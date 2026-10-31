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क्या सच में ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है AI, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

क्या सच में ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है AI, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर ( GETTY IMAGES )

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है, तब भी जब महिला को कोई गांठ महसूस न हो? हाल के शोध से पता चलता है कि ऐसा संभव है. हालांकि AI ब्रेस्ट इमेजिंग को बेहतर बना रहा है, लेकिन इस तकनीक की क्षमताओं और सीमाओं (खासकर भारत की महिलाओं के संदर्भ में) दोनों को समझना जरूरी है.

ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, और यह भारत पर भी काफी बोझ डालता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, 2022 में दुनिया भर में लगभग 2.3 मिलियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. भारत में, जागरूकता, समय पर डायग्नोसिस और सही डायग्नोस्टिक सुविधाओं तक पहुंच अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.