क्या हमेशा के लिए ठीक हो सकता है डायबिटीज? जानिए डॉक्टरों का क्या है कहना?
क्या डायबिटीज सच में एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है, जानिए ठीक करने के दावों में कितनी सच्चाई होती है...
Published : April 27, 2026 at 3:55 PM IST
डायबिटीज (खासकर टाइप 2) एक क्रोनिक डिजीज है. इसे बेहतर डाइट और लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर से पूरी तरह खत्म नहीं होती है. डायबिटीज में 'कंट्रोल' कहने का मतलब रोगमुक्ति नहीं है. इसका मतलब है कि आप अपनी दवाओं, डाइट और एक्सरसाइज की मदद से अपने ब्लड शुगर लेवल को डॉक्टर द्वारा बताई गई टारगेट रेंज (जैसे HbA1c < 7 फीसदी) में रख रहे हैं. इससे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक या अंधेपन जैसी भविष्य की दिक्कतें कम हो सकती है.
इसे अक्सर 'रिवर्सल' भी कहा जाता है. यह वह स्थिति है जब आपका ब्लड शुगर डायबिटीज की दवा के बिना कम से कम 3 महीने तक नॉर्मल (HbA1c < 6.5 फीसदी) रहता है. इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है. इसे 'शांत' (इन रिमिशन) माना जाता है. अगर आप फिर से अपनाते हैं. यदि आप फिर से पुरानी खराब जीवनशैली अपनाते हैं, तो शुगर का स्तर दोबारा बढ़ सकता है. चलिए इस खबर में इस मामले पर फोर्टिस-सी-डॉक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज, मेटाबोलिक डिजीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. अनूप मिश्रा से विस्तार से जानते हैं...
एग्जेम्प्शन का क्या मतलब है?
भारत में टाइप-2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों के बीच, 'रोकथाम' (रोकथाम) और 'मुक्ति या उलटाव' (रिवर्सल/रिमिशन) दो ऐसे शब्द हैं जो हेल्थ की दुनिया में बड़ी बहस का केंद्र बन गए हैं. यह बहस तेजी से बढ़ते अनरेगुलेटेड (असंगठित) 'डायबिटीज ट्रीटमेंट' मार्केट को जन्म दे रही है, जहां हेल्थ कोच और एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट (डायबिटीज स्पेशलिस्ट) की अलग-अलग राय है, जैसे कि...
हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनिस्ट लाइफस्टाइल में बदलाव (डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट) से डायबिटीज को खत्म करने या "रिवर्स" करने का दावा करते हैं. वे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सस्टेनेबल आदतों पर जोर देते हैं. अनरेगुलेटेड हेल्थ स्टार्टअप और कोच अक्सर यह कहते हैं कि सही डाइट से दवाएं पूरी तरह से बंद की जा सकती हैं.
वहीं, जाने-माने डॉक्टर और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट 'रिवर्सल' शब्द का विरोध करते हैं और इसके बजाय 'रिमिशन' शब्द को सही मानते हैं. उनका मानना है कि डायबिटीज एक बढ़ने वाली बीमारी है, जिसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि दवा या लाइफस्टाइल से ही लंबे समय तक कंट्रोल (रिमिशन) किया जा सकता है. अगर वजन वापस जाता है, तो डायबिटीज भी वापस आ जाती है, इसलिए यह स्थायी 'ठीक' होना नहीं है.
मेटाबोलिक डिजीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के डॉ. अनूप मिश्रा कहते हैं कि रिमिशन वह कंडीशन है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, और उसे ग्लूकोज कम करने वाली दवाओं की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई जल्दी ठीक होने वाला या पक्का इलाज नहीं है. रिस्क अभी भी बना रहता है और बीमारी के दोबारा होने का चांस हमेशा बना रहता है.
फोर्टिस-सी-डॉक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज, मेटाबोलिक डिजीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी के डॉ. अनूप मिश्रा कहते हैं कि इलाज सही शब्द नहीं है, क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होने के बाद भी, यह कुछ समय बाद फिर से बढ़ सकता है. इसलिए हम 'इलाज' या 'बचाव' जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. बेशक, डायबिटीज और मोटापा का प्रबंधन केवल दवाओं से नहीं, बल्कि जीवनशैली में स्थायी बदलाव से ही संभव है.
