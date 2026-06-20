क्या वैरीकोसेल बन सकता है पुरुषों में बांझपन का कारण? जानिए क्यों होती है यह समस्या?
वैरीकोसेल तब होता है जब खून अंडकोष से ठीक से बाहर निकलने के बजाय नसों में जमा होने लगता है. इस स्थिति के कारण पुरुषों...
Published : June 20, 2026 at 12:59 PM IST
मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक आदमी एक साल तक रेगुलर, बिना सुरक्षा के सेक्स करने के बावजूद अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है. यह मुख्य रूप से कम स्पर्म काउंट, खराब स्पर्म क्वालिटी, या स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने वाली नलियों में रुकावट के कारण होता है. असल में, ऐसी रुकावटें वैरीकोसेल की वजह से हो सकती हैं. वैरीकोसेल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्क्रोटम के अंदर नसों में सूजन या उनका बढ़ना शामिल है, जो पैरों में वैरिकाज नसों की तरह होता है.
अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के मुताबिक, यह समस्या आमतौर पर स्क्रोटम के बाएं हिस्से को प्रभावित करती है और मेल इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है. जब स्क्रोटम की नसों से खून को ऊपर ले जाने वाले वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं, तो खून जमा हो जाता है, जिससे नसें सूज जाती हैं और गुच्छे की तरह उभर जाती हैं.
वैरीकोसेल के लक्षण क्या है?
मुंबई स्थित इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, डॉ. गौरव गंगवानी का कहना है कि वैरीकोसेल, स्क्रोटम के अंदर नसों का बढ़ना है, जो वैरिकोज वेन जैसा होता है. कई पुरुषों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब होते हैं, तो उनमें आमतौर पर टेस्टिकल्स में हल्का दर्द या भारीपन, दिखने पर फूला हुआ लगना, छूने पर सूजी हुई नसें, या फर्टिलिटी की समस्याएं शामिल होती हैं.
- इसके साथ ही, ज्यादा देर खड़े रहने, भारी वजन उठाने या गर्मी के मौसम में नसों में खून जमा होने से दर्द और तनाव बढ़ जाता है. लेटने पर नसों में जमा खून वापस दिल में चला जाता है, जिससे दर्द और भारीपन से तुरंत आराम मिलता है.
- यह समस्या अक्सर बाईं तरफ के टेस्टिकल्स में होती है, क्योंकि वहां की नसों का ब्लड फ्लो थोड़ा अलग होता है. छूने पर ऐसा लग सकता है जैसे नसों का गुच्छा हो या 'कीड़ों का थैला' हो.
- प्रभावित टेस्टिकल दूसरी तरफ वाले टेस्टिकल से छोटा दिख सकता है.
- बांझपन- वैरीकोसेल के कारण पिता बनने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सभी वैरीकोसेल बांझपन का कारण नहीं बनते.
यह कंडीशन आमतौर पर नुकसान न पहुंचाने वाली होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाकर स्पर्म क्वालिटी (फर्टिलिटी) पर असर डाल सकती है. लक्षणों के आधार पर, इसे कन्फर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है.
वेरिकोसील के कारण
एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैरीकोसेल का सही कारण अभी साफ नहीं है. कुछ लोगों का मानना है कि यह स्पर्मेटिक कॉर्ड की नसों के अंदर किसी खराब वाल्व की वजह से हो सकता है. स्पर्मेटिक कॉर्ड टिशू का एक बंडल होता है जो टेस्टिकल्स को अपनी जगह पर रखता है, इसके अंदर की नसें टेस्टिकल्स से खून को वापस शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती हैं. यह वाल्व एक ऑन/ऑफ स्विच की तरह काम करता है, जिसमें दो फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो खून को वापस दिल की ओर बहने में मदद करते हैं. जब कोई वाल्व ठीक से काम नहीं करता है, तो खून ऊपर दिल की ओर बहने के बजाय टेस्टिकल्स में वापस जमा हो जाता है. इससे टेस्टिकल नसों में खून जमा हो जाता है, जिससे समय के साथ सूजन आ जाती है. इसके दूसरे कारणों में लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना, या बहुत ज्यादा साइकिल चलाना शामिल है, ये सभी नसों पर दबाव डाल सकते हैं और इस स्थिति को ट्रिगर कर सकते हैं.
वैरीकोसेल के कॉम्प्लीकेशंस
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, वैरीकोसेल होने पर आपके शरीर के लिए टेस्टिकल्स का टेम्परेचर रेगुलेट करना मुश्किल हो सकता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और टॉक्सिन्स का जमाव हो सकता है. इन वजहों से ये कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं...
टेस्टिकुलर हेल्थ खराब होना- प्यूबर्टी (यौवन) से गुजर रहे लड़कों में, वैरीकोसेल के कारण अंडकोष का विकास, हार्मोन का उत्पादन और अंडकोष की सेहत व काम-काज से जुड़ी अन्य चीजें प्रभावित हो सकती हैं. पुरुषों में, वैरीकोसेल के कारण टिश्यू के नुकसान से अंडकोष धीरे-धीरे सिकुड़ सकते हैं.
इनफर्टिलिटी- वैरीकोसेल होने से हमेशा बांझपन नहीं होता है. वैरीकोसेल वाले लगभग 10 फीसदी से 20 फीसदी पुरुषों को पिता बनने में कठिनाई होती है. फर्टिलिटी की समस्या वाले पुरुषों में से लगभग 40 फीसदी को वैरीकोसेल होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.