क्या पुरुषों में मोटापा या अधिक वजन होने से बढ़ सकता है बांझपन का खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
टेस्टोस्टेरोन कम होने पर यौन इच्छा में कमी, थकान, मांसपेशियों में कमी और कुछ मामलों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शनजैसी समस्याएं हो सकती हैं...
Published : November 29, 2026 at 9:00 AM IST
मोटापे को आमतौर पर मधुमेह, हृदय रोग और अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण माना जाता है. इस वजह से, पुरुषों की प्रजनन स्वास्थ्य (रिप्रोडक्टिव हेल्थ) पर इसके असर पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापा केवल मेटाबॉलिक या हृदय संबंधी समस्या ही नहीं है. यह हार्मोनल संतुलन, स्पर्म की गुणवत्ता और यौन स्वास्थ्य को बिगाड़कर सीधे तौर पर पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. शरीर का ज्यादा वजन हार्मोनल बैलेंस, सेक्सुअल फंक्शन और स्पर्म हेल्थ में रुकावट डाल सकता है, जिससे बदले में, एक आदमी की बच्चा पैदा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.
मुंबई के सैफी अस्पताल में सलाहकार मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सोनी मेहता का कहना है कि मोटापे से प्रभावित होने वाले मुख्य हार्मोन में से एक टेस्टोस्टेरोन है, जो शुक्राणु उत्पादन, यौन इच्छा (लिबिडो) और पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. शरीर में अतिरिक्त वसा (खासकर पेट के आसपास) 'एरोमाटेस' (aromatase) नामक एंजाइम के जरिए टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है. इसके अलावा, मोटापा मस्तिष्क और वृषण (testes) के बीच होने वाली उस हार्मोनल सिग्नलिंग में भी बाधा डाल सकता है, जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को नियंत्रित करती है.
टेस्टोस्टेरोन कम होने पर यौन इच्छा में कमी, थकान, मांसपेशियों में कमी और कुछ मामलों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (लिंग में तनाव न आ पाना) जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन केवल हार्मोनल बदलावों से ही नहीं जुड़ा होता. मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खराब ब्लड सर्कुलेशन का कारण भी बन सकता है, जो सभी इरेक्टाइल फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं.
इससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) भी प्रभावित हो सकती है. कई अध्ययनों में मोटापे को स्पर्म की कम संख्या, स्पर्म की गतिशीलता (motility) में कमी और स्पर्म की बनावट (morphology) में बदलाव से जोड़ा गया है. शरीर में अतिरिक्त वसा के कारण बढ़ने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन (inflammation) स्पर्म कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. हार्मोनल असंतुलन स्पर्म बनने की प्रक्रिया में भी बाधा डाल सकता है.
यह समझना जरूरी है कि अधिक वजन होने का मतलब यह नहीं है कि पुरुष को हमेशा बांझपन (infertility) की समस्या होगी ही. हालांकि, मोटापे के साथ प्रजनन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तब जब इसके साथ अन्य मेटाबॉलिक बीमारियां भी हों.
अच्छी खबर यह है कि जीवनशैली में बदलाव करके प्रजनन स्वास्थ्य (रिप्रोडक्टिव हेल्थ) को बेहतर बनाया जा सकता है. संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और धीरे-धीरे वजन कम करना (जिसमें शराब का सेवन सीमित करना भी शामिल है) हार्मोनल संतुलन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं. कुछ पुरुषों के लिए, वजन कम करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर और यौन कार्यक्षमता (सेक्सुअल फंक्शन) में सुधार हो सकता है, हालांकि यह प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) में सुधार की गारंटी नहीं देता है.
जिन पुरुषों को यौन इच्छा में लगातार बदलाव, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पिता बनने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो रही हैं, उन्हें इन लक्षणों को केवल वजन से जोड़कर देखने के बजाय डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. हार्मोनल जांच और सीमेन एनालिसिस (वीर्य की जांच) से मूल समस्याओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है. इसलिए, स्वस्थ वजन बनाए रखना केवल शारीरिक दिखावट या जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने तक ही सीमित नहीं है. यह पुरुषों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)