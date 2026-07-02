सेहत पर सलाना 2 मिलियन डॉलर खर्च करने वाले ब्रायन जॉनसन को हुआ ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, जानिए क्या है यह बीमारी?
AIG एक मुश्किल और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है. ब्रायन जॉनसन के लिए यह और भी बड़ी रुकावट है क्योंकि यह उनकी मुख्य...
Published : July 2, 2026 at 1:47 PM IST
ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और बायोहैकर हैं. वे अपने क्रांतिकारी प्रोजेक्ट ('ब्लूप्रिंट') के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसका मकसद अपनी बायोलॉजिकल उम्र को कम करना और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना है. उनका लक्ष्य 18 साल के युवा जैसी शारीरिक क्षमता और फिटनेस पाना है. हालांकि वह 48 साल के हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनकी बायोलॉजिकल उम्र काफी कम है, उनकी उम्र और अंगों की फंक्शनैलिटी एक जवान व्यक्ति के बराबर मापी गई है.
अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को पीछे ले जाने की कोशिश में वे हर साल लगभग 2 मिलियन डॉलर (करीब 16–17 करोड़ रुपये) खर्च करते हैं. 30 से ज्यादा डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टीम चौबीसों घंटे उनकी सेहत पर नजर रखती है. वे रोजाना 100 से अधिक सप्लीमेंट्स लेते हैं, पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड डाइट का पालन करते हैं और हर दिन लगभग एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं. इसके अलावा, वे दिन का आखिरी खाना सुबह 11:00 बजे खाते हैं और 18 घंटे का उपवास रखते हैं. उनकी मुख्य सोच 'मरना नहीं है' है. इस पहल के तहत, उनका लक्ष्य कटिंग-एज मेडिसिन, जीन थेरेपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान की उम्र को कई गुना बढ़ाना है.
लेकिन, हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ा खुलासा किया जिससे वेलनेस कम्युनिटी हैरान रह गई. जॉनसन ने एक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया जो उनके अंदर दशकों से बढ़ रही थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि उनका इम्यून सिस्टम उनके पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि 'मेरा पेट खुद को खा रहा है'. (My stomach is eating itself.) उन्होंने बताया कि उन्हें ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) है. यह खबर वेलनेस और लॉन्गेविटी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा शॉक है. जॉनसन इस कंडीशन को सजा नहीं, बल्कि कन्वेंशनल मेडिकल प्रोटोकॉल को चैलेंज करने के मौके के तौर पर देखते हैं. उनका यह खुलासा हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सबक है कि बाहरी लक्षणों का न होना जरूरी नहीं कि अंदर से सब ठीक हो. ऐसे में आज इस खबर में जानिए ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) क्या है, इसके लक्षण कारण और बचाव के बारे में भी विस्तार से जानें...
Bad news #1:— Bryan Johnson (@bryan_johnson) June 30, 2026
I have an autoimmune disease. My stomach is eating itself.
Bad news #2:
2–5% of people have this, too. Likely more, because it hides.
Good news:
I'm going to try and solve it. Will share all.
As a kid, I ate sugar cereal, drank sugary soda, and gobbled down… pic.twitter.com/EbJ8a916uS
ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) क्या है
Nature Reviews Disease Primerमें छपी एक रिसर्च बताती है कि AIG एक लंबे समय तक चलने वाली और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है. इस ऑटोइम्यून बीमारी में, आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके पेट की पैरिएटल कोशिकाओं पर हमला करता है. ये कोशिकाएं पेट का एसिड और 'इंट्रिन्सिक फैक्टर' नाम का प्रोटीन (जो विटामिन B12 को सोखने के लिए जरूरी है) बनाने का काम करती हैं. जैसे-जैसे यह हमला जारी रहता है, ये कोशिकाएं मरने लगती हैं. इससे पेट में एसिड का लेवल कम हो जाता है और पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. समय के साथ, पेट के टिश्यू पतले और कमजोर हो जाते हैं. आम गैस्ट्राइटिस (जो आमतौर पर इन्फेक्शन या खान-पान की वजह से होता है) के उलट, AIG एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही स्वस्थ टिश्यू और कोशिकाओं पर हमला करता है.
जॉनसन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बचपन में वे बहुत ज्यादा मीठे अनाज (सीरियल) और सोडा लेते थे और खूब फास्ट फूड खाते थे. जवानी की शुरुआत में उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, लेकिन जल्द ही वे तीन बच्चों के पिता बन गए और अपना बिजनेस शुरू किया. उन्होंने माना कि जिंदगी के तनाव और भागदौड़ के बीच उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका वजन 40 पाउंड बढ़ गया. कुछ ही सालों में वे गहरे और लंबे समय तक रहने वाले डिप्रेशन का शिकार हो गए. उन्होंने आगे बताया कि उनके शरीर में एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसने उनके थायरॉयड और बाद में पेट की परत को प्रभावित किया.
-ब्रायन जॉनसन
ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) का कारण
ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है, हालांकि जेनेटिक्स (आनुवंशिकी) एक अहम कारण हो सकता है. इसके साथ ही अन्य जोखिम कारक हैं...
- अधिक उम्र का होना
- महिला होना- ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) पुरुषों की तुलना में महिलाओं में काफी ज्यादा आम है. इसके मुख्य कारणों में हार्मोनल अंतर, आनुवंशिक प्रवृत्ति और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों का साथ होना शामिल है. यह स्थिति अक्सर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और विटामिन B 12 के ठीक से अवशोषित न हो पाने की समस्या से जुड़ी होती है.
