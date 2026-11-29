ETV Bharat / health

क्या पुरुषों में मोटापा या अधिक वजन होने से बढ़ सकता है बांझपन का खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

क्या पुरुषों में मोटापा या अधिक वजन होने से बढ़ सकता है बांझपन का खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ? ( GETTY IMAGES )

मोटापे को आमतौर पर मधुमेह, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण माना जाता है. इस वजह से, पुरुषों की प्रजनन स्वास्थ्य (रिप्रोडक्टिव हेल्थ) पर इसके असर पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापा केवल मेटाबॉलिक या हृदय संबंधी समस्या ही नहीं है. यह हार्मोनल संतुलन, स्पर्म की गुणवत्ता और यौन स्वास्थ्य को बिगाड़कर सीधे तौर पर पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. शरीर का ज्यादा वजन हार्मोनल बैलेंस, सेक्सुअल फंक्शन और स्पर्म हेल्थ में रुकावट डाल सकता है, जिससे बदले में, एक आदमी की बच्चा पैदा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.

मुंबई के सैफी अस्पताल में सलाहकार मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनी मेहता का कहना है कि मोटापे से प्रभावित होने वाले मुख्य हार्मोन में से एक टेस्टोस्टेरोन है, जो शुक्राणु उत्पादन, यौन इच्छा (लिबिडो) और पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शरीर में अतिरिक्त वसा (खासकर पेट के आसपास) 'एरोमाटेस' (aromatase) नामक एंजाइम के जरिए टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है. इसके अलावा, मोटापा मस्तिष्क और वृषण (testes) के बीच होने वाली उस हार्मोनल सिग्नलिंग में भी बाधा डाल सकता है, जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को नियंत्रित करती है.