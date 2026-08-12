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क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च?

क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च? ( GETTY IMAGES )

टमाटर हमारे रोजाना के खाने का एक जरूरी हिस्सा हैं. इनके बिना घर पर खाना पकाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है. चाहे नाश्ते के लिए चटनी हो, लंच के लिए दाल या सब्जी हो, या फिर तरह-तरह की ग्रेवी हों, टमाटर लगभग हर डिश में अहम भूमिका निभाते हैं. एक इंटरनेशनल स्टडी से पता चला है कि रोजाना के खाने में टमाटर शामिल करने से लिवर में हानिकारक फैट जमा होने को कम करने में मदद मिल सकती है. टमाटर को सुपरफूड भी माना जाता है. ये आपकी गट हेल्थ (पेट की सेहत) और ओवरऑल सेहत, दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं.

आजकल, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी, मोटापा या हाई ब्लड प्रेशर जैसी वजहों से बहुत से लोग फैटी लिवर की बीमारी (MASLD) से जूझ रहे हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि इस स्थिति से बचने या इसे ठीक करने के लिए क्या खाया जाए. क्या खान-पान के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है? आइए, इस स्टडी के नतीजों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या टमाटर सच में लिवर की चर्बी कम करने में मदद करते हैं...

स्टडी क्या कहती है?

Nutrients जर्नल में छपी इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग रोजाना कच्चे टमाटर और टमाटर सॉस खाते थे, उनमें न खाने वाले ग्रुप की तुलना में हेपेटिक स्टीटोसिस (लिवर में फैट जमा होना) में ज्यादा कमी देखी गई. हालांकि इस क्षेत्र में और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि MASLD वाले लोगों के लिए अपनी डाइट में ज्यादा टमाटर शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. मतलब, टमाटर का सेवन लिवर में वसा (फैट) कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है.

यह नई स्टडी फैटी लिवर की बीमारी से जूझ रहे लोगों के एक ग्रुप पर की गई थी. इसमें शामिल लोगों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया था.

पहला ग्रुप: इन्होंने अपना रेगुलर खाना जारी रखा, लेकिन अपनी डाइट से टमाटर पूरी तरह हटा दिए

इन्होंने अपना रेगुलर खाना जारी रखा, लेकिन अपनी डाइट से टमाटर पूरी तरह हटा दिए दूसरा ग्रुप: इन्होंने अपने रेगुलर खाने के साथ-साथ रोज 200 ग्राम हरे टमाटर और 50 ग्राम टोमैटो सॉस का सेवन किया

इन्होंने अपने रेगुलर खाने के साथ-साथ रोज 200 ग्राम हरे टमाटर और 50 ग्राम टोमैटो सॉस का सेवन किया लगभग छह हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप की सेहत की जांच की गई, तो पता चला कि टमाटर खाने वाले ग्रुप के लिवर में जमा फैट की मात्रा में काफी कमी आई थी.

सबसे खास बात यह थी कि स्टडी में लिवर में फैट की मात्रा में काफी कमी देखी गई, जबकि उनके शरीर के कुल वजन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था.

इस स्टडी के शुरुआती नतीजे सच में उम्मीद जगाने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि रोजाना टमाटर खाने से मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) वाले बड़ों में लिवर फैट (हेपेटिक स्टेटोसिस) काफी कम हो सकता है. रिसर्चर्स के मुताबिक, टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लिवर में फैट जमा होने से रोकने में मदद करता है.

MASLD क्या है?

मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है, जो मेटाबोलिक डिसऑर्डर से जुड़ा होता है. इसे पहले नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के नाम से जाना जाता था. MASLD में कई तरह की कंडीशन शामिल हैं, लेकिन इसकी मुख्य पहचान हेपेटिक स्टेटोसिस है, जिसे लिवर सेल्स के अंदर फैट का असामान्य रूप से जमा होना कहा जाता है. MASLD का पता लगाने के लिए, कम से कम एक कार्डियोमेटाबोलिक रिस्क फैक्टर (जैसे मोटापा या हाई ब्लड प्रेशर) का होना भी जरूरी है. खान-पान और जीवनशैली में बदलाव से MASLD वाले लोगों को फायदा हो सकता है.

क्या रोजाना टमाटर खाने से लिवर में जमा फैट हो सकता है कम, जानिए क्या कहती है नई रिसर्च? (GETTY IMAGES)

कुछ सावधानियां और सीमाओं को समझना जरूरी

हालांकि यह स्टडी बताती है कि टमाटर खाना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ सावधानियां और सीमाएं हैं जिन्हें साफ तौर पर समझने की जरूरत है, जैसे कि...