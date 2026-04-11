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क्या डायबिटीज के मरीज तरबूज खा सकते हैं? जानिए इसे खाते समय किसे सावधान रहना चाहिए?

क्या डायबिटीज के मरीज तरबूज खा सकते हैं? जानिए इसे खाते समय किसे सावधान रहना चाहिए? ( GETTY IMAGES )