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क्या बिना गांठ के भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? जानिए महिलाओं को किन 7 चेतावनी संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

जानिए महिलाओं को किन 7 चेतावनी संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज ( GETTY IMAGES )

जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है, तो सबसे पहले मन में गांठ का ख्याल आता है. लेकिन, क्या ब्रेस्ट कैंसर के हर मामले में गांठ महसूस होती है? इसका जवाब है - नहीं. जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अदिति मित्तल का कहना है कि कुछ मामलों में, बिना किसी साफ गांठ के भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. शुरुआती स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर कोई साफ लक्षण नहीं दिखते, जबकि कुछ खास तरह के कैंसर में गांठ के बजाय स्किन, निप्पल या ब्रेस्ट के आकार में बदलाव दिख सकते हैं.

ब्रेस्ट कैंसर के हर मामले में गांठ होना जरूरी नहीं है, और यह बीमारी बिना किसी महसूस होने वाली गांठ के भी हो सकती है. मेडिकल भाषा में, इसे 'एसिम्प्टोमैटिक' (बिना लक्षणों वाला) माना जा सकता है या इसमें कुछ खास तरह के कैंसर शामिल हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिनमें गांठ के अलावा दूसरे शारीरिक बदलाव पहले दिखाई देते हैं.