- पारिवारिक इतिहास
- कोई अन्य ऑटोइम्यून बीमारी होना
- हालांकि अधिक उम्र में ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यह बच्चों और किशोरों में भी हो सकता है. युवाओं पर कम रिसर्च शायद एक वजह हो सकती है कि इस ग्रुप में इस बीमारी की पहचान कम हो पाती है.
- ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में गट माइक्रोबायोम (आंतों के बैक्टीरिया) की भी भूमिका हो सकती है. जानकारों के अनुसार, असंतुलित गट माइक्रोबायोम से आंतों की पारगम्यता बढ़ सकती है (लीकी गट) और सूजन हो सकती है. रिसर्च से लीकी गट और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों, जैसे कि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, के बीच संबंध का पता चला है.
ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) के लक्षण
बीमारी की शुरुआती स्टेज- ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की शुरुआती स्टेज में, लोगों को पेट से जुड़ी आम समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, ये लक्षण किसी खास बीमारी के नहीं होते और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के अलावा दूसरी समस्याओं का संकेत भी हो सकते हैं. अगर आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं, तो सही जांच के लिए अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है.
- ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं. शुरुआती लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...
- मतली, पेट दर्द, पेट फूलना और भूख न लगना जैसे लक्षण.
- पेट दर्द और बेचैनी: पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का से मध्यम दर्द, जिसके साथ अक्सर पेट फूलना और पेट भरा हुआ महसूस होना.
- मतली: बार-बार मतली आ सकती है, खासकर खाने के बाद.
- भूख न लगना: लगातार बेचैनी के कारण खाने की इच्छा कम होना.
बढ़े हुए लक्षण
जैसे-जैसे स्थिति बढ़ती है, और भी गंभीर लक्षण दिख सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- एनीमिया: विटामिन B12 के ठीक से एब्जॉर्प्शन न होने के कारण, मरीजों को पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, जिसमें थकान, कमजोरी और पीलापन होता है.
- न्यूरोलॉजिकल लक्षण: बढ़े हुए मामलों में, विटामिन B12 की कमी से याददाश्त में गड़बड़ी, मूड में बदलाव और बैलेंस की समस्या जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं. आयरन के स्तर में कमी से थकान, तंत्रिका क्षति और मस्तिष्क में धुंधलापन जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं.
- वजन कम होना: लंबे समय तक भूख न लगने और ठीक से सोख न पाने की वजह से अनजाने में वजन कम हो सकता है.
- पेट में एसिड की कमी: पेट में एसिड की कमी सिर्फ पाचन पर ही असर नहीं डालती. एसिड का लेवल कम होने का मतलब है खाना पचाने में मुश्किल, पैथोजन्स से बीमारी का खतरा बढ़ना, और मिनरल एब्जॉर्प्शन में कमी. समय के साथ, इसका असर सिर्फ पेट पर ही नहीं बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है. इसके अलावा, लंबे समय में, AIG से परेशान लोगों को कैंसर (खासकर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर) का खतरा बना रहता है.
AIG कितना आम है?
लंबे समय तक, डॉक्टरों का मानना था कि AIG एक आम बीमारी नहीं है. अब, सबूत बताते हैं कि यह कहीं ज्यादा आम हो सकती है. जॉनसन ने बताया कि यह बीमारी 2–5 फीसदी लोगों में पाई जाती है, शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि अक्सर इसका पता नहीं चलता है. AIG वाले ज्यादातर लोगों का पता नहीं चल पाता क्योंकि इसका पता लगाने के लिए खास टेस्ट या बायोप्सी की जरूरत होती है. कई लोगों में ऑटोइम्यून एंटीबॉडी होती हैं लेकिन उन्हें इस बीमारी का तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई गंभीर समस्या न आ जाए.
AIG अक्सर दूसरी ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़ी होती है, जैसे थायरॉइड डिसऑर्डर, टाइप 1 डायबिटीज, विटिलिगो, एडिसन डिजीज, और दूसरी उन्य ऑटोइम्यून बीमारियां. जॉनसन भी इससे अलग नहीं हैं, उन्हें 21 साल की उम्र से हाइपोथायरायडिज्म है. उनके डॉक्टरों ने उनकी थायरॉयड की समस्याओं और पेट की दिक्कतों के बीच संबंध का पता लगाया (इस स्थिति को 'थायरो-गैस्ट्रिक सिंड्रोम' कहा जाता है). अक्सर थायरॉइड की समस्याएं ऑटोइम्यून होती हैं. कई मामलों में एक ही प्रतिरक्षा प्रणाली पेट के अस्तर पर भी हमला कर सकती है.
क्या AIG का कोई इलाज है?
अभी तक तो नहीं। AIG का कोई इलाज या इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है. इसके इलाज में स्थिति पर नजर रखना, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना, नियमित रूप से एंडोस्कोपी करवाना और पैदा होने वाली किसी भी समस्या को संभालना शामिल है. जॉनसन ने बताया कि उन्होंने IV इन्फ्यूजन के जरिए अपने आयरन के लेवल को ठीक कर लिया है और अब वे न्यूट्रिशन का सही बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान दे रहे हैं. हालांकि, हमेशा की तरह, वे सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं. वे अभी एडवांस्ड इम्यून सिस्टम टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और हर उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा रहे हैं जो मददगार साबित हो सकती है. इनमें रेगुलेटरी टी-सेल अप्रोच से लेकर सेलुलर थेरेपी तक शामिल हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर तरीके नए हैं और अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जॉनसन का मानना है कि मेडिकल साइंस का भविष्य (जिसमें इम्यूनोलॉजी, AI और इंजीनियर किए गए सेल शामिल हैं) आखिरकार, यह AIG जैसी स्थितियों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)