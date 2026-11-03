क्या कैंसर के मरीज दिवाली के पकवानों का मजा ले सकते हैं? अगर हां, तो जानिए कैसे?
कैंसर के इलाज के दौरान पोषण का मतलब किसी सख्त डाइट का पालन करना नहीं है. बल्कि इसका मतलब शरीर को वह सब देना है...
Published : November 3, 2026 at 4:34 PM IST
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, काजू कतली और सोन पापड़ी दिवाली की पहचान हैं. दिवाली का त्योहार इन स्वादिष्ट मिठाइयों, नमकीन स्नैक्स और अपनों के साथ की जाने वाली दावतों के बिना सच में अधूरा होगा. यह मौसम सिर्फ खाने-पीने का नहीं है. यह परिवार के साथ खुशी और प्यार बांटने का समय है. हालांकि, जो लोग कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनके लिए त्योहारों का मौसम इन खाने की चीजों को लेकर कई सवाल ला सकता है, जैसे कि क्या मैं काजू कतली खा सकता हूं?, क्या चकली खाना सेफ है?, या क्या मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए?
M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अमोल राठौड़ का कहना है कि अच्छी खबर यह है कि कैंसर का इलाज चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको त्योहारों के खान-पान को पूरी तरह से छोड़ देना होगा. कुछ समझदारी भरे चुनाव करके, मरीज अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए भी दिवाली का आनंद ले सकते हैं...
कैंसर के इलाज के दौरान पोषण का मतलब किसी सख्त डाइट का पालन करना नहीं है. बल्कि इसका मतलब शरीर को वह सब देना है, जिसकी उसे इलाज का सामना करने और रिकवर होने के लिए जरूरत होती है. कैंसर और कीमोथेरेपी या रेडिएशन जैसे इलाज भूख, स्वाद, पाचन और निगलने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ मरीजों को जी मिचलाना, मुंह में छाले, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि कुछ को अपना वजन बनाए रखने में मुश्किल आती है. ऐसी स्थितियों में, पर्याप्त कैलोरी और प्रोटीन लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.
तो, इस दिवाली मरीज किन चीजों का आनंद ले सकते हैं?
M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अमोल राठौड़ बताते हैं कि कैंसर का इलाज करा रहे लोगों को पारंपरिक भारतीय मिठाइयों, जैसे बेसन के लड्डू, घर की बनी खीर, श्रीखंड या काजू कतली के एक छोटे टुकड़े से पूरी तरह परहेज करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इनकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें डायबिटीज या मेटाबॉलिज्म से जुड़ी अन्य कोई समस्या है. बाजार में मिलने वाली ऐसी चीजों के बजाय, जिनमें चीनी बहुत ज्यादा होती है या जिन्हें डीप-फ्राई किया जाता है, अच्छी सामग्री से घर पर बनी ताजा मिठाइयों को चुनना बेहतर है.
सेहतमंद विकल्प अपनाएं
त्योहारों के मौसम में स्नैक्स चुनते समय आप सेहतमंद विकल्प अपना सकते हैं. सिर्फ नमकीन स्नैक्स, फरसान या तली-भुनी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय, आप भुने हुए मखाने, हल्का बना हुआ पोहा, ढोकला या घर पर बने अन्य स्नैक्स चुन सकते हैं. ध्यान रखें आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल हो, जो दालों, पनीर, दही, अंडे या अन्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों से मिल सकता है. इस दौरान शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं हो रही हैं.
एक और महत्वपूर्ण पहलू है, खाद्य सुरक्षा
कैंसर के कुछ इलाज शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. मरीजों को बासी, बिना ढकी या अस्वच्छ तरीके से तैयार की गई मिठाइयों और स्नैक्स से बचना चाहिए. हमेशा ताजा बना खाना या मिठाइयां ही खाएं, पाश्चुरीकृत डेयरी उत्पादों का उपयोग करें, और यह सुनिश्चित करें कि फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लिया गया हो. बिना पाश्चुरीकृत जूस और ऐसी किसी भी चीज से बचें जिसमें कच्ची या अधपकी सामग्री का इस्तेमाल हुआ हो. क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह मरीज के ब्लड काउंट और उनके डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है.
डाइट सबके लिए अलग होती है?
M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अमोल राठौड़ के अनुसार, महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कैंसर मरीज के लिए कोई एक ही तरह की डाइट सही नहीं हो सकती है. सर्जरी से उबर रहे मरीज, कीमोथेरेपी ले रहे मरीज, या सिर और गर्दन के कैंसर के लिए रेडिएशन ले रहे मरीजों की पोषण संबंधी जरूरतें बहुत अलग-अलग हो सकती हैं. जिन मरीजों के मुंह में छाले हैं या जिन्हें निगलने में दिक्कत होती है, उन्हें नरम और बिना मसाले वाले खाने की जरूरत हो सकती है. वहीं, जिनका वजन कम हो रहा है, उन्हें ज्यादा कैलोरी वाले खाने की आवश्यकता हो सकती है.
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन' ने भारतीयों के लिए जारी अपनी 'डाइटरी गाइडलाइंस (2024)' में खान-पान में विविधता और संतुलित आहार चुनने पर जोर दिया है. कैंसर के मरीजों के मामले में, इन सिद्धांतों को उनके इलाज की जरूरतों के हिसाब से ढालना चाहिए.
त्योहारों का मौसम खाने-पीने को लेकर बेवजह की चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए. खान-पान में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले मरीजों को अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या क्लिनिकल डायटीशियन से सलाह लेनी चाहिए. इसका मकसद यह नहीं है कि आप त्योहारों के दौरान कुछ भी न खाएं, बल्कि यह है कि आप सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं, शरीर को जरूरी पोषण दें और अपनों के साथ रहने की खुशी का आनंद लें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)