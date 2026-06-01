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क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं? जानिए इसे खाने का सही समय क्या है?

गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में बहुत सारे रंग-बिरंगे आम देखने को मिलते हैं. लेकिन, डायबिटीज पेशेंट बात को लेकर उलझन में रहते हैं...

Can Diabetics Eat Mangoes? Find Out the Right Time to Eat Them.
क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं? जानिए इसे खाने का सही समय क्या है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 6:05 PM IST

5 Min Read
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आम को अक्सर फलों का राजा कहा जाता है. गर्मी के मौसम में यह सबका पसंदीदा फल है. बच्चे और बड़े दोनों इसे बड़े चाव से खाते हैं. अकेले भारत में, इस फल की 1,500 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं. डायबिटीज के मरीजों को आम तौर पर मीठी चीजें खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनके ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है और कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. फिर भी, यह सवाल कि डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं, कई लोगों के लिए एक आम दुविधा बनी हुई है. इसे देखते हुए, आज की रिपोर्ट में यह जानने के लिए पढ़ें कि डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं...

क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि हां, डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों को आम खाने की इजाजत है. लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों को आम खाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए. उन्हें आम सीमित मात्रा में और कम मात्रा में ही खाना चाहिए.

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों को आम कम मात्रा में, लगभग आधा कप या 100 ग्राम खाना चाहिए. मतलब, डायबिटीज के मरीज रोज एक मीडियम साइज का आम खा सकते हैं. इसके साथ ही, ADA यह भी सलाह देता है कि आम खाते समय आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट और स्टार्च वाली चीजे नहीं खानी चाहिए और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए. इसके साथ ही, मरीज के लिए बेहतर है कि वह अपने पर्सनल डॉक्टर से संपर्क करके यह जान ले कि डायबिटीज के मरीज को कितना आम खाना खाना चाहिए.

सावधानी क्यों जरूरी है?

  • आम में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, हालांकि, इनमें नैचुरल शुगर भी काफी मात्रा में होती है. आम का ज्यादा सेवन करने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं
  • बहुत ज्यादा आम खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है
  • खास तौर पर, एक साथ बहुत ज्यादा पके या बहुत ज्यादा मीठे आम खाने से बचना चाहिए

आम को किन रूपों में खाने से बचना चाहिए?
आम के कुछ ऐसे रूप यहा दिए गए हैं, जिनसे डायबिटीज के मरीजो को पूरी तरह बचना चाहिए...

  • आम का जूस: आम का जूस पीने से फल में मौजूद फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ जाता है.
  • पैकेज्ड जूस: इन उत्पादों में आम तौर पर बहुत ज्याजा मात्रा में आर्टिफिशियल चीनी होती है.
  • आम से बनी मिठाइयां: आम से बनी मिठाइयों या डेजर्ट का सेवन करने से पूरी तरह बचना चाहिए.

आम खाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
आम खाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? डॉक्टर ने आमों का सुरक्षित रूप से आनंद लेने के लिए ये सुझाव दिए हैं

  • मेवों के साथ खाएं: आम के टुकड़ों को अकेले खाने के बजाय, उन्हें कुछ बादाम या अखरोट के साथ खाना बेहतर है. ये blood sugar के लेवल में अचानक होने वाली वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं.
  • संतुलित आहार के हिस्से के रूप में खाएं: आमों को नियमित भोजन के हिस्से के रूप में, कम मात्रा में खाना सबसे अच्छा है.

आम खाने का सही समय क्या है?

दिन के समय: आम के टुकड़ों का सेवन केवल दिन के समय ही करना चाहिए, और वह भी सीमित मात्रा में.

रात में खाने से बचें: ऐसा करने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है. इसलिए, आम खाने के बाद अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करके, आप पता लगा सकते हैं कि यह फल आपके शरीर पर कैसे असर डालता है.

जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नियमित शुगर की दवाएं लेते हैं, और सही डाइट फॉलो करते हैं, वे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कम मात्रा में आम खा सकते हैं. कुल मिलाकर, डायबिटीज के मरीजों को आम खाना पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर वे इसे कम मात्रा में और सही समय पर खाते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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