क्या जिम में बिताया गया एक घंटा, डेस्क पर बिताए गए आठ घंटों की कर सकता है भरपाई?
जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, उनमें लंबे समय तक बैठे रहने से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा, शारीरिक रूप से निष्क्रिय...
Published : November 3, 2026 at 1:07 PM IST
कई वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए दिन का एक तय रूटीन होता है. वे अपने वर्कप्लेस पर आते हैं, घंटों अपनी डेस्क पर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, और फिर घर चले जाते हैं. अक्सर, वे फिट रहने की कोशिश में जिम में एक घंटा बिताते हैं, हालांकि कई लोग इसे भी छोड़ देते हैं. नतीजा? वजन बढ़ना, मसल्स में अकड़न और एनर्जी की कमी. इससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या जिम में बिताया गया एक घंटा सच में डेस्क पर बिताए गए आठ घंटों की भरपाई कर सकता है?
जानिए क्या है एक्सपर्ट का जवाब?
जवाब में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज से काफी फर्क पड़ सकता है. फिजिकल एक्टिविटी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को बेहतर बनाती है, मसल्स की ताकत बढ़ाती है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करती है, और वजन मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ दोनों में मदद करती है.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यायाम करने से दिन भर बैठे रहने के सभी बुरे प्रभावों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है. भले ही व्यायाम करने से स्वास्थ्य को कई बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक लगातार बैठे रहने का शरीर पर एक अलग और गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. दिन भर में से सिर्फ एक घंटा जिम चले जाने से, बाकी समय बैठे रहने के कारण होने वाले नुकसान की पूरी तरह भरपाई नहीं हो सकती है.
शोध क्या कहता है?
हाल के शोध (जैसे हार्वर्ड हेल्थ और JAMA नेटवर्क के अध्ययन) बताते हैं कि जो लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा (8-9 घंटे या उससे ज्यादा) बैठकर बिताते हैं, उनमें दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और समय से पहले मौत का खतरा, दिन भर सक्रिय रहने वाले लोगों की तुलना में काफी ज्यादा होता है, भले ही दोनों तरह के लोग एक समान मात्रा में व्यायाम ही क्यों न करते हों.
शोध से यह भी पता चलता है कि जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, उनमें लंबे समय तक बैठे रहने से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा, शारीरिक रूप से निष्क्रिय लोगों की तुलना में कम हो सकता है. कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि मध्यम से लेकर तेज शारीरिक गतिविधि, लंबे समय तक बैठे रहने और मृत्यु के जोखिम के बीच के संबंध को काफी हद तक कम कर सकती है.
ऐसे में, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एडल्ट्स को हर हफ्ते कम से कम 150–300 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी, या 75–150 मिनट की हेवी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. इसके अलावा, हफ्ते में कम से कम दो दिन ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो मेन मसल ग्रुप्स को मजबूत करें. जो लोग ज्यादा समय बैठे रहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बैठे रहने का समय कम करें और रिकमेंडेड मिनिमम से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी लेवल का लक्ष्य रखें.
अगर आपकी 8 घंटे की डेस्क जॉब है, तो एक्टिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जानिए...
- सबसे कठिन कामों को सबसे पहले निपटाएं- अपने सबसे चुनौतीपूर्ण और दिमागी मेहनत वाले कामों को दिन की शुरुआत में, या जब आपकी ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक हो, तब पूरा करें.
- ध्यान केंद्रित करके अंतराल में काम करें- अपने दिन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें (उदाहरण के लिए, 52 मिनट तक पूरे ध्यान से काम करें और फिर 17 मिनट का ब्रेक लें, या 'पोमोडोरो तकनीक' का इस्तेमाल करें, जिसमें 25 मिनट के अंतराल में काम किया जाता है).
- अपने दिमाग की प्राकृतिक लय का सम्मान करें- शोध बताते हैं कि इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से लगभग 90 से 120 मिनट तक उच्च स्तर का फोकस बनाए रखने में सक्षम होता है, जिसके बाद उसे 'रीसेट' होने की जरूरत होती है.
- ऐसे ब्रेक लें जिनका काम से कोई लेना-देना न हो- स्क्रीन से दूर रहें. ब्रेक के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या ईमेल चेक करने से बचें. ऐसा करने से आपका दिमाग थकावट की स्थिति में ही बना रहता है.
- शारीरिक रूप से खुद को रिचार्ज करें- अपनी ऊर्जा को फिर से पाने के लिए थोड़ी देर टहलें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पिएं या किसी सहकर्मी से बातचीत करें. हर कुछ घंटों में 5 से 15 मिनट के छोटे और नियमित ब्रेक लेने से थकान काफी हद तक कम हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)