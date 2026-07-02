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सेहत पर सलाना 2 मिलियन डॉलर खर्च करने वाले ब्रायन जॉनसन को हुआ ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, जानिए क्या है यह बीमारी?

ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और बायोहैकर हैं. वे अपने क्रांतिकारी प्रोजेक्ट ('ब्लूप्रिंट') के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसका मकसद अपनी बायोलॉजिकल उम्र को कम करना और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकना है. उनका लक्ष्य 18 साल के युवा जैसी शारीरिक क्षमता और फिटनेस पाना है. हालांकि वह 48 साल के हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनकी बायोलॉजिकल उम्र काफी कम है, उनकी उम्र और अंगों की फंक्शनैलिटी एक जवान व्यक्ति के बराबर मापी गई है.

अपनी बायोलॉजिकल घड़ी को पीछे ले जाने की कोशिश में वे हर साल लगभग 2 मिलियन डॉलर (करीब 16–17 करोड़ रुपये) खर्च करते हैं. 30 से ज्यादा डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टीम चौबीसों घंटे उनकी सेहत पर नजर रखती है. वे रोजाना 100 से अधिक सप्लीमेंट्स लेते हैं, पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड डाइट का पालन करते हैं और हर दिन लगभग एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं. इसके अलावा, वे दिन का आखिरी खाना सुबह 11:00 बजे खाते हैं और 18 घंटे का उपवास रखते हैं. उनकी मुख्य सोच 'मरना नहीं है' है. इस पहल के तहत, उनका लक्ष्य कटिंग-एज मेडिसिन, जीन थेरेपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान की उम्र को कई गुना बढ़ाना है.

लेकिन, हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ा खुलासा किया जिससे वेलनेस कम्युनिटी हैरान रह गई. जॉनसन ने एक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया जो उनके अंदर दशकों से बढ़ रही थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि उनका इम्यून सिस्टम उनके पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि 'मेरा पेट खुद को खा रहा है'. (My stomach is eating itself.) उन्होंने बताया कि उन्हें ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) है. यह खबर वेलनेस और लॉन्गेविटी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा शॉक है. जॉनसन इस कंडीशन को सजा नहीं, बल्कि कन्वेंशनल मेडिकल प्रोटोकॉल को चैलेंज करने के मौके के तौर पर देखते हैं. उनका यह खुलासा हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सबक है कि बाहरी लक्षणों का न होना जरूरी नहीं कि अंदर से सब ठीक हो. ऐसे में आज इस खबर में जानिए ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) क्या है, इसके लक्षण कारण और बचाव के बारे में भी विस्तार से जानें...

ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस (AIG) क्या है

Nature Reviews Disease Primerमें छपी एक रिसर्च बताती है कि AIG एक लंबे समय तक चलने वाली और धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है. इस ऑटोइम्यून बीमारी में, आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके पेट की पैरिएटल कोशिकाओं पर हमला करता है. ये कोशिकाएं पेट का एसिड और 'इंट्रिन्सिक फैक्टर' नाम का प्रोटीन (जो विटामिन B12 को सोखने के लिए जरूरी है) बनाने का काम करती हैं. जैसे-जैसे यह हमला जारी रहता है, ये कोशिकाएं मरने लगती हैं. इससे पेट में एसिड का लेवल कम हो जाता है और पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. समय के साथ, पेट के टिश्यू पतले और कमजोर हो जाते हैं. आम गैस्ट्राइटिस (जो आमतौर पर इन्फेक्शन या खान-पान की वजह से होता है) के उलट, AIG एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही स्वस्थ टिश्यू और कोशिकाओं पर हमला करता है.