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क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च?

टमाटर न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि फैटी लिवर से परेशान लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, जानिए कैसे...

Can eating tomatoes daily reduce liver fat? Find out what new research says.
क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2026 at 1:40 PM IST

7 Min Read
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टमाटर हमारे रोजाना के खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं. इनके बिना घर पर खाना पकाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है. चाहे नाश्ते के लिए चटनी हो, लंच के लिए दाल या सब्जी हो, या फिर तरह-तरह की ग्रेवी हों, टमाटर लगभग हर डिश में अहम भूमिका निभाते हैं. एक इंटरनेशनल स्टडी से पता चला है कि रोजाना के खाने में टमाटर शामिल करने से लिवर में हानिकारक फैट जमा होने को कम करने में मदद मिल सकती है. टमाटर को सुपरफूड भी माना जाता है. ये आपकी गट हेल्थ (पेट की सेहत) और ओवरऑल सेहत, दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं.

आजकल, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी, मोटापा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी वजहों से बहुत से लोग फैटी लिवर की बीमारी (MASLD) से जूझ रहे हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि इस स्थिति से बचने या इसे ठीक करने के लिए क्या खाया जाए. क्या खान-पान के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है? आइए, इस स्टडी के नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या टमाटर सच में लिवर की चर्बी कम करने में मदद करते हैं...

स्टडी क्या कहती है?
Nutrients जर्नल में छपी इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग रोजाना कच्चे टमाटर और टमाटर सॉस खाते थे, उनमें न खाने वाले ग्रुप की तुलना में हेपेटिक स्टीटोसिस (लिवर में फैट जमा होना) में ज्यादा कमी देखी गई. हालांकि इस क्षेत्र में और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि MASLD वाले लोगों के लिए अपनी डाइट में ज्यादा टमाटर शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. मतलब, टमाटर का सेवन लिवर में वसा (फैट) कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है.

  • यह नई स्टडी फैटी लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के एक ग्रुप पर की गई थी. इसमें शामिल लोगों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया था.
  • पहला ग्रुप: इन्होंने अपना रेगुलर खाना जारी रखा, लेकिन अपनी डाइट से टमाटर पूरी तरह हटा दिए
  • दूसरा ग्रुप: इन्होंने अपने रेगुलर खाने के साथ-साथ रोज 200 ग्राम हरे टमाटर और 50 ग्राम टोमैटो सॉस का सेवन किया
  • लगभग छह हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप की सेहत की जांच की गई, तो पता चला कि टमाटर खाने वाले ग्रुप के लिवर में जमा फैट की मात्रा में काफी कमी आई थी.
  • सबसे खास बात यह थी कि स्टडी में लिवर में फैट की मात्रा में काफी कमी देखी गई, जबकि उनके शरीर के कुल वजन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था.

इस स्टडी के शुरुआती नतीजे सच में उम्मीद जगाने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि रोजाना टमाटर खाने से मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) वाले बड़ों में लिवर फैट (हेपेटिक स्टेटोसिस) काफी कम हो सकता है. रिसर्चर्स के मुताबिक, टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लिवर में फैट जमा होने से रोकने में मदद करता है.

MASLD क्या है?
मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जो मेटाबोलिक डिसऑर्डर से जुड़ा होता है. इसे पहले नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के नाम से जाना जाता था. MASLD में कई तरह की कंडीशन शामिल हैं, लेकिन इसकी मुख्य पहचान हेपेटिक स्टेटोसिस है, जिसे लिवर सेल्स के अंदर फैट का असामान्य रूप से जमा होना कहा जाता है. MASLD का पता लगाने के लिए, कम से कम एक कार्डियोमेटाबोलिक रिस्क फैक्टर (जैसे मोटापा या हाई ब्लड प्रेशर) का होना भी जरूरी है. खान-पान और जीवनशैली में बदलाव से MASLD वाले लोगों को फायदा हो सकता है.

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क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च? (GETTY IMAGES)

कुछ सावधानियां और सीमाओं को समझना जरूरी
हालांकि यह स्टडी बताती है कि टमाटर खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ सावधानियां और सीमाएं हैं जिन्हें साफ तौर पर समझने की जरूरत है, जैसे कि...

शॉर्ट-टर्म स्टडी: यह स्टडी सिर्फ छह हफ्ते तक चली. इसलिए, इस एक स्टडी के आधार पर, यह कन्फर्म करना नामुमकिन है कि लगातार, लंबे समय तक टमाटर खाने से लिवर की समस्याएं पूरी तरह ठीक हो जाएंगी या नहीं.

क्या यह सबके लिए काम करेगा?
इस स्टडी में बुज़ुर्गों या बहुत अधिक मोटापे वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया था. साथ ही, गंभीर लिवर की बीमारी या डायबिटीज से पीड़ित लोगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया. इसलिए, यह साफ नहीं है कि ये नतीजे सभी पर लागू होंगे या नहीं. इसका सीधा मतलब यह है कि इस रिसर्च के नतीजों को आंख बंद करके सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है.

मुख्य कारण साफ नहीं है
क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को हरे टमाटर और टमाटर सॉस दोनों दिए गए थे, इसलिए यह साफ नहीं है कि हरे टमाटर या टमाटर सॉस ने फैट लेवल कम किया. इसके अलावा, हालांकि टमाटर खाने से लिवर फैट कम हुआ, लेकिन इससे लिवर की अकड़न, ब्लड शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई खास सुधार नहीं हुआ. इसलिए, एक्सपर्ट्स टमाटर को इस कंडीशन का पूरा इलाज मानने की सलाह नहीं देते हैं.

किसे टमाटर नहीं खाने चाहिए
टमाटर में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इनमें मौजूद कुछ प्राकृतिक पोषक तत्व कैंसर से बचाने में मदद करते हैं. हालांकि, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इनका सेवन सावधानी से करना चाहिए, जैसे कि...

  • सीने में जलन (हार्टबर्न) की समस्या वाले लोग: अगर सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स (GERD) से परेशान लोग बहुत ज्यादा टमाटर खाते हैं, तो इनमें मौजूद एसिडिटी उनकी स्थिति को और खराब कर सकती है
  • कैलोरी: बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड टमाटर के उत्पादों, जैसे कि टोमैटो सॉस, में कैलोरी और शुगर की मात्रा ज्यादा हो सकती है. इसलिए, इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना ही बेहतर है.

लिवर की सेहत के लिए क्या करना चाहिए?
लिवर में फैट जमा होने से रोकने या उसे कम करने के लिए सिर्फ किसी एक खास खाने की चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना सही तरीका नहीं है. लिवर को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कुल वजन का कम से कम 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा कम करें, रोजाना टहलें या कसरत करें और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार लें.

सोर्स-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13331848/

https://www.mdpi.com/2072-6643/18/15/2476

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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