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क्या शुगर का पेशेंट खून और अंग दान कर सकता है? डॉक्टर से जानें ऑर्गन डोनेशन के लिए मरीजों को क्या करना चाहिए?

क्या शुगर का पेशेंट खून और अंग दान कर सकता है? डॉक्टर से जानें ऑर्गन डोनेशन के लिए मरीजों को क्या करना चाहिए? ( ETV Bharat )

डायबिटीज के मरीज जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? डॉ. विक्रांत घटानाट्टी का कहना है कि डायबिटीज के मरीज ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, अगर वे अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखते हैं, तो वे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं. जो डायबिटीज के मरीज अपने अंग दान करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की रोजाना की जीवनशैली अपनानी चाहिए, खास तौर पर अपनी डायबिटीज को काबू में रखने के लिए? उन्हें खाने-पीने से जुड़े किन दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए? उन्हें सेहत से जुड़ी किन रोजाना की आदतों को अपनाना चाहिए? डायबिटीज स्पेशलिस्ट और सीनियर डॉक्टर डॉ. विक्रांत घटानाट्टी ने ईटीवी भारत से इन मामलों पर विस्तार से चर्चा की.

डायबिटीज स्पेशलिस्ट और सीनियर फिजिशियन डॉ. विक्रांत घटानाट्टी ने कहा कि यह एक बहुत आम मिथक है कि डायबिटीज के मरीज ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन असलियत यह है कि डायबिटीज होने का मतलब यह नहीं है कि आप ऑर्गन डोनर नहीं बन सकते. डायबिटीज वाले लोग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं. हालांकि, यह मुख्य रूप से डोनर की हेल्थ और डोनेट किए जा रहे ऑर्गन की कंडीशन पर निर्भर करता है. आमतौर पर, डायबिटीज के मरीज अपनी मौत के बाद अपना हार्ट, लिवर, किडनी और आंखें डोनेट कर सकते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित वे लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं करते और जो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, वे किडनी दान करने के योग्य होते हैं.

क्या शुगर का पेशेंट खून और अंग दान कर सकता है? डॉक्टर से जानें ऑर्गन डोनेशन के लिए मरीजों को क्या करना चाहिए? (ETV Bharat)

जी हां, इस बात को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन है कि डायबिटीज के मरीजों को खून, आंखें और अंग दान करने चाहिए या नहीं? इस मुद्दे पर में बेलगाम के डायबिटीज विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विक्रांत घटानाट्टी ने ETV भारत से विस्तार से बात की, उन्होंने क्या कहा जानिए...

भारत और दुनिया में ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है. भारत में हर साल करीब 5 लाख लोगों को ऑर्गन की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 2-3 परसेंट को ही टाइम पर डोनर मिल पाता है. ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे कई लोग डोनर का इंतजार करते हैं. लेकिन, टाइम पर डोनर न मिलने की वजह से लोगों की जान चली जाती है. हर हजार लोगों में से, या शायद हर लाख लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान अपना शरीर और ऑर्गन डोनेट करने के लिए आगे आता है. खासकर, डायबिटीज के मरीजों में इसे लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से वे ऑर्गन डोनेट करने में हिचकिचाते हैं.

क्या शुगर का पेशेंट खून और अंग दान कर सकता है? डॉक्टर से जानें ऑर्गन डोनेशन के लिए मरीजों को क्या करना चाहिए? (GETTY IMAGES)

उन्होंने कहा कि डायबिटीज से पीड़ित कोई भी व्यक्ति खून, आंखें, स्किन और अंग दान कर सकता है, बशर्ते उसके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए और वे अंग मधुमेह के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त न हुए हों. जब डायबिटीज मरीज की खाली पेट शुगर की जांच जाए, तो शुगर का स्तर 130 mg/dL के भीतर होना चाहिए. नाश्ता करने के दो घंटे बाद, शुगर का स्तर 180 mg/dL के भीतर होना चाहिए. इसी तरह, HbA1c (ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन) का स्तर 7 के भीतर होना चाहिए. यानी, आम तौर पर HbA1c टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों के औसत ब्लड शुगर स्तर को दर्शाता है. इसलिए, शुगर का लेवल 3 से 6 महीनों तक एक जैसा बना रहना चाहिए. डॉ. विक्रांत घटानाट्टी का यह भी कहना है कि भले ही वे डायबिटीज के लिए दवा या इंसुलिन ले रहे हों, फिर भी वे अंगों का दान कर सकते हैं.

