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क्या बच्चों को भी हो सकता है गठिया? जानिए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या है और कैसे होता है?

क्या बच्चों को भी हो सकता है गठिया? जानिए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या है और कैसे होता है? ( GETTY IMAGES )

यह बीमारी बच्चों के शारीरिक विकास (ग्रोथ) को रोक सकती है, जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और आंखों में गंभीर सूजन (यूवाइटिस) पैदा कर सकती है. आज इस खबर में रूमेटोलॉजिस्ट डॉ. नूपुर आचार्य से जानें कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और यह समस्या कैसे शुरू होती है...

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस (JIA), जिसे पहले जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता था, 16 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाला सबसे आम आर्थराइटिस है. जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस से जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन और अकड़न हो सकती है. कुछ बच्चों में लक्षण कुछ ही महीनों तक रह सकते हैं, जबकि कुछ में कई सालों तक लक्षण रह सकते हैं.

जोड़ों का दर्द और सूजन- जोड़ों में दर्द, गर्मी और सूजन, खासकर घुटनों, कलाइयों या टखनों में.

सुबह की काड़ा: सुबह उठने पर या ज्यादा देर तक बैठने के बाद जोड़ों में अकड़न.

लंगड़ाना: सुबह उठने या सोने के बाद बच्चे का लंगड़ाना.

बुखार आना- खासकर शाम को बुखार आना

लिम्फ नोड्स- लिम्फ नोड्स में सूजन होना

शरीर पर रैशेज- शरीर पर रैशेज जो ठीक न हो

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस एक या ज्यादा जोड़ों पर असर डाल सकता है. जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के कई अलग-अलग सबटाइप होते हैं, लेकिन मुख्य हैं सिस्टमिक, ओलिगोआर्टिकुलर और पॉलीआर्टिकुलर. आपके बच्चे को किस तरह का आर्थराइटिस है, यह लक्षणों, असर वाले जोड़ों की संख्या और अगर बुखार और रैश मुख्य लक्षण हैं, इस पर निर्भर करता है. आर्थराइटिस के दूसरे रूपों की तरह, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की खासियत यह है कि कभी-कभी लक्षण बढ़ जाते हैं और कभी-कभी लक्षण कम हो सकते हैं.

क्या बच्चों को भी हो सकता है गठिया? जानिए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या है और कैसे होता है? (GETTY IMAGES)

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के कारण

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स और टिशू पर हमला करता है. यह अभी भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जेनेटिक्स का रोल भी अहम रोल होता है.

क्या बच्चों को भी हो सकता है गठिया? जानिए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या है और कैसे होता है? (GETTY IMAGES)

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस (JIA) का मुख्य रिस्क फैक्टर पता नहीं है, लेकिन यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जोड़ों पर हमला करता है. मुख्य रिस्क फैक्टर में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन (HLA जीन), 16 साल से कम उम्र, जो लड़कियों में ज्यादा होता है, कम उम्र में इन्फेक्शन, और एनवायरनमेंटल फैक्टर (जैसे सिगरेट के धुएं के संपर्क में आना) शामिल हैं.

क्या बच्चों को भी हो सकता है गठिया? जानिए जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या है और कैसे होता है? (GETTY IMAGES)

कॉम्प्लीकेशन्स

जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस से कई गंभीर कॉम्प्लीकेशन्स हो सकती हैं. लेकिन अपने बच्चे की कंडीशन पर ध्यान से नजर रखने और सही मेडिकल मदद लेने से इन कॉम्प्लीकेशन्स का रिस्क काफी कम हो सकता है. जैसे कि... आंखों की प्रॉब्लम- कुछ तरह की प्रॉब्लम से आंखों में सूजन हो सकती है. अगर इस कंडीशन का इलाज न किया जाए, तो इससे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और अंधापन भी हो सकता है. आंखों में सूजन अक्सर बिना किसी लक्षण के होती है, इसलिए इस कंडीशन वाले बच्चों की रेगुलर तौर पर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से जांच करवाना जरूरी है. ग्रोथ प्रॉब्लम- जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस आपके बच्चे की ग्रोथ और हड्डियों के डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकता है. इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं, खासकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्रोथ को भी रोक सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)