्हें पूरी तरह दर्द-रहित नहीं कहा जा सकता है.
नए इंजेक्शन डिवाइस IVF को कैसे अधिक आरामदायक बना रहे हैं?
डॉ. अलीमिलेती झांसी रानी का कहना है कि IVF के दौरान ओवरीज को कई फॉलिकल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करने के लिए आमतौर पर हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के आधार पर मरीजों को ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान लगभग 8 से 12 दिनों तक रोजाना इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है.
पहले, कुछ फर्टिलिटी दवाएं देने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करके एक शीशी से तय डोज तैयार की जाती थी. हालांकि, आजकल, पतली सुई और पहले से भरे इंजेक्शन पेन कुछ दवाओं के लिए ज्यादा आसान ऑप्शन देते हैं.
पतली सुइयां, खासकर जो सबक्यूटेनियस (त्वचा के नीचे) इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं. इसे देते समय होने वाली परेशानी को कम कर सकती हैं. हालांकि, दर्द दवा के फॉर्मूलेशन, इंजेक्शन की जगह और दर्द के प्रति व्यक्ति की सेंसिटिविटी पर भी निर्भर करता है.
पहले से भरे इंजेक्शन पेन इस प्रोसेस को बहुत आसान बनाते हैं. सिरिंज में हाथ से दवा भरने के बजाय, मरीज डिवाइस के बिल्ट-इन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके बताई गई डोज चुन सकते हैं. इससे तैयारी के स्टेप्स कम हो जाते हैं और खुद से इंजेक्शन लगाना कम डरावना हो जाता है, खासकर उन मरीजों के लिए जो घर पर इंजेक्शन लगाते हैं.
लेकिन, हर फर्टिलिटी दवा पेन के रूप में उपलब्ध नहीं होती है, और डिवाइस का इस्तेमाल केवल उन्हीं खास दवाओं के साथ किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे डिजाइन किया गया है.
नीडल-फ्री सिस्टम (जैसे N-FIS या हाई-स्पीड जेट डिवाइस) कंट्रोल्ड प्रेशर का इस्तेमाल करके दवा को स्किन के जरिए एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में बहुत बारीक धार के रूप में पहुंचाते हैं, जिससे सुई चुभोने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाती है.
।इंजेक्शन लगाने का तरीका क्यों मायने रखता है?
उन्नत डिवाइस होने के बावजूद सही तरीके से इंजेक्शन लगाना मरीज के आराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ज्यादातर ओवेरियन स्टिमुलेशन दवाएं त्वचा के नीचे दी जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी फर्टिलिटी दवाओं के लिए मांसपेशियों में इंजेक्शन (इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन) की जरूरत हो सकती है.
गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने या एक ही जगह पर बार-बार इंजेक्शन लगाने से परेशानी हो सकती है. इसलिए, इलाज शुरू करने से पहले मरीजों को प्रैक्टिकल जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे कि दवा कैसे तैयार करें, इंजेक्शन लगाने की जगह कैसे पहचानें और बताई गई डोज कैसे दें.
कुछ सावधानियां बरतने से मदद मिल सकती है
- तय समय का पालन करें: कुछ दवाएं खास समय पर ही दी जानी चाहिए, खासकर आखिरी मैच्योरिटी या ट्रिगर इंजेक्शन.
- बताई गई जगहों पर इंजेक्शन लगाएं: जलन कम करने के लिए इंजेक्शन की जगहों को घुमाएं.
- स्टोर करने के निर्देशों का पालन करें: कुछ दवाओं को रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, जबकि कुछ को अलग तरह से स्टोर करने की जरूरत होती है.
- सुइयों को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें: हर इंजेक्शन के लिए नई सुई का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल की गई सुइयों को सही शार्प कंटेनर में फेंक दें.
- आपको हल्की चुभन, दर्द या नील पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपको लगातार दर्द, बढ़ती लालिमा या सूजन महसूस हो, तो आपको ट्रीटमेंट क्लिनिक को बताना चाहिए.
क्या सुइयों से पूरी तरह बचा जा सकता है?
जो मरीज इंजेक्शन को लेकर घबराते हैं, उन्हें इलाज शुरू होने से पहले अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अपनी चिंता के बारे में बात करनी चाहिए. बताई गई दवाओं को समझना, प्रैक्टिकल डेमो देखना और सही पेन डिवाइस या नर्स की मदद से इंजेक्शन लगवाने जैसे विकल्पों पर विचार करने से यह प्रक्रिया आसान हो सकती है. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में तरक्की सिर्फ लैब टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है. दवा देने के तरीकों में सुधार से भी मरीज का अनुभव ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक हो सकता है.
हालांकि पूरी तरह दर्द-रहित IVF इंजेक्शन की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन बारीक सुइयां, पहले से भरी हुई पेन और नई सुई-रहित टेक्नोलॉजी इलाज से जुड़ी परेशानी को कम करने की दिशा में अहम कदम हैं. सही क्लिनिकल सलाह के साथ सुरक्षित और सही तरीके से दवा देना ही प्राथमिकता बनी हुई है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)