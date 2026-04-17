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फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से

FSSAI ने फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए केमिकल के इस्तेमाल पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके साथ ही एथिलीन गैस के...

Calcium Carbide Completely Banned for Fruit Ripening; FSSAI Issues Warning These Body Parts Could Be Damaged.
फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 17, 2026 at 4:10 PM IST

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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बाजार में आम, केला और पपीता समेत कई फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है और एथिलीन गैस के इस्तेमाल को रेगुलेट किया गया है. इसने सभी राज्यों के फूड सेफ्टी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन गैर-कानूनी कामों को रोकने और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए गैर-कानूनी तरीके से फल पकाने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें.

केमिकल से पके फलों से कैंसर समेत ये गंभीर बीमारियां हो सकती है

  • FSSAI ने एक बार फिर साफ किया है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है और चेतावनी दी है कि इस केमिकल के सेहत पर गंभीर असर हो सकते हैं. कैल्शियम कार्बाइड के पानी के संपर्क में आने पर निकलने वाली एसिटिलीन गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व होते हैं. अथॉरिटी ने कहा कि यह कार्रवाई जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक इसके सेवन से उल्टी, दस्त, सीने में दर्द और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं.
  • साइंस डायरेक्ट के अनुसार, फल पकाने में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद आर्सेनिक के बचे हुए हिस्से कैंसर का कारण साबित हुए हैं. इसका मतलब है कि सालों तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है. कैंसर स्किन के घावों या अंदरूनी अंगों में हो सकता है. जानवरों पर हुई स्टडीज़ में भी रिप्रोडक्टिव नुकसान दिखाया गया है. पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम देखी जाती हैं. बार-बार सांस लेने या निगलने से फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है. फलों को जल्दी पकाने के लिए यह रिस्क लेना सही नहीं है.
  • कैल्शियम कार्बाइड में मौजूद टॉक्सिक कंपाउंड सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं. कैल्शियम कार्बाइड से पकाने के प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स में तेज सिरदर्द और चक्कर आना जैसे तुरंत लक्षण शामिल हैं. आपको चक्कर आ सकते हैं, जिससे आसान काम करना भी मुश्किल हो सकता है. इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो आपके दिमाग पर असर डालता है का खतरा बढ़ सकता है.
  • रेगुलर तौर पर आर्टिफिशियल तरीके से पके फल खाने से मूड में बदलाव आ सकता है. लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े या बेचैन महसूस कर सकते हैं. इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि लगातार खाने से धीरे-धीरे याददाश्त की समस्याएं होने लगती हैं. आर्सेनिक और फ़ॉस्फ़ोरस के बचे हुए हिस्से खास तौर पर दिमाग की कोशिकाओं पर असर डालते हैं. ये न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड दिमाग के नॉर्मल काम में रुकावट डालते हैं. नर्व डैमेज से ठीक होने में अक्सर महीनों लग जाते हैं या यह डैमेज हमेशा के लिए हो सकता है.
  • आर्टिफिशियल तरीके से पके फल तुरंत आपके पेट और आंतों पर असर डालते हैं. कैल्शियम कार्बाइड के साइड इफ़ेक्ट में आमतौर पर पेट में तेज दर्द होता है. यह दर्द अक्सर खराब फल खाने के कुछ घंटों के अंदर शुरू हो जाता है. पेट दर्द के साथ अक्सर जी मिचलाना और उल्टी भी होती है. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नैचुरली टॉक्सिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है. शरीर से नुकसानदायक केमिकल को जल्दी बाहर निकालने की कोशिश में डायरिया होता है.
Calcium Carbide Completely Banned for Fruit Ripening; FSSAI Issues Warning These Body Parts Could Be Damaged.
फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से (GETTY IMAGES)

फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
फल अपने आप एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो पकने की प्रक्रिया को तेज करती है. हालांकि, पके फलों की बाजार की मांग को पूरा करने के लिए (चाहे वे मौसम के बाहर हों या समय से पहले) कुछ सप्लायर प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं. जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है, तो यह एसिटिलीन गैस बनाता है, जो एथिलीन की तरह काम करती है और पकने की प्रक्रिया को तेज करती है. आप सोच सकते हैं कि यह शॉर्टकट सुरक्षित है, हालांकि, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड शुद्ध और सेफ नहीं होता है. कमर्शियल-ग्रेड कैल्शियम कार्बाइड में आमतौर पर आर्सेनिक और फॉस्फोरस कंपाउंड की थोड़ी मात्रा होती है, जो फल की क्वालिटी को खराब करते हैं और आखिरकार आपकी सेहत के लिए खतरा पैदा करते हैं.

Calcium Carbide Completely Banned for Fruit Ripening; FSSAI Issues Warning These Body Parts Could Be Damaged.
फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से (ETV Bharat)

फलों को नेचुरल तरीके से पकाना क्यों है जरूरी?
FSSAI द्वारा अधिकारियों से कहा गया है कि वे फल मंडियों और गोदामों पर लगातार नजर रखें और आर्टिफिशियल तरीकों के बजाय सीमित मात्रा में नेचुरल या सुरक्षित एथिलीन गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दें. ग्राहकों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे फल खरीदते समय सावधानी बरतें और अजीब रंग या गंध वाले फलों से सावधान रहें. सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर्स के खिलाफ फाइन और लाइसेंस कैंसलेशन जैसी सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रूल्स 2011 के तहत, फलों, खासकर आम, केले और पपीते को प्रिजर्व करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आमतौर पर 'मसाला' के नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल पूरी तरह से मना है.

