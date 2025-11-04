क्या रोजाना नहाने से हो सकता है फेफड़ों में इन्फेक्शन? अगर हां, तो वैज्ञानिकों से जानिए कैसे?
रोज-रोज नहाना सेहत के लिए नुकसानदायक है एक रिसर्च के मुताबिक यदि आप रोज नहाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है..
Published : November 4, 2025 at 1:07 PM IST
लोग आमतौर पर सुबह नहाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य साफ, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करना होता है. यह रात भर के पसीने, मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को हटाता है, शरीर को जागृत करता है और आपको दिन की शुरुआत साफ और तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शॉवर का आप इस्तेमाल करते हैं, वही आपके फेफड़ों के लिए खतरा बन सकता है? शोध से पता चला है कि शॉवर हेड और उसके पाइप के अंदर लाखों बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं, जो हर बार शॉवर चालू करने पर आपके चेहरे और सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में, आइए हम आपको बताते हैं कि रोजाना नहाने से आपके फेफड़े संक्रमण के प्रति कैसे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और कौन से बैक्टीरिया इस खतरे का कारण बन रहे हैं.
कैसे नहाने से हो सकता है लंग इन्फेक्शन?
नहाने के बाद, शॉवर पाइप और शॉवर हेड कई घंटों तक गर्म और गीले रहते हैं. यह समय बैक्टीरिया के पनपने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होता है. नहाने के बाद गीले पाइप के अंदर बनने वाली चिपचिपी परत दरअसल सूक्ष्मजीवों का घर होती है. जब आप सुबह शॉवर चालू करते हैं, तो यह बायोफिल्म अचानक पानी में घुल जाती है और हवा में फैल जाती है. प्रयोगशाला और घरेलू परीक्षणों से पता चला है कि शॉवर नली की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर लाखों से लेकर अरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं. इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हानिरहित होते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक प्रकार, जैसे माइकोबैक्टीरिया और लीजियोनेला न्यूमोफिला, लीजियोनेयर्स रोग जैसे खतरनाक लंग इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं.
कौन से बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार हैं और वैज्ञानिक क्या कहते हैं?
साइंस डायरेक्ट के अनुसार, अगर शॉवरहेड या हॉट टब जैसे कंटामिनेटेड सोर्स से पानी की बूंदें सांस के जरिए शरीर के अंदर जाएं, तो नहाने से अप्रत्यक्ष रूप से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है. ये बूंदें फेफड़ों में लीजियोनेला या नॉन-ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया (NTM) जैसे बैक्टीरिया पहुंचा सकती हैं. खराब रखरखाव वाली वॉटर सिस्टम से निकलने वाले एरोसोल के मामले में यह विशेष रूप से एक खतरा है.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लीजियोनेला बैक्टीरिया का खतरा खराब रखरखाव वाली जल प्रणालियों से निकलने वाले एरोसोल में सबसे अधिक होता है. संक्रमण दूषित पानी की छोटी बूंदों में सांस लेने से फैल सकता है, खासकर कूलिंग टावरों, शावरों और फव्वारों जैसी वाटर सिस्टम में, जहां बैक्टीरिया पनप सकते हैं और हवा में फैल सकते हैं. ऐसे में लीजियोनेयर्स डिजीज, या माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स (MAC), फेफड़ों की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है.
किसे अधिक खतरा है?
विशेषज्ञों का कहना है कि शावर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ज्यादातर लोगों के लिए अधिक खतरा नहीं पैदा करते, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों, बुजुर्गों या बीमार लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं. इसीलिए अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में शावरहेड्स को नियमित रूप से बदलने और कीटाणुरहित करने के सख्त नियम हैं. अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन इलाकों में शावरहेड्स में माइकोबैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं, वहां एनटीएम लंग इन्फेक्शन भी अधिक आम हैं.
नहाने से पहले ये सावधानियां बरतें
- शॉवर चालू करने के बाद, पानी को 1 से 2 मिनट तक चलने दें ताकि रात भर जमा हुए बैक्टीरिया धुल जाएं.
- अगर आप नहा रहे हैं, तो पहले गीजर चालू करें और गर्म पानी बहने दें. शॉवर से निकलने वाला गर्म पानी लीजियोनेला जैसे बैक्टीरिया को भी मार देता है.
- विशेषज्ञ शॉवर हेड और पाइप को नियमित रूप से साफ करने की सलाह देते हैं। शॉवर हेड को गर्म पानी से धोएं या नींबू के रस में भिगोएं.
- बाथरूम को हवादार रखना भी जरूरी है. नहाने के बाद एग्जॉस्ट फैन चालू करने से हवा में मौजूद microorganisms को कम करने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)