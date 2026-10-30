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क्या बिना गांठ के भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? जानें वे लक्षण जिन्हें अक्सर महिलाएं कर देती हैं नजरअंदाज

क्या बिना गांठ के भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? जानें वे लक्षण जिन्हें अक्सर महिलाएं कर देती हैं नजरअंदाज ( GETTY IMAGES )

जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, तो ज्यादा लोगों के दिमाग में सबसे पहले ब्रेस्ट में गांठ होने का ख्याल आता है. इसी वजह से, कई औरतें अगर गांठ महसूस न हो तो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना को पूरी तरह से नकार देती हैं. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा गांठ के रूप में ही सामने नहीं आता है. कुछ मामलों में, ब्रेस्ट की स्किन, उसके आकार, निप्पल या आस-पास के हिस्सों में बदलाव भी इस बीमारी के संकेत हो सकते हैं.

जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. तेज प्रताप सिंह का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट टिशू के अंदर असामान्य सेल्स बढ़ने लगते हैं. बीमारी के प्रकार और स्टेज के आधार पर लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. शुरुआती स्टेज में, कुछ औरतों को कोई भी खास लक्षण महसूस नहीं हो सकते हैं. सिर्फ इसलिए, कैंसर की संभावना को नजरअंदाज करना सही नहीं है क्योंकि कोई गांठ महसूस नहीं हो रही है.