क्या सच में ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है AI, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
भले ही AI रिपोर्ट यह बताए कि 'सब ठीक है,' लेकिन अगर लक्षण बने रहते हैं तो यह कैंसर की संभावना को पूरी तरह से...
Published : October 31, 2026 at 2:02 PM IST
क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है, तब भी जब महिला को कोई गांठ महसूस न हो? हाल के शोध से पता चलता है कि ऐसा संभव है. हालांकि AI ब्रेस्ट इमेजिंग को बेहतर बना रहा है, लेकिन इस तकनीक की क्षमताओं और सीमाओं (खासकर भारत की महिलाओं के संदर्भ में) दोनों को समझना जरूरी है.
ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, और यह भारत पर भी काफी बोझ डालता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, 2022 में दुनिया भर में लगभग 2.3 मिलियन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. भारत में, जागरूकता, समय पर डायग्नोसिस और सही डायग्नोस्टिक सुविधाओं तक पहुंच अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
AI ब्रेस्ट कैंसर की जांच में कैसे कर सकता है मदद
पुणे में M.O.C कैंसर केयर की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रितु दवे का कहना है कि मैमोग्राम स्तन का एक एक्स-रे है, जो किसी भी संदिग्ध बदलाव का पता लगा सकता है, कभी-कभी तो ऐसे बदलावों का भी जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है. AI टूल्स इन इमेज को एनालाइज करते हैं और उन जगहों को हाईलाइट करते हैं जिनकी रेडियोलॉजिस्ट को ज्यादा ध्यान से जांच करने की जरूरत होती है. वे एक एक्स्ट्रा 'आंखों' की तरह काम करते हैं, जिससे डॉक्टरों को छोटी-मोटी असामान्यताओं का पता लगाने और उन स्कैन को प्रायोरिटी देने में मदद मिलती है जिनकी आगे जांच की जरूरत होती है.
शोध क्या कहता है?
'द लैंसेट डिजिटल हेल्थ' में प्रकाशित 2025 के एक अध्ययन में, जिसमें स्वीडन की 100,000 से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया था, यह पाया गया कि AI-समर्थित मैमोग्राफी ने प्रति 1,000 महिलाओं में 6.4 कैंसर के मामलों का पता लगाया, जबकि मानक स्क्रीनिंग में यह संख्या 5.0 थी. AI-समर्थित तकनीक ने रेडियोलॉजिस्ट के काम के बोझ को भी लगभग 44 फीसदी तक कम कर दिया. इन नतीजों से पता चलता है कि AI स्क्रीनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है और कैंसर का पता लगाने की क्षमता को बेहतर बना सकता है, हालांकि एक देश में स्क्रीनिंग प्रोग्राम के नतीजों को सीधे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है.
AI ब्रेस्ट इमेजिंग सर्विस में मदद कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां विशेष संसाधनों की कमी है. हालांकि, इसका असर मैमोग्राफी इमेज की क्वालिटी, इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी, लोकल वैलिडेशन और नतीजों को सही-सही समझने में काबिल ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स की मौजूदगी पर निर्भर करता है, जो नतीजों का सही मतलब निकाल सकें. पुणे में M.O.C कैंसर केयर की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रितु दवे कहती हैं कि सबसे अहम बात यह है कि AI किसी डॉक्टर के क्लिनिकल फैसले की जगह नहीं ले सकता है. स्कैन में कोई संदिग्ध चीज दिखने का मतलब अपने आप कैंसर नहीं होता, इसके उलट, भले ही AI रिपोर्ट यह बताए कि 'सब ठीक है,' लेकिन अगर लक्षण बने रहते हैं तो यह कैंसर की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है. सही डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए और इमेजिंग या बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है.
महिलाओं को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रितु दवे के मुताबिक, महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल मैमोग्राफी ही काफी नहीं है. स्तन में कोई नई गांठ, निप्पल से स्राव (discharge), निप्पल का अंदर की ओर धंसना, त्वचा में गड्ढे पड़ना या स्तन के आकार में कोई असामान्य बदलाव दिखने पर, उम्र चाहे जो भी हो या पहले का स्कैन नॉर्मल ही क्यों न रहा हो, तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. स्क्रीनिंग की सलाह हर महिला के लिए अलग-अलग हो सकती है, जो उसकी उम्र, पारिवारिक इतिहास और व्यक्तिगत जोखिम पर निर्भर करती है.
आने वाले वर्षों में AI स्तन कैंसर का पता लगाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन केवल तकनीक के भरोसे शुरुआती चरण में कैंसर का पता चलने की गारंटी नहीं दी जा सकती है. जागरूकता, समय पर डॉक्टर से सलाह लेना, भरोसेमंद इमेजिंग और सही फॉलो-अप का होना उतना ही जरूरी है. AI का असली फायदा यह है कि यह डॉक्टरों को बेहतर और सटीक निर्णय लेने में मदद करता है, यह इंसानी विशेषज्ञता और महिलाओं को मिलने वाली जरूरी देखभाल की जगह नहीं ले सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)