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क्या जिम में बिताया गया एक घंटा, डेस्क पर बिताए गए आठ घंटों की कर सकता है भरपाई?

क्या जिम में बिताया गया एक घंटा, डेस्क पर बिताए गए आठ घंटों की कर सकता है भरपाई? ( GETTY IMAGES )

कई वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए दिन का एक तय रूटीन होता है. वे अपने वर्कप्लेस पर आते हैं, घंटों अपनी डेस्क पर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और फिर घर चले जाते हैं. अक्सर, वे फिट रहने की कोशिश में जिम में एक घंटा बिताते हैं, हालांकि कई लोग इसे भी छोड़ देते हैं. नतीजा? वजन बढ़ना, मसल्स में अकड़न और एनर्जी की कमी. इससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या जिम में बिताया गया एक घंटा सच में डेस्क पर बिताए गए आठ घंटों की भरपाई कर सकता है?

जानिए क्या है एक्सपर्ट का जवाब?

जवाब में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज से काफी फर्क पड़ सकता है. फिजिकल एक्टिविटी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर बनाती है, मसल्स की ताकत बढ़ाती है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करती है, और वजन मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ दोनों में मदद करती है.