टाइप 1 डायबिटीज में क्या यह मुमकिन है?
डॉ. अनूप मिश्रा आगे कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज के मामले में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है और इसका इलाज नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है. हालांकि, डॉ. मिश्रा कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक करने के दावे अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर और कुछ समय के लिए होते हैं. 2026 तक की साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसका अभी तक कोई पक्का इलाज या 'क्यूर' नहीं है.
भारत दुनिया की 'डायबिटीज कैपिटल' बनने की ओर अग्रसर है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग (101 मिलियन) टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। ICMR-INDIAB की एक स्टडी के अनुसार, लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटिक (डायबिटीज के शुरुआती स्टेज) हैं, और खराब लाइफस्टाइल और मोटापे के कारण यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है. यह भारत को ग्लोबल डायबिटीज इंडस्ट्री के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बनाता है.
आमतौर पर, डॉक्टरों का मानना है कि डायबिटीज को दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता है. पिछले दस सालों में, स्टार्ट-अप क्लीनिक और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर ने 'डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम' देना शुरू कर दिया है, जो ज्यादातर पारंपरिक जानकारी, डाइट, एक्सरसाइज और लगातार मॉनिटरिंग पर निर्भर करते हैं. इनमें से कई ऑफर में ऐप, सब्सक्रिप्शन प्लान और कोचिंग शामिल हैं, ताकि मरीजों को दवा का इस्तेमाल कम करने में मदद मिल सके. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये प्रोग्राम सही मेडिकल कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं और गारंटीड नतीजे का वादा कर रहे हैं. लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग से उन खाने की चीजों की पहचान करने में मदद मिली है जिनसे शुगर स्पाइक होता है, जिससे डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके काफी सुधार हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नतीजे लगातार बदलावों पर निर्भर करते हैं.
लेकिन, दिक्कत तब शुरू होती है जब 'इलाज' का वादा कम समय में किया जाता है, जैसे एक या दो महीने में, या जब लोग डायबिटीज 'ठीक' करने के लिए हर्बल चाय और जादुई गोलियां देने लगते हैं. 2023 में, जाने-माने टीवी एंकरों के 'डायबिटीज की दवा' को प्रमोट करते हुए डीपफेक वीडियो वायरल हुए. इससे मेडिकल इन्फ्लुएंसर और झोलाछाप डॉक्टरों का मार्केट भी तेजी से बढ़ा. डायबिटीज ठीक होना एक मेडिकल दावा और मार्केटिंग की चाहत, दोनों बन गया है. भाषा दमदार है, और डिमांड भी।
साइंस क्या कहता है
टाइप 2 डायबिटीज को 'रिवर्सल' करना या सही शब्दों में कहें तो, लाइफस्टाइल में बदलाव, बैलेंस्ड डाइट और वजन कम करके ठीक किया जा सकता है. यह कोई बकवास नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रूप से साबित बात है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है. इसका मतलब है कि बिना दवा के भी, ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक नॉर्मल रहता है.
दिल्ली की न्यूट्रिशनिस्ट इशी खोसला, जिन्होंने अपने कई मरीजों के साथ ये नतीजे हासिल किए हैं, कहती हैं कि कुछ मामलों में, उन्होंने देखा है कि दवा कम कर दी जाती है या बंद कर दी जाती है. जब दवा बंद कर दी जाती है, तो लोग इसे रिवर्सल कहते हैं. वह आगे कहती हैं कि ये बदलाव बीमारी को बढ़ने से रोकने में भी मदद कर सकते हैं. जैसे कि...
कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, जो उनके अनुसार काम करते हैं: खाने में बदलाव जो पेट को ठीक करते हैं, सूजन कम करते हैं और इंसुलिन लेवल कम करते हैं. वह कहती हैं कि जब आप सही चीजें करते हैं, तो नतीजे कभी-कभी बहुत अच्छे होते हैं. हालांकि, एक जरूरी अंतर जिसके बारे में उन्हें डर है कि पब्लिक मैसेज और विज्ञापनों में धुंधला हो जाता है, वह यह है कि अंदरूनी मेटाबोलिक डिसफंक्शन गायब नहीं होता है. डायबिटीज का ठीक होना कंट्रोल है, खत्म नहीं मतलब इसे कंट्रोल किया जाता है. वह आगे कहती हैं कि अगर मरीज का वजन फिर से बढ़ जाता है या वह अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना बंद कर देता है, तो डायबिटीज आमतौर पर वापस आ जाती है. डॉ. इशी इस बात पर जोर देते हैं कि मरीज को इलाज कर रहे डॉक्टर से ठीक से सलाह लेने के बाद ही दवाएं बंद या कम करनी चाहिए.
नई इंडस्ट्री
भारत में टाइप-2 डायबिटीज के बढ़ते मामलों और इससे जुड़ी अनिश्चितता ने सच में 'डायबिटीज रिवर्सल' या 'रिमिशन' के इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है. 2026 तक यह एक मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री बन जाएगी जो खासकर शहरी भारत में फल-फूल रही है. ज़्यादातर शहरी भारत में, AI-ड्रिवन हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म से लेकर प्लांट-बेस्ड या फाइटोफार्मा सॉल्यूशन और बुटीक न्यूट्रिशन क्लीनिक तक, डायबिटीज इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी है. प्रोग्राम में लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और हेल्थ कोचिंग शामिल हैं. सब्सक्रिप्शन-बेस्ड ऐप्स भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. हाल ही में, एक डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप ने 'टाइप टू डायबिटीज को रोकने, मैनेज करने और रिवर्स करने' का वादा करते हुए अपनी पहली फाइनेंसिंग में 5.5 मिलियन डौलर जुटाए. ऐसे में अब एक ऑनलाइन ऐप-बेस्ड प्रोग्राम के लिए मरीजों को 3-4 महीने के लिए ₹10,000 से ₹30,000 के बीच खर्च करना पड़ सकता है.
एक्सपर्ट्स को डर है कि '30 दिनों में डायबिटीज ठीक होने' के दावे न सिर्फ गुमराह करने वाले हैं, बल्कि मरीजों की सेहत के लिए गंभीर खतरा भी बन सकते हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से कई क्विक-फिक्स कंपनियां आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान से जुड़े होने का दावा करती हैं.
इस बारे में, डॉ. अतुल शर्मा, जो चार दशकों से ज्यादा समय से अस्पतालों और फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हेल्थकेयर कंसल्टेंट हैं, ने कहा कि सदियों से इंसान फाइटोफार्मा पर जी रहे हैं और फले-फूले हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारंपरिक ज्ञान मददगार होता है. लेकिन, जब इस ज्ञान का कमर्शियलाइजेशन किया जाता है, तो अक्सर दो मुख्य समस्याएं सामने आती हैं, जैसे हैकिंग और बढ़ा-चढ़ाकर दावे करना जिनका बहुत कम या कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता, जो बहुत नुकसानदायक और रिस्की हो सकता है.
इंडस्ट्री को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है. डॉ. अतुल शर्मा कहते हैं कि लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो पहले सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल होती थी, अब घर पर उपलब्ध है और इनमें से कई प्रोग्राम का सेंटर है. मरीज रियल टाइम में अपने ब्लड शुगर लेवल को ट्रैक कर सकते हैं और अक्सर उन्हें व्यवहार में बदलाव या खास खाने की चीजों से जोड़ सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात
आसान शब्दों में कहें तो, डायबिटीज कोई भयानक बीमारी नहीं है जिससे हम डरते हैं, और न ही यह ऐसी चीज है जिससे आसानी से निपटा जा सकता है. यह एक दोस्त की तरह है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा. हमारी हेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने दोस्त के साथ कैसा बर्ताव करते हैं. अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और बिना फालतू स्ट्रेस के जिंदगी जीते हैं, तो आपको डायबिटीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है.