डाइट के नियम इस तरह होने चाहिए

डॉ. विक्रांत घटानाट्टी का कहना है कि हेल्दी डाइट के नियमों को मानते हुए, मेन फोकस बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और फिजिकल हेल्थ पर होता है. हर दिन 80 परसेंट हेल्दी खाना खाएं और 20 परसेंट अपनी पसंद का खाना खाएं. यानी आप 80/20 रूल या 90/10 रूल फॉलो कर सकते हैं. हर दिन हरी सब्जियां, साग, प्रोटीन वाला खाना और नेचुरल खाना खाना चाहिए. मीठी चीजें नहीं खानी चाहिए, और सैचुरेटेड फैट कम खाना चाहिए. अगर माता-पिता को डायबिटीज है, तो बच्चों को भी इसके होने का चांस ज्यादा होता है. हालांकि, आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी होगी. आपको अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए. आपको हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने पर ध्यान देना चाहिए. डॉ. विक्रांत घटानाट्टी सलाह देते हैं कि अगर आप रात में 8 घंटे सोते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा.

रोजमर्रा की जीवनशैली कैसी होनी चाहिए?

डॉ. विक्रांत घटानाट्टी कहते हैं कि किसी भी वजह से जंक फूड, चीनी, गुड़, चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक्स और तेल में तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. हरी सब्जियां, पत्तेदार साग और मौसमी फल रेगुलर खाने चाहिए. ज्वार, रागी और दूसरे अनाज से बनी ब्रेड और चपाती खानी चाहिए. रोजाना 30 से 40 मिनट टहलना और एक्सरसाइज करनी चाहिए. शरीर की लंबाई के हिसाब से वजन कंट्रोल करना चाहिए. इसी तरह, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए रोजाना आधा घंटा प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए. इन नियमों को रेगुलर फॉलो करना चाहिए. डॉक्टर कहते हैं कि अगर इन नियमों को सख्ती से फॉलो किया जाए तो डायबिटीज को रोका जा सकता है.

डायबिटीज से न डरें

डायबिटीज के मरीजों को इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है. अगर HbA1c लेवल 7 के अंदर रहता है, तो इसका शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, जिसमें किडनी, आंखें, दिल और नर्व्स शामिल हैं. अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि उनकी ज जिंदगी खत्म हो गई है. यह एक गलत सोच है कि इससे उम्र कम हो जाएगी. डॉ. विक्रांत घटानाट्टी कहते हैं कि अपने पास के डायबिटीज स्पेशलिस्ट से सलाह लें और उनके सुझावों के अनुसार अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करें; ऐसा करके आप डायबिटीज को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हैं.

क्या शुगर का पेशेंट खून और अंग दान कर सकता है? डॉक्टर से जानें ऑर्गन डोनेशन के लिए मरीजों को क्या करना चाहिए? (GETTY IMAGES)

दान किए गए अंगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए

बेंगलुरु के BGS हॉस्पिटल में अंग प्रत्यारोपण के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. महेश गोपाशेट्टी ने ETV India को बताया कि अगर डायबिटीज का शरीर के अंगों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो दिल, किडनी, लिवर, आंखें और त्वचा भी दान की जा सकती हैं. हम लिवर में मौजूद फैट की मात्रा की जांच करते हैं और फिर उन अंगों को दूसरों को प्रत्यारोपित करते हैं. हालांकि, उनका कहना है कि पैंक्रियास ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध नहीं होता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)