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बिना सर्जरी के फेफड़ों के कैंसर और उसके स्टेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है? डॉक्टर से जानिए कैसे?

जब CT स्कैन में फेफड़ों में गांठ का शक होता है, तो मरीजों को अक्सर डर लगता है कि डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी. लेकिन, अच्छी बात यह है कि अब मरीजों की जांच मिनिमली इनवेसिव टेक्नीक से की जा सकती है. मतलब कि अब जब CT स्कैन में फेफड़ों में गांठ का पता चलता है, तो डायग्नोसिस के लिए ओपन सर्जरी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है. मॉडर्न मेडिसिन कई मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर देती है जिनसे बिना बड़े चीरे के गांठ की सही जांच की जा सकती है.

जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स में पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के एडिशनल डायरेक्टर और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. राकेश गोदारा का कहना है कि यह समझना जरूरी है कि CT स्कैन में दिखने वाले ज्यादातर नोड्यूल कैंसर वाले नहीं होते और न ही उनके लिए तुरंत बायोप्सी की जरूरत होती है. ये पहले हुए इन्फेक्शन, सूजन या फेफड़ों पर बने निशान (स्कारिंग) की वजह से भी हो सकते हैं. नोड्यूल का साइज, कैसा दिखता है, उसका बढ़ना, जगह और मरीज का रिस्क प्रोफाइल जैसे कारक यह तय करते हैं कि मॉनिटरिंग करना सही है या टिश्यू सैंपलिंग.

मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर का मतलब?

मिनिमली इनवेसिव प्रोसीजर ऐसी मेडिकल तकनीकें हैं जिनमें सर्जरी या इलाज बड़े चीरों के बजाय छोटे चीरों या शरीर के प्राकृतिक छेदों के जरिए किया जाता है. इसके लिए खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरों (एंडोस्कोप) का इस्तेमाल होता है. इससे शरीर को कम नुकसान पहुंचता है.

PET-CT स्कैन एक पावरफुल टूल?

PET-CT स्कैन मॉडर्न मेडिसिन में बीमारियों को सही-सही समझने का एक पावरफुल टूल है. जहां एक स्टैंडर्ड CT स्कैन सिर्फ अंगों और मासेज की बनावट दिखाता है, वहीं PET स्कैन उनकी मेटाबोलिक एक्टिविटी या फंक्शनल बिहेवियर को कैप्चर करता है. मतलब, एक PET-CT स्कैन मासेज, लिम्फ नोड्स और शरीर में दूसरी जगहों पर बीमारी की संभावित जगहों की मेटाबोलिक एक्टिविटी को दिखाता है, जिससे बायोप्सी के लिए सबसे सही जगह की पहचान करने में मदद मिलती है. हालांकि, सिर्फ PET-CT स्कैन से कैंसर की पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि इन्फेक्शन और सूजन के मामलों में भी ज्यादा अपटेक देखा जा सकता है. इसलिए टिश्यू डायग्नोसिस जरूरी होता है.

PET-CT स्कैन कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं?

कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं. स्कैन से पहले, मरीज को एक खास रेडियोएक्टिव ग्लूकोज (FDG) दिया जाता है. शरीर का कोई भी हिस्सा जहां बीमारी या ट्यूमर सक्रिय होता है, वह इस ग्लूकोज को तेजी से सोख लेता है और स्कैन में चमकीला दिखाई देता है. इससे डॉक्टरों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ट्यूमर बिनाइन (हानिरहित) है या कैंसर वाला. यह शरीर के किसी भी हिस्से या लिम्फ नोड्स में बीमारी के जरा भी फैलने का आसानी से पता लगा सकता है.