पके फल न सिर्फ मीठे होते हैं बल्कि न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होते हैं. नेचुरल तरीके से पकाने से शुगर, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है. आर्टिफिशियल तरीके से पकाने से यह प्रोसेस रुक जाता है. आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए फलों में फाइबर की मात्रा कम होती है. इससे आपको विटामिन C और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है.

एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, कम डेवलप होते हैं. इन पावरफुल कंपाउंड्स को नैचुरली बनने में समय लगता है. कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से एंटीऑक्सीडेंट का सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता. आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए फलों का टेक्सचर भी अलग होता है. नैचुरल तरीके से पकाने से हार्डनेस और सॉफ्टनेस का सही बैलेंस बनता है. खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला कार्बाइड अक्सर फल के कुछ हिस्सों को बहुत सॉफ्ट बना देता है जबकि दूसरे हिस्से हार्ड रहते हैं.

फलों में कैल्शियम कार्बाइड का पता कैसे लगाएं?
आपको किसी भी आर्टिफfशियल तरीके से पके फल से दूर रहना चाहिए. हालांकि लैब टेस्टिंग सबसे सटीक होती है, लेकिन कुछ आसान टेस्ट हैं जो आप घर पर कर सकते हैं...

Calcium Carbide Completely Banned for Fruit Ripening; FSSAI Issues Warning These Body Parts Could Be Damaged.
फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से (GETTY IMAGES)
  • फल को देखें- अगर फल बहुत ज्यादा चमकदार या एक जैसा रंग का है, तो हो सकता है कि उसे आर्टिफिशियली पकाया गया हो, छिलके के नीचे भूरे या गहरे धब्बे देखें, जो कार्बाइड के संपर्क में आने से केमिकल बर्न का संकेत देते हैं.
  • सुगंध- कुदरती तौर पर पके फलों में एक अनोखी, मीठी और अच्छी खुशबू होती है. यह खुशबू फल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग होती है और यह बताती है कि फल खाने के लिए पका हुआ है.
  • स्वाद- नेचुरल तौर पर पके फल का स्वाद अधिक मीठे, रसदार और स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि इनमें प्राकृतिक शर्करा पूरी तरह से विकसित होती है.
  • फल को हल्के से दबाकर देखें- कुदरती पके फलों को पहचानने का एक बढ़िया और आसान तरीका है उन्हें धीरे से दबाना. हल्के दबाव से यह एक जैसा नरम लगता है. अगर आप दबाते हैं और उंगलियों के निशान गहरे हैं या फल परतदार लगता है, तो हो सकता है कि इसे केमिकल का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी पकाया गया हो.
  • पानी का टेस्ट- अगर आप फल को पानी में डालते हैं, तो नचुरली पका हुआ फल आमतौर पर डूब जाता है, जबकि केमिकल से पका हुआ फल पानी पर तैरता है.
  • मुंह में केमिकल जैसा स्वाद या गले के पिछले हिस्से में जलन मिलावट का संकेत है. ध्यान रखें कि ये सभी घरेलू नुस्खे पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, इसलिए अगर शक हो, तो किसी अच्छे वेंडर से फल और सब्जियां खरीदें जो उन्हें नैचुरली पकाने का वादा करता हो.

FSSAI की एथिलीन गैस के इस्तेमाल पर भी सख्त गाइडलाइंस हैं.
अथॉरिटी के संज्ञान में आया है कि कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBOs) और दूसरे लोग फलों को सीधे एथिलीन सॉल्यूशन में डुबो रहे हैं. FSSAI की गाइडलाइंस के मुताबिक, फलों या सब्जियों का एथिलीन (चाहे पाउडर हो या लिक्विड फॉर्म में) के सीधे संपर्क में आना गैर-कानूनी है. अथॉरिटी ने एथिलीन गैस के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में पहले ही साफ गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसे फॉलो करना जरूरी है ताकि कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न हो. FSSAI के मुताबिक, एथिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड (जो बहुत खतरनाक है) के उलट सेफ है, लेकिन इसके इस्तेमाल के नियम बहुत सख्त हैं.

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फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह बैन, FSSAI ने दी चेतावनी, डैमेज हो सकते हैं शरीर के ये हिस्से (GETTY IMAGES)

कानूनी कार्रवाई की जाएगी
इसके अलावा, FSSAI का कगना है कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए, फल मंडियों, मंडियों, होलसेलर्स और स्टोरेज सेंटर्स पर रेड करने के लिए स्पेशल विजिलेंस टीमें तैनात की गई हैं. अगर किसी गोदाम या फलों के डिब्बों के पास कैल्शियम कार्बाइड पाया जाता है, तो इसे जानबूझकर कानून का उल्लंघन माना जाएगा और FS एक्ट के सेक्शन 59 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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