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इन 18 फूड्स से कम किया जा सकता है हाई ब्लड प्रेशर, जानिए कैसे?

इन 18 फूड्स से कम किया जा सकता है हाई ब्लड प्रेशर, जानिए कैसे? ( GETTY IMAGES )

आजकल हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है, जो बहुत से लोगों के शरीर और दिल पर असर डाल रहा है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर चार में से एक वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है. चिंता की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह समस्या है. यह स्थिति कई वजहों जैसे कि खराब डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से होती है.

अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो यह दिल, किडनी और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि, मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि खान-पान में बदलाव और सही दवाइयों से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है. इस रिपोर्ट में हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं...