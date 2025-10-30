ETV Bharat / health

क्या डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं स्वीट कॉर्न? जानिए Sweet Corn किन बीमारियों में है फायदेमंद

कई लोग स्वीट कॉर्न को अलग-अलग तरीकों से खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या डायबिटीज रोगियों के लिए इसे खाना सुरक्षित है या नहीं? जानें...

By ETV Bharat Health Team

Published : October 30, 2025 at 8:53 PM IST

डायबिटीज के रोगियों को हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है. डायबिटीज रोगियों के लिए, मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन उनकी सेहत को और बिगाड़ सकता है. डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, कम कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और कम चीनी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है. हाई ब्लड शुगर वाले लोग अपने खान-पान को लेकर बहुत सावधान रहते हैं. ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और लोग इन दिनों स्वीट कॉर्न का खूब सेवन कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज रोगी इसे खाने से कतराते हैं. कुछ लोगों का मानना ​​है कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी मिठास ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ा सकती है. ऐसे में आज इस खबर में जानते हैं कि क्या डायबिटीज रोगी स्वीट कॉर्न खा सकते हैं, अगर हां! तो कैसे?

क्या डायबिटीज रोगी स्वीट कॉर्न खा सकते हैं?
ठंड के मौसम में लोग स्वीट कॉर्न को उबालकर और कोयले पर पकाकर खाते हैं. कुछ लोग इसे सलाद और सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं. यह जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. स्वीट कॉर्न में मिनरल्स, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, विटामिन C, विटामिन B1, B2, B3, B6 और A2 होते हैं. ये सभी पोषक तत्व कई बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) और अन्य स्वास्थ्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जहां तक डायबिटीज मरीजों की बात है तो जी हां, डायबिटीज रोगी सीमित मात्रा में स्वीट कॉर्न खा सकते हैं.क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है. हालांकि, ध्यान रहें कि इसे उबालकर या ग्रिल करके और अन्य फाइबर युक्त सब्जियों के साथ संतुलित मात्रा में खाना चाहिए.

स्वीट कॉर्न खाने से डायबिटीज रोगी के मिलते है ये फायदे
स्वीट कॉर्न में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि को रोकता है. यह एनर्जी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है, जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. बता दें, उबले हुए कॉर्न का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) 52 होता है, जो इसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन बनाता है और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद बनाता है.

स्वीट कॉर्न के स्वास्थ्य लाभ

फाइबर से भरपूरः साइंस डायरेक्ट के अनुसार, स्वीट कॉर्न में फरपूर मात्रा में डायटरी फाइबर पाया जाता है. ये फाइबर पूरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से पाचन तंत्र को और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और आंत्र कैंसर के खतरे को कम कर सकता है. इसके अलावा, स्वीट कॉर्न में मौजूद फाइबर तृप्ति की भावना में बढ़ाता है और अधिक खाने से रोकता है. जिससे वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

हार्ट हेल्थ: स्वीट कॉर्न में मौजूद हाई फाइबर कंटेंट हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. फाइबर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग आहार फाइबर से भरपूर आहार लेते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा और मृत्यु दर कम होती है. अपने आहार में स्वीट कॉर्न को शामिल करके, आप अपने फाइबर का सेवन बढ़ा सकते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स: हमारे शरीर की कोशिकाओं को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अपर्याप्त पोषण, वायरल संक्रमण और फ्री रेडिकल शामिल हैं. फ्री रेडिकल्स में सेल्स और जेनेटिक मटेरियल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, जिससे हार्ट डिजीज, संज्ञानात्मक गिरावट, कैंसर और दृष्टि हानि जैसी बीमारियां हो सकती हैं. एंटीऑक्सीडेंट अत्यधिक मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं, और स्वीट कॉर्न विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाता है. परिणामस्वरूप, विटामिन सी हार्ट डिजीज और कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है. पीले स्वीट कॉर्न में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे कैरोटीनॉयड होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से लड़ते हैं.

हाइड्रेशन: स्वीट कॉर्न में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है. हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और शरीर के कई कार्यों में मदद करता है, जैसे तापमान नियंत्रण, पोषक तत्वों का परिवहन और जोड़ों में चिकनाई आदि.

एनीमिया: स्वीट कॉर्न विटामिन बी12, आयरन और फोलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत है, जो इनकी कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं. स्वीट कॉर्न का नियमित सेवन एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

