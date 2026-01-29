ETV Bharat / health

कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है यह एक सब्जी, कई जरूरी पोषक तत्वों का है भंडार

ब्रोकली न्यूट्रिएंट्स का एक हाई-क्वालिटी सोर्स है, इसलिए वेजिटेरियन लोगों को अपने शरीर को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए इसे खाना चाहिए, जानिए इसके फायदे...

This one vegetable, broccoli, can protect against several serious diseases and is a storehouse of many essential nutrients.
कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है यह एक सब्जी, कई जरूरी पोषक तत्वों का है भंडार (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 29, 2026 at 2:03 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

फूलगोभी और पत्तागोभी की तरह ब्रोकली भी क्रूसिफेरस परिवार की सब्जी है. इसमें शरीर के लिए कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसीलिए इसे पोषक तत्वों का भंडार भी कहा जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रोकली खाने से आंतों की सेहत सुधारने से लेकर याददाश्त बेहतर करने तक के फायदे होते हैं. इस खबर में ब्रोकली खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? जानिए

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रोकली विटामिन C, बीटा-कैरोटीन, जिंक और कई एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं. ब्रोकली रोजाना की जरूरत का 100 फीसदी से ज्यादा विटामिन C देती है. यह इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है और इम्यून सेल्स के काम को बढ़ाती है. इसमें सल्फोराफेन भरपूर होता है, जो एक एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यून-बूस्टिंग प्लांट कंपाउंड है. ये न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करते हैं. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में पाया गया कि ब्रोकली कैंसर का खतरा कम करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, आंतों की सुरक्षा करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और दिल की सेहत को बेहतर बनाती है.

दिल की सेहत के लिए मददगार: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रोकली में मौजूद फाइबर आंतों में बाइल एसिड के साथ जुड़कर खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है. इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर होता है. कहा जाता है कि यह ब्लड वेसल को आराम देने और हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा, विटामिन K और फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स मजबूत और लचीली ब्लड वेसल को सपोर्ट करते हैं और आर्टरीज में प्लाक बनने को कम करते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के की एक स्टडी में कहा गया है कि क्रूसिफेरस सब्जियों से भरपूर डाइट प्लाज्मा LDL-कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी से जुड़ी है.

This one vegetable, broccoli, can protect against several serious diseases and is a storehouse of many essential nutrients.
कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है यह एक सब्जी, कई जरूरी पोषक तत्वों का है भंडार (NIH)

दिमाग के लिए फायदेमंद: कई स्टडीज से पता चला है कि ब्रोकली कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल क्लैरिटी और लंबे समय तक दिमाग की हेल्थ के लिए मददगार है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें विटामिन C, E और फ्लेवोनॉयड्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये दिमाग के सेल्स को डैमेज से बचाने और उम्र से जुड़ी कमजोरी को धीमा करने में मदद करते हैं. ब्रोकली में मौजूद कोलीन और विटामिन K जैसे कंपाउंड न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, मेमोरी रिटेंशन और कॉन्संट्रेशन में मदद करते हैं.

डाइजेशन में मदद करता है: ब्रोकली में फाइबर भरपूर होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक कप ब्रोकली में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर होता है. यह बिना कब्ज के रेगुलर पॉटी करने में मदद करता है .ब्रोकली में प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो पेट में फायदेमंद माइक्रोऑर्गेनिज्म को पोषण देते हैं और पेट की पूरी हेल्थ और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं. यह लिवर को टॉक्सिन बाहर निकालने में भी मदद करता है.

हड्डियों को मजबूत बनाता है: इसमें कैल्शियम और विटामिन K जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रोकली में पाया जाने वाला विटामिन K हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है, जिससे हड्डियों का क्षरण कम होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है. ब्रोकली में मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हड्डियों को बनाने में मदद करते हैं. साथ ही, ब्रोकली में मौजूद पावरफ़ुल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जो समय के साथ हड्डियों को कमजोर करता है.

कैंसर से लड़ता है: ब्रोकली जैसी सब्जियों में सल्फोराफेन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह DNA में म्यूटेशन को कंट्रोल करके कैंसर को रोकता है. कई स्टडीज से पता चला है कि जो लोग ज्यादा ब्रोकली खाते हैं, उनमें कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी कम होता है जो कम या बिल्कुल नहीं खाते हैं. ब्रोकली में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉयड नाम के पिगमेंट होते हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनमें जेनेटिक बीमारियों और दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स, सल्फोराफेन और इंडोल-3 कार्बिनोल जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो सभी हेल्थ के लिए जरूरी हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

ब्रोकली के स्वास्थ्य लाभ
HEALTH BENEFITS OF BROCCOLI
BROCCOLI HEALTH BENEFITS
BROCCOLI MAINTAIN HEART HEALTH
BROCCOLI HEALTH BENEFITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.