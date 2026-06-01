ETV Bharat / health

क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं? जानिए इसे खाने का सही समय क्या है?

क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं? जानिए इसे खाने का सही समय क्या है? ( GETTY IMAGES )

आम को अक्सर फलों का राजा कहा जाता है. गर्मी के मौसम में यह सबका पसंदीदा फल है. बच्चे और बड़े दोनों इसे बड़े चाव से खाते हैं. अकेले भारत में, इस फल की 1,500 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं. डायबिटीज के मरीजों को आम तौर पर मीठी चीजें खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे उनके ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है और कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. फिर भी, यह सवाल कि डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं, कई लोगों के लिए एक आम दुविधा बनी हुई है. इसे देखते हुए, आज की रिपोर्ट में यह जानने के लिए पढ़ें कि डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं...

क्या डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हां, डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों को आम खाने की इजाजत है. लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों को आम खाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए. उन्हें आम सीमित मात्रा में और कम मात्रा में ही खाना चाहिए.

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों को आम कम मात्रा में, लगभग आधा कप या 100 ग्राम खाना चाहिए. मतलब, डायबिटीज के मरीज रोज एक मीडियम साइज का आम खा सकते हैं. इसके साथ ही, ADA यह भी सलाह देता है कि आम खाते समय आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट और स्टार्च वाली चीजे नहीं खानी चाहिए और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए. इसके साथ ही, मरीज के लिए बेहतर है कि वह अपने पर्सनल डॉक्टर से संपर्क करके यह जान ले कि डायबिटीज के मरीज को कितना आम खाना खाना चाहिए.

सावधानी क्यों जरूरी है?

आम में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, हालांकि, इनमें नैचुरल शुगर भी काफी मात्रा में होती है. आम का ज्यादा सेवन करने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं

बहुत ज्यादा आम खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है

खास तौर पर, एक साथ बहुत ज्यादा पके या बहुत ज्यादा मीठे आम खाने से बचना चाहिए

आम को किन रूपों में खाने से बचना चाहिए?

आम के कुछ ऐसे रूप यहा दिए गए हैं, जिनसे डायबिटीज के मरीजो को पूरी तरह बचना चाहिए...