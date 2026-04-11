क्या डायबिटीज के मरीज तरबूज खा सकते हैं? जानिए इसे खाते समय किसे सावधान रहना चाहिए?
गर्मी के मौसम में तरबूज हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. तरबूज में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है, जानिए इसके फायदे...
Published : April 11, 2026 at 6:58 PM IST
गर्मियों के मौसम में तरबूज आसानी से मिल जाते हैं. बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस मीठे फल को खाना पसंद करता है. इस फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे गर्मियों में शरीर में पानी की कमी नहीं होती है. शरीर को हाइड्रेट रखने के अलावा, यह कई न्यूट्रिएंट्स भी देता है. इसमें विटामिन C भी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है. तरबूज में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिल को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. इसके अलावा, इसमें पोटैशियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फाइबर, नियासिन, विटामिन A, B, C और लाइकोपीन जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. तरबूज खाना स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. तो चलिए जानते हैं तरबूज खाने के फायदे, इसे कैसे खाएं और डायबिटीज के मरीज इसे क्यों खा सकते हैं.
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, तरबूज शरीर को बहुत अच्छा हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स देता है. यह गर्मी के मौसम में एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 90 से ज्यादा पानी होता है. यह शरीर के लिए पानी का एक नेचुरल सोर्स है. दो कप तरबूज खाने से सिर्फ 80 कैलोरी मिलती है. इसमें तरबूज से 40 ज्यादा लाइकोपीन होता है. यह दिल और स्किन दोनों के लिए अच्छा है. इसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
तरबूज खाने के फायदे और न्यूट्रिएंट्स
एक न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, तरबूज में 91.5 फीसदी पानी होता है, जिसका मतलब है कि यह सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि शरीर के लिए हाइड्रेशन का एक नैचुरल सोर्स है. दो कप तरबूज खाने से सिर्फ 80 कैलोरी मिलती हैं. तरबूज में विटामिन C, A, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यह डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करता है.
दिल की सेहत के लिए L-सिट्रुलिन
तरबूज में 'L-सिट्रुलिन' नाम का एक एमिनो एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है. शरीर में जाने के बाद, यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है. यह ब्लड वेसल को आराम देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है. 2025 की एक स्टडी से पता चला है कि तरबूज का रेगुलर सेवन ब्लड प्रेशर को काफी कम कर सकता है.
लाइकोपीन स्किन को बचाता है
टमाटर को आम तौर पर लाइकोपीन से भरपूर माना जाता है. लेकिन, न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि तरबूज में हरे टमाटर की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा लाइकोपीन होता है. लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. यह न सिर्फ शरीर में सूजन कम करता है बल्कि गर्मियों में सूरज की किरणों (UV रेडिएशन) से होने वाले नुकसान से भी कुछ हद तक सुरक्षा देता है.
क्या डायबिटीज के मरीज तरबूज खा सकते हैं?
अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक, तरबूज आमतौर पर मीठा होता है. इस वजह से, कई डायबिटीज के मरीज इसे खाने को लेकर शक करते हैं. हालांकि, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 72 होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है. इसलिए, इसका ग्लाइसेमिक लोड (GL) सिर्फ 5 होता है, जो बहुत कम है. हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को तरबूज खाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में तरबूज खा सकते हैं, (जैसे एक कप कटा हुआ तरबूज) लेकिन उन्हें इसका जूस नहीं पीना चाहिए. क्योंकि जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है.
किसे सावधान रहना चाहिए?
तरबूज खाने के कई फायदे हैं. हालांकि, यह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है. कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.
- किडनी की प्रॉब्लम वाले लोग (क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज): तरबूज में पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. अगर किडनी की प्रॉब्लम वाले लोग ज्यादा मात्रा में तरबूज खाते हैं, तो इससे उनके खून में पोटैशियम का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है. इस कंडीशन को हाइपरकलेमिया कहते हैं. इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है. किडनी की प्रॉब्लम वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लिए बिना तरबूज नहीं खाना चाहिए.
- जिन लोगों को गैस या IBS की प्रॉब्लम है: तरबूज में मौजूद फ्रुक्टोज और ज्यादा FODMAP (फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट) की मात्रा पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है (जैसे कि पेट फूलना, गैस, ऐंठन और दस्त) खास तौर पर तब, जब इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए. जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) या फ्रुक्टोज संवेदनशीलता से पीड़ित हैं, उन्हें तरबूज खाने के बाद ये लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसलिए, ऐसे लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और तरबूज खाने के बारे में सलाह लेनी चाहिए.
- एलर्जी वाले लोग: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, तरबूज में मौजूद प्रोटीन्स के कारण लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. इस स्थिति को 'लेटेक्स-फ्रूट सिंड्रोम' के नाम से जाना जाता है. यह समस्या तरबूज में पाए जाने वाले प्रोफिलिन और अन्य प्रोटीन्स के कारण होती है.
इस बात पर जरूर दें ध्यान
गर्मियों में हेल्दी लोगों के लिए तरबूज एक अच्छा ऑप्शन है. यह डिहाइड्रेशन से बचाता है. इसके कई अन्य लाभ भी हैं. हालांकि, किडनी की समस्या या गंभीर पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि तरबूज खाना उचित है या नहीं और कितनी मात्रा में खाना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)