बिना सर्जरी के फेफड़ों के कैंसर और उसके स्टेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है? डॉक्टर से जानिए कैसे?
हर गांठ कैंसर वाली नहीं होती और न ही हर गांठ के लिए तुरंत बायोप्सी की जरूरत होती है, गांठ का साइज, उसका रूप-रंग, उसके...
Published : September 1, 2026 at 1:17 PM IST
जब CT स्कैन में फेफड़ों में गांठ का शक होता है, तो मरीजों को अक्सर डर लगता है कि डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी. लेकिन, अच्छी बात यह है कि अब मरीजों की जांच मिनिमली इनवेसिव टेक्नीक से की जा सकती है. मतलब कि अब जब CT स्कैन में फेफड़ों में गांठ का पता चलता है, तो डायग्नोसिस के लिए ओपन सर्जरी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. मॉडर्न मेडिसिन कई मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर देती है जिनसे बिना बड़े चीरे के गांठ की सही जांच की जा सकती है.
जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स में पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के एडिशनल डायरेक्टर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. राकेश गोदारा का कहना है कि यह समझना जरूरी है कि CT स्कैन में दिखने वाले ज्यादातर नोड्यूल कैंसर वाले नहीं होते और न ही उनके लिए तुरंत बायोप्सी की जरूरत होती है. ये पहले हुए इन्फेक्शन, सूजन या फेफड़ों पर बने निशान (स्कारिंग) की वजह से भी हो सकते हैं. नोड्यूल का साइज, कैसा दिखता है, उसका बढ़ना, जगह और मरीज का रिस्क प्रोफाइल जैसे कारक यह तय करते हैं कि मॉनिटरिंग करना सही है या टिश्यू सैंपलिंग.
मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर का मतलब?
मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर ऐसी मेडिकल तकनीकें हैं जिनमें सर्जरी या इलाज बड़े चीरों के बजाय छोटे चीरों या शरीर के प्राकृतिक छेदों के जरिए किया जाता है. इसके लिए खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरों (एंडोस्कोप) का इस्तेमाल होता है. इससे शरीर को कम नुकसान पहुंचता है.
PET-CT स्कैन एक पावरफुल टूल?
PET-CT स्कैन मॉडर्न मेडिसिन में बीमारियों को सही-सही समझने का एक पावरफुल टूल है. जहां एक स्टैंडर्ड CT स्कैन सिर्फ अंगों और मासेज की बनावट दिखाता है, वहीं PET स्कैन उनकी मेटाबोलिक एक्टिविटी या फंक्शनल बिहेवियर को कैप्चर करता है. मतलब, एक PET-CT स्कैन मासेज, लिम्फ नोड्स और शरीर में दूसरी जगहों पर बीमारी की संभावित जगहों की मेटाबोलिक एक्टिविटी को दिखाता है, जिससे बायोप्सी के लिए सबसे सही जगह की पहचान करने में मदद मिलती है. हालांकि, सिर्फ PET-CT स्कैन से कैंसर की पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फेक्शन और सूजन के मामलों में भी ज्यादा अपटेक देखा जा सकता है. इसलिए टिश्यू डायग्नोसिस जरूरी होता है.
PET-CT स्कैन कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं?
कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं. स्कैन से पहले, मरीज को एक खास रेडियोएक्टिव ग्लूकोज (FDG) दिया जाता है. शरीर का कोई भी हिस्सा जहां बीमारी या ट्यूमर सक्रिय होता है, वह इस ग्लूकोज को तेजी से सोख लेता है और स्कैन में चमकीला दिखाई देता है. इससे डॉक्टरों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ट्यूमर बिनाइन (हानिरहित) है या कैंसर वाला. यह शरीर के किसी भी हिस्से या लिम्फ नोड्स में बीमारी के जरा भी फैलने का आसानी से पता लगा सकता है.
ब्रोंकोस्कोपिक तकनीक भी बेहद मददगार
ब्रोंकोस्कोपिक तकनीकों (जैसे EBUS) का एक बड़ा फायदा यह है कि डॉक्टर फेफड़ों की एक ही जांच के दौरान बीमारी का पता लगा सकते हैं और उसकी स्टेज का भी पता लगा सकते हैं. इससे समय की बचत होती है और मरीज को बार-बार जांच या प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है. रेडियल-प्रोब EBUS की मदद से पतले या बहुत पतले ब्रोंकोस्कोप का इस्तेमाल करके फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में मौजूद नोड्यूल्स के सैंपल लिए जा सकते हैं. इसके अलावा, अगर जरूरत हो, तो उसी सेशन में कॉन्वेक्स-प्रोब EBUS का इस्तेमाल करके मीडियास्टिनल या हिलर लिम्फ नोड्स से भी सैंपल लिए जा सकते हैं. इस तरीके से कई प्रक्रियाओं की जरूरत कम हो सकती है और साथ ही इलाज की योजना बनाने के लिए जरूरी जानकारी भी मिल जाती है.
ब्रोंकोस्कोपी क्या है?
ब्रोंकोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर मुंह या नाक के जरिए फेफड़ों और सांस की नली में एक पतली, लचीली ट्यूब डालते हैं. इस ट्यूब के सिरे पर एक छोटा कैमरा और लाइट लगी होती है, जिससे डॉक्टर फेफड़ों के अंदर का हिस्सा साफ-साफ देख पाते हैं.
फेफड़े का कैंसर कितना खतरनाक
लंग कैंसर सबसे आम कैंसर है और दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है, जिससे हर साल लगभग 1.6 मिलियन लोगों की जान जाती है. हालांकि तंबाकू का इस्तेमाल इसका मुख्य कारण है, लेकिन यह बीमारी उन लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है. खास तौर पर, रिसर्च से पता चलता है कि लंग कैंसर के 15 प्रतिशत मरीजों ने कभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया है. इसके दूसरे कारणों में रेडॉन (एक रेडियोएक्टिव गैस), एस्बेस्टस और दूसरे कार्सिनोजेन्स के संपर्क में आना, साथ ही जेनेटिक्स और एयर पॉल्यूशन शामिल हैं. लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से लंग कैंसर हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)