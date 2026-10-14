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नई टेक्नोलॉजी ने बदला IVF ट्रीटमेंट प्रोसेस, जानें कैसे क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं ये मॉडर्न सिस्टम

नई टेक्नोलॉजी ने बदला IVF ट्रीटमेंट प्रोसेस, जानें कैसे क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं ये मॉडर्न सिस्टम ( GETTY IMAGES )

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ट्रीटमेंट के दौरान सुइयों का जिक्र सुनकर ही कई लोग घबरा जाते हैं. हालांकि, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हालिया तरक्की ने इस प्रोसेस को काफी आसान और कम दर्दनाक बना दिया है. इंजेक्शन लगाने के तरीकों में सुधार और नए डिवाइस के आने से मरीजों का अनुभव बहुत बेहतर हुआ है. जहां पहले मरीजों को दवाएं मिलाने और डोज नापने में मुश्किल होती थी, वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने पूरे प्रोसेस को आसान और आरामदायक बना दिया है.

IVF ट्रीटमेंट में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने और अंडों के विकास (मैचुरेशन) के लिए एक साइकल के दौरान कई दिनों तक रोजाना इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है. पारंपरिक, मोटी सिरिंज से हटकर बारीक सुइयों और इंजेक्शन पेन वाले मॉडर्न सिस्टम को अपनाना, मरीजों के शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में क्रांतिकारी साबित हुआ है. पतली सुइयां, पेन डिवाइस और बिना सुई वाले ऑप्शन जैसे इनोवेशन, शारीरिक और भावनात्मक तनाव को कम करके IVF ट्रीटमेंट को बदल रहे हैं.