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क्या तेज रोशनी से सिरदर्द, चक्कर या दौरे पड़ सकते हैं? जानिए किसे होता है ज्यादा खतरा?

आज की दुनिया में, चमकने वाली लाइटें और विजुअल स्क्रीन हर जगह मौजूद हैं और हम रोजाना इनके संपर्क में आते हैं, चाहे वह स्मार्टफोन, वीडियो गेम, सोशल मीडिया वीडियो, कॉन्सर्ट, स्ट्रोब लाइट और टीवी स्क्रीन हों या फिर सूरज की रोशनी ही क्यों न हो. हालांकि चमकने या टिमटिमाने वाली लाइटें ज्यादातर लोगों को परेशान नहीं करतीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये गंभीर शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं. जिन लोगों को रोशनी से परेशानी होती है, उनमें ये सिरदर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना और बहुत ही कम मामलों में मिर्गी के दौरे का कारण बन सकती हैं.

प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता फोटोफोबिया

वडोदरा में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, डॉ. आशीष सुस्विरकर का कहना है कि तेज रोशनी के प्रति एक आम प्रतिक्रिया 'फोटोफोबिया' है, जिसका मतलब रोशनी के प्रति संवेदनशीलता है. फोटोफोबिया उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिन्हें माइग्रेन की समस्या होती है. तेज या टिमटिमाती रोशनी माइग्रेन के दौरे को और बढ़ा सकती है और इसके साथ आंखों में बेचैनी, जी मिचलाना और आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण भी हो सकते हैं. माइग्रेन से पीड़ित 85–90 प्रतिशत लोगों में फोटोफोबिया देखा जाता है. इसलिए, तेज रोशनी के संपर्क में आने के बाद सिरदर्द या बेचैनी महसूस होने का मतलब जरूरी नहीं कि मिर्गी ही हो.

दिमाग और आंखों पर गहरा असर

डॉ. आशीष सुस्विरकर के मुताबिक, तेजी से चमकने वाली लाइट या तेजी से बदलते विजुअल पैटर्न का हमारे दिमाग और आंखों पर गहरा असर पड़ता है. इनसे चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिख सकता है या बेचैनी महसूस हो सकती है. इसका असर खास तौर पर उन लोगों पर होता है जिन्हें माइग्रेन की समस्या है या जिनकी आंखें या शरीर का संतुलन बनाए रखने की क्षमता बहुत संवेदनशील है. ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब आंखों से मिलने वाली जानकारी शरीर के संतुलन बनाए रखने वाले सिस्टम से मेल नहीं खाती या जब दिमाग में असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधि होती है.

फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी क्या है?

डॉ. आशीष सुस्विरकर कहते हैं कि एक और दुर्लभ समस्या 'फोटोसेंसिटिव एपिलेप्सी' (रोशनी से होने वाली मिर्गी) है. संवेदनशील लोगों में, बार-बार चमकने वाली लाइटें दिमाग की गतिविधि को असामान्य रूप से सिंक (तालमेल बिठाने) कर सकती हैं और दौरे को ट्रिगर कर सकती हैं. माना जाता है कि मिर्गी से पीड़ित 3 प्रतिशत लोगों में फोटोसेंसिटिविटी होती है. यह बच्चों, किशोरों और कुछ खास तरह की मिर्गी, जैसे 'जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी' और 'एपिलेप्सी विद आईलिड मायोक्लोनिया' से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

हर चमकती रोशनी खतरनाक नहीं होती

डॉ. आशीष सुस्विरकर का कहना है कि हर चमकती लाइट समान रूप से खतरनाक नहीं होती है. चमकती लाइटों से होने वाला खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे चमकती हैं, कितनी तेज हैं, उनमें कंट्रास्ट कितना है, रंग कैसा है, आंख का कितना हिस्सा उन्हें देख रहा है, लाइट कितनी पास है और कितनी देर तक जल रही है. जो लाइटें प्रति सेकंड 5 से 30 बार टिमटिमाती हैं, उनसे प्रतिक्रिया होने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है. तेजी से बदलने वाले रंगों या कॉन्ट्रास्ट वाले पैटर्न भी परेशानी पैदा कर सकते हैं.

सावधानी किन लोगों को बरतनी चाहिए

सबसे ज्यादा सावधानी उन लोगों को बरतनी चाहिए जिन्हें पहले से मिर्गी है, मिर्गी के खास सिंड्रोम वाले बच्चों और किशोरों को, और उन लोगों को जिन्हें पहले तेज चमकती रोशनी से दौरे पड़ चुके हैं. नींद की कमी, थकान, शराब, बीमारी और मिर्गी की दवा न लेने से संवेदनशील लोगों में दौरे पड़ने का खतरा बढ़ सकता है.

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

सिरदर्द, आंखों में बेचैनी, जी मिचलाना या चक्कर आने जैसे लक्षण कई दूसरी आम या अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से भी हो सकते हैं. ये हमेशा न्यूरोलॉजिकल दौरे या दिमाग की किसी गंभीर बीमारी से जुड़े नहीं होते हैं. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, खाली नजरों से घूरता है या कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बार-बार आंखें झपकाता है, शरीर में झटके महसूस करता है, अचानक आंखें ऊपर-नीचे या इधर-उधर घुमाता है, गिर जाता है, या घटना के बाद कन्फ्यूज में रहता है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.