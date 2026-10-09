इन 18 फूड्स से कम किया जा सकता है हाई ब्लड प्रेशर, जानिए कैसे?
उड़द की दाल, मसूर की दाल और छोले जैसी दालों और फलियों में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. रोज की डाइट में...
Published : October 9, 2026 at 7:54 PM IST
आजकल हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गया है, जो बहुत से लोगों के शरीर और दिल पर असर डाल रहा है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर चार में से एक वयस्क हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है. चिंता की बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह समस्या है. यह स्थिति कई वजहों जैसे कि खराब डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से होती है.
अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए, तो यह दिल, किडनी और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. हालांकि, मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि खान-पान में बदलाव और सही दवाइयों से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है. इस रिपोर्ट में हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं...
ये खाद्य पदार्थ ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं
बेरीज: ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज में एंथोसायनिन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखने में मदद करता है और आर्टरीज पर प्रेशर कम करता है. आप इन्हें रोजाना नाश्ते में या स्नैक के तौर पर खा सकते हैं.
केला: केले में पोटैशियम भरपूर होता है. पोटैशियम हमारे खाने में ज्यादा सोडियम के नुकसानदायक असर को बैलेंस करने में मदद करता है. रोजाना एक केला खाने से ब्लड वेसल की दीवारों पर दबाव कम हो सकता है.
चुकंदर: चुकंदर में नेचुरली नाइट्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. पचने के बाद, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो सिकुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं. इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर तुरंत कम हो जाता है.
डार्क चॉकलेट: चाहे शुगर-फ्री हो या कम चीनी वाली, डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉयड्स नाम के कंपाउंड होते हैं. माना जाता है कि ये रक्त वाहिकाओं की सेहत को बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं. हालांकि, इसमें कैलोरी की मात्रा को देखते हुए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
कीवी फल: स्टडीज से पता चलता है कि रोजाना नाश्ते से पहले दो कीवी खाने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है. इसमें विटामिन C भी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है.
तरबूज: तरबूज़ में 'सिट्रुलिन' नाम का अमीनो एसिड होता है. यह शरीर में आर्जिनिन में बदल जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. गर्मियों में तरबूज का जूस पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है.
ओट्स: ओट्स में बीटा-ग्लूकेन नाम का घुलनशील फाइबर होता है. यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है. नाश्ते में ओट्स खाना दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है.
हरी और पत्तेदार सब्जियां: पालक, केल और कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार सब्जियों में नाइट्रेट और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. हफ्ते में तीन या चार दिन अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका है.
लहसुन: लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जिसमें नेचुरल औषधीय गुण होते हैं. खाना पकाने में ज्यादा लहसुन का इस्तेमाल करने या रोज कुचली हुई एक कली खाने से धमनियों की अकड़न कम हो सकती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है.
फर्मेंटेड फूड्स: दही, सॉकरक्रॉट और एप्पल साइडर विनेगर जैसे फर्मेंटेड फूड्स में फायदेमंद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो न सिर्फ गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं.
दालें और फलियां: उड़द की दाल, मसूर की दाल और छोले जैसी दालों और फलियों में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. अपनी रोजाना की डाइट में दालों को शामिल करने से ब्लड वेसल्स की दीवारें मजबूत होती हैं और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद मिलती है.
दही: बिना चीनी वाला दही या छाछ पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है. इनमें मौजूद कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स ब्लड वेसल्स के सामान्य फैलाव और सिकुड़न को बनाए रखने में मदद करते हैं.
अनार: अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड वेसल्स में फैट जमा होने से रोकते हैं. अनार का जूस नियमित रूप से पीने से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दोनों तरह का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है.
दालचीनी: खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली दालचीनी में औषधीय गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं. चाय या नाश्ते में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालकर लेना फायदेमंद हो सकता है.
नट्स: अखरोट, पिस्ता और बादाम जैसे नट्स में हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. रोजाना मुट्ठी भर बिना नमक वाले, भुने हुए नट्स खाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छा होता है.
खट्टे फल: संतरा, नींबू और चकोतरा (grapefruit) जैसे फलों में 'हेस्पेरिडिन' नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है. रोजाना नींबू या संतरे का जूस पीने से रक्त वाहिकाएं लचीली बनी रहती हैं.
फैटी मछली: सार्डिन, मैकेरल और टूना जैसी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. हफ्ते में दो बार मछली खाने से दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम से बचाव में मदद मिल सकती है.
टमाटर: टमाटर में पाया जाने वाला पोषक तत्व 'लाइकोपीन' दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. गाढ़ा टमाटर का जूस या टमाटर से बनी चीजे खाने से हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है.
खाने की चीजे और लाइफस्टाइल
- ज्यादा नमक: खाना बनाते समय नमक कम करना पहला कदम है. अचार, पापड़, और सूखी नमकीन मछली जैसी ज्यादा नमक वाली चीजें न खाएं.
- प्रोसेस्ड फूड: पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी-टू-ईट मील खरीदने से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि उनमें सोडियम ज्यादा होता है.
- कॉफी और शराब: ज्यादा कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ सकता है. शराब पीने से ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, जिससे हालत और खराब हो सकती है.
- लाइफस्टाइल में बदलाव- जैसे रोज 30 मिनट टहलना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं.
स्टडी:
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8965354/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9268970/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6628116/
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)