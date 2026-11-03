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क्या कैंसर के मरीज दिवाली के पकवानों का मजा ले सकते हैं? अगर हां, तो जानिए कैसे?

क्या कैंसर के मरीज दिवाली के पकवानों का मजा ले सकते हैं? अगर हां, तो जानिए कैसे? ( GETTY IMAGES )

गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, लड्डू, काजू कतली और सोन पापड़ी दिवाली की पहचान हैं. दिवाली का त्योहार इन स्वादिष्ट मिठाइयों, नमकीन स्नैक्स और अपनों के साथ की जाने वाली दावतों के बिना सच में अधूरा होगा. यह मौसम सिर्फ खाने-पीने का नहीं है. यह परिवार के साथ खुशी और प्यार बांटने का समय है. हालांकि, जो लोग कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनके लिए त्योहारों का मौसम इन खाने की चीजों को लेकर कई सवाल ला सकता है, जैसे कि क्या मैं काजू कतली खा सकता हूं?, क्या चकली खाना सेफ है?, या क्या मुझे मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए?

M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अमोल राठौड़ का कहना है कि अच्छी खबर यह है कि कैंसर का इलाज चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको त्योहारों के खान-पान को पूरी तरह से छोड़ देना होगा. कुछ समझदारी भरे चुनाव करके, मरीज अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए भी दिवाली का आनंद ले सकते हैं...