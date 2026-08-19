क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए गाड़ी चलाना हो सकता है खतरनाक? जानिए क्या कहती है स्टडी?
डायबिटीज के मरीजों के लिए साल में कम से कम एक बार अपने पैरों की नसों की जांच करवाना जरूरी है. इस खबर में जानिए...
Published : August 19, 2026 at 12:46 PM IST
हममें से बहुत से लोग यह जानते हैं कि डायबिटीज शरीर की ब्लड वेसल और नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे धुंधला दिखना, किडनी की समस्याएं, दिल की बीमारी और घाव भरने में देरी जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. यह आम बात है कि लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल शरीर के कई अंगों के काम करने के तरीके को खराब कर सकता है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से होने वाला नर्व डैमेज किसी व्यक्ति की गाड़ी चलाने की क्षमता पर काफी असर डाल सकता है, खासकर, गाड़ी के पैडल को कंट्रोल करने की उनकी क्षमता पर.
गाड़ी चलाते समय, हम अपने पैरों को देखे बिना सही पैडल (चाहे ब्रेक हो या एक्सीलरेटर) दबाते हैं. हाल ही में हुई एक स्टडी से पता चला है कि डायबिटीज से जुड़ा नर्व डैमेज धीरे-धीरे इस नेचुरल क्षमता को कम कर देता है. आमतौर पर, इंसान के शरीर में बिना देखे अपने अंगों की स्थिति को महसूस करने की क्षमता होती है. इसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं. डायबिटीज के मरीजों में, नर्व डैमेज की वजह से टखनों और पैरों के तलवों में यह एहसास कम हो जाता है या पूरी तरह से गायब हो जाता है.
नर्व डैमेज और ड्राइवरों के सामने आने वाली चुनौती
मेडिकल फील्ड में, डायबिटीज के मरीजों के पैरों में होने वाले नर्व डैमेज को 'डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी' कहा जाता है. यह एक आम कंडीशन है जो डायबिटीज के लगभग आधे मरीजों को होती है. जैसे-जैसे पैरों और टांगों को सप्लाई करने वाली नर्व डैमेज होती हैं, सुन्नपन, जलन या सुई चुभने जैसा महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं. जैसे-जैसे नर्व डैमेज बढ़ता है, पैरों में दबाव और छूने को महसूस करने की क्षमता कम होती जाती है. एक चिंता की बात यह है कि इससे प्रभावित लोगों में से आधे को कम से कम शुरुआती स्टेज में पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह कंडीशन है.
'डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण गाड़ी चलाते समय पैर की पोजीशन को महसूस करने की क्षमता को बहुत कम हो जाती है. हाल ही में द कन्वर्सेशन में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूरोपैथी से पीड़ित ड्राइवरों में प्रोप्रियोसेप्शन (बिना देखे सही पैडल ढूंढने की नैचुरल क्षमता) में कमी आती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है.
एक स्टडी में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं
डायबिटिक न्यूरोपैथी (डायबिटीज की वजह से नसों को होने वाला नुकसान) वाले लोगों की ड्राइविंग क्षमता का पता लगाने के लिए, 44 लाइसेंस-प्राप्त ड्राइवरों के साथ ड्राइविंग सिम्युलेटर का इस्तेमाल करके एक स्टडी की गई. इसमें शामिल लोगों में से 15 को डायबिटीज की वजह से पैरों की नसों में नुकसान हुआ था, जबकि बाकी लोगों को ऐसा कोई नुकसान नहीं था. स्टडी के दौरान, ड्राइवरों को मुश्किल और तीखे मोड़ों वाले रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए कहा गया. देखा गया कि एक खास और गंभीर गलती सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों ने की जिन्हें नसों का नुकसान हुआ था. गाड़ी धीमी करने के लिए ब्रेक दबाने के बजाय, उन्होंने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया. जिन ड्राइवरों को नसों का नुकसान नहीं था, उनमें से किसी ने भी यह गलती नहीं की. स्टडी से साफ पता चलता है कि डायबिटीज की वजह से नसों को होने वाले नुकसान से पैडल के बीच फर्क करने में उलझन होती है.
दिमाग तक गलत सिग्नल पहुंचना
'प्रोप्रियोसेप्शन' (Proprioception) का मतलब शरीर के अंगों को देखे बिना उनकी स्थिति या कोण को महसूस करने की क्षमता है. जब पैरों और टखनों की नसें डैमेज हो जाती हैं, तो दिमाग को पैरों की स्थिति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती. नतीजतन, ड्राइवरों को यह तय करने में मुश्किल होती है कि उनका पैर किस पैडल पर है, खासकर तीखे मोड़ों पर या इमरजेंसी की स्थितियों में. स्टडीज से पता चलता है कि जिन ड्राइवरों की नसें डैमेज होती हैं, वे गाड़ी चलाते समय अपने पैरों की स्थिति देखने के लिए नीचे की ओर देखते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों की नसें डैमेज होती हैं, वे एक्सीलरेटर पर एक जैसा दबाव नहीं डाल पाते, वे अक्सर पैडल को या तो बहुत हल्के से या बहुत जोर से दबाते हैं, जिससे लगातार और सही मात्रा में दबाव बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होता है.
समाधान और सावधानियां
- डायबिटीज वाले लोगों को (खासकर जो लॉरी और बस जैसी कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं) अपने पैरों की सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए.
- NICE गाइडलाइंस के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों के लिए साल में कम से कम एक बार अपने पैरों की नसों की जांच करवाना जरूरी है .
- अगर जरूरी हो, और नसों को कितना नुकसान हुआ है, इस पर निर्भर करते हुए, गाड़ियों में हाथ से चलने वाले ब्रेक और एक्सेलरेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है.
- पैडल एरिया में एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाकर और स्पीड में अचानक बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए 'एक्सेलरेशन लिमिटर्स' जैसे टेक्निकल एड्स का इस्तेमाल करके सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है. पैरों में हल्की सुन्नता का भी जल्दी पता लगाकर और सही कदम उठाकर गंभीर खतरों और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)