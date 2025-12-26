ETV Bharat / health

क्या चिकन या मटन लिवर खाने से डैमेज हो सकता है आपका LIVER? जानिए कितना खाना चाहिए

क्या आपको चिकन और मटन का लिवर पसंद है? लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप एक हफ्ते में कितना खा सकते हैं? जानिए यहां...

By ETV Bharat Health Team

Published : December 26, 2025 at 2:06 PM IST

9 Min Read
रविवार कई लोगों के लिए एक खास दिन होता है, जहां वे चिकन, मटन और मछली जैसे नॉन-वेज खाने का मजा लेते हैं, जिसे अक्सर 'संडे स्पेशल' या 'नॉन-वेज संडे' कहा जाता है. चाहे दोस्तों से मिलना हो या पार्टी में जाना हो, नॉन-वेज खाना कई लोगों का पसंदीदा बन गया है. जो लोग नॉन-वेज खाने के शौकीन होते हैं, वे अक्सर चिकन और मटन लिवर पसंद करते हैं. उन्हें इसे करी या फ्राई डिश के रूप में खाना पसंद होता है. लोगों का मानना ​​है कि चिकन और मटन लिवर में प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं और मसल्स बनाने में मदद करते हैं. लेकिन क्या चिकन और मटन लिवर खाना सच में सेहत के लिए अच्छा होता है? इसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए? क्या ज्यादा खाने से कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? स्टडीज और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस खबर में जानिए विस्तार से...

बहुत से लोगों को लिवर से बनी डिश खाना पसंद होता है. कई एक्सपर्ट और स्टडीज का कहना है कि लिवर खाना सच में सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन A, B9, B12 और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को खाने की सलाह देते हैं.

किन बीमारियों से पीड़ित लोगों को लिवर डिश का सेवन करना चाहिए?

एनीमिया: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन और मटन लिवर में भरपूर आयरन होता है, जो गंभीर एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. वे बताते हैं कि यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और एनर्जी लेवल बढ़ाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, यह कोलीन और आयरन का एक बेहतरीन सोर्स है.

आंखों के लिए अच्छा: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन और मटन खाना आंखों की सेहत के लिए अच्छा होता है. इनमें मौजूद विटामिन A आंखों को स्वस्थ रखता है, और जिन लोगों को आंखों की समस्या है, उनके लिए नियमित रूप से चिकन या मटन का लिवर खाना फायदेमंद होता है. यह त्वचा की सेहत बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है.

इम्यूनिटी बढ़ाता है: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चिकन और मटन का लिवर खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है. वे बताते हैं कि इससे मिलने वाले मजबूत इम्यून सिस्टम की वजह से कोई भी व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं पड़ता.

विटामिन B12: एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन या मटन का लिवर एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें विटामिन B12 और कोलीन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो दिमाग की सेहत और नर्व फंक्शन को बेहतर बनाते हैं. विटामिन B12 याददाश्त, एकाग्रता और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है.

ज्यादा सेवन से हो सकती हैं कई समस्याएं
एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन और मटन का लिवर विटामिन A का बहुत अच्छा सोर्स है. अगर आप दिन में 100 ग्राम लिवर खाते हैं, तो आपको रोजाना की जरूरत से 10 गुना ज्यादा विटामिन A मिलेगा. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी कहना है कि ज्यादा खाने से गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. क्योंकि यह फैट में घुलने वाला विटामिन होता है, इसलिए विटामिन A टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोजाना 3,000 माइक्रोग्राम से ज्यादा खाने से लंबे समय में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए, इसे हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए.

यह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है
एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि विटामिन A का ज्यादा सेवन, खासकर प्रेग्नेंसी के दौरान, जन्मजात कमियों का कारण बन सकता है. यही वजह है कि कई स्टडीज प्रेग्नेंसी के दौरान लिवर न खाने की सलाह देती हैं. क्योंकि अगर आप ज्यादा लिवर खाते हैं, तो शरीर में विटामिन A का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है और बच्चे के लिए दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को विटामिन A का ज्यादा सेवन न करने की सलाह दी जाती है.

किडनी और हड्डियों के लिए हानिकारक
एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकन और मटन के लिवर (कलेजी) का ज्यादा सेवन कुछ हानिकारक और दुषित हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर शरीर में मौजूद सभी भारी मेटल टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है. इसलिए, जब हम मटन या चिकन का लिवर खाते हैं, तो उसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और लिवर पर दबाव डालते हैं क्योंकि वह उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है. अगर हमारा लिवर इन टॉक्सिन्स को पूरी तरह से नहीं निकाल पाता है, तो किडनी और हड्डियों को लंबे समय तक नुकसान होने का खतरा रहता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक स्टडी के अनुसार, कैडमियम एक एंडोक्राइन-डिसरप्टिंग मेटल है जो किडनी और फेफड़ों के काम में खराबी, हड्डियों में खराबी और दिल की बीमारियों का कारण बनता है.

कितनी मात्रा में खाना चाहिए
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा मात्रा में मटन या चिकन लिवर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह विटामिन A और कॉपर से भरपूर होता है, जो ज्यादा मात्रा में हानिकारक हो सकता है, खासकर हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल या गुर्दे की समस्या वाले लोगों के लिए, इसलिए, इसे हफ्ते में एक बार 50-75 ग्राम तक खाना सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यह पोषक तत्वों का बेहतरीन सोर्स होने के साथ-साथ, अधिक मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और फैटी लिवर, इसलिए संतुलित और संयमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.

एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि इसे छोटे बच्चों को ज्यादा मात्रा में न दें. बहुत से लोग इसके पौष्टिक गुणों के कारण इसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं. उन्हें खास तौर पर छह महीने से कम उम्र के बच्चों को लिवर न देने की चेतावनी दी जाती है. इस संदर्भ में, यह बताया गया है कि ज्यादातर लोग मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण लिवर खाते हैं, जिससे समय के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

कैप्सूल और लिवर को एक साथ न खाएं
बहुत से लोग लिवर ऑयल और विटामिन A कैप्सूल लेते हैं, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन्हें चिकन या मटन लिवर के साथ खाया जाए, तो शरीर में विटामिन A टॉक्सिसिटी का खतरा होता है. इसलिए, लिवर सेहत के लिए अच्छा तो है, लेकिन ज्यादा खाने पर यह खतरनाक हो सकता है. कहा जाता है कि इसे हफ्ते में एक बार खाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है और एनीमिया से लड़ने में मदद मिलती है.

ध्यान देने वाली बात
इसके साथ ही लिवर को पकाने से पहले अपने लिवर के साथ आने वाले किसी भी कनेक्टिंग टिश्यू या फैट को जरूर निकाल दें. क्योंकि वे आपके द्वारा ली जाने वाली फैट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं. किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को खाने से बचने के लिए चिकन लीवर को सावधानी से धोना और परोसने से पहले उन्हें अच्छी तरह से पकाना भी महत्वपूर्ण है.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

