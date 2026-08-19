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क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए गाड़ी चलाना हो सकता है खतरनाक? जानिए क्या कहती है स्टडी?

क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए गाड़ी चलाना हो सकता है खतरनाक? ( GETTY IMAGES )