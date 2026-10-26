भारत में कम उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा हैं ब्रेस्ट कैंसर, जानिए देश में इस बीमारी के बढ़ने के पीछे क्या है कारण ?
भारत में कम उम्र की महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि...
Published : October 26, 2026 at 12:55 PM IST
भारत में ब्रेस्ट कैंसर अब 50 या 60 साल की उम्र वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं है. यह कम उम्र की महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. महिलाएं जीवन के उस पड़ाव पर इससे प्रभावित हो रही हैं, जब वे अपना करियर बना रही होती हैं, बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं, या अपने भविष्य की योजना बना रही होती हैं. इस खबर में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है?
पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अश्विन राजभोज का कहना है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पश्चिमी देशों की तुलना में, यहां कम उम्र की महिलाओं में यह बीमारी अधिक देखने को मिल रही है. 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (GLOBOCAN 2022) के अनुमानों के अनुसार, 2022 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 192,000 नए मामले सामने आए. यह भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है. भारत में हुए अध्ययन भी बताते हैं कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं पर इसका काफी असर पड़ रहा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कम उम्र के सभी आयु समूहों में यह वृद्धि एक समान है.
पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सिद्धेश त्र्यंबके का कहना है कि कम उम्र की भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के 2023 के रिव्यू से पता चलता है कि भारत में बीमारी का पता चलने की औसत उम्र लगभग 40 से 50 साल है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग एक दशक पहले है. हालांकि, इस पैटर्न के पीछे के कारण काफी मुश्किल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए कोई एक वजह जिम्मेदार नहीं है. बदलती लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव पैटर्न, जेनेटिक्स या परिवारिक इतिहास और बढ़ती जागरूकता, ये सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.
- भारत में इस बीमारी के बढ़ने के मुख्य कारणों में फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और पेट के आसपास फैट का जमा होना शामिल है. शरीर में अत्यधिक चर्बी हार्मोन के लेवल और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. खान-पान और जीवनशैली इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, हालांकि किसी एक खास खाद्य पदार्थ या आदत को इस वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है.
- एक और कारण प्रजनन पैटर्न में आया बदलाव है. पिछली पीढ़ियों की तुलना में, कुछ महिलाएं अब अपनी जिंदगी में देर से पहला बच्चा पैदा कर रही हैं या कम बच्चे पैदा कर रही हैं. भारत में हुए शोध से स्तन कैंसर और कुछ खास कारकों के बीच संबंध सामने आए हैं, जैसे कि अधिक उम्र में पहला बच्चा होना या कम उम्र में मासिक धर्म शुरू होना जो किसी महिला के जीवन भर के हार्मोनल एक्सपोजर (हार्मोन के संपर्क में आने) को प्रभावित कर सकते हैं. ये केवल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनका मतलब यह नहीं है कि किसी महिला को कैंसर उसके अपने निजी फैसलों की वजह से हुआ है.
- पारिवारिक इतिहास और आनुवंशिक बदलाव जैसे कि BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. फिर भी, स्तन कैंसर से पीड़ित कई महिलाओं का कोई ज्ञात पारिवारिक इतिहास नहीं होता है.
- बेहतर जागरूकता और स्क्रीनिंग सुविधाओं तक पहुंच के कारण दर्ज मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हो सकती है. दूसरे शब्दों में, आज की महिलाएं पहले की तुलना में अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक हैं. मैमोग्राफी और खुद से जांच की बदौलत, ऐसे मामले भी अब सामने आ रहे हैं जो पहले शायद पकड़ में नहीं आते. इस तरह, बेहतर रिपोर्टिंग इन आंकड़ों में वृद्धि के कारणों में से एक है. शोधकर्ता अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक कारक इस रुझान में किस हद तक योगदान देता है.
डॉ. सिद्धेश त्र्यंबके के मुताबिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमारी का पता चलने पर घबराएं नहीं, लेकिन अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव को नजरअंदाज भी न करें. कम उम्र में भी, अगर आपको अपने स्तन में कोई गांठ महसूस हो, निप्पल अंदर की ओर धंसता हुआ दिखे, कोई असामान्य डिस्चार्ज हो, या स्तन की त्वचा में कोई बदलाव नजर आए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
खुद जांच करने से यह पूरी तरह तय नहीं हो सकता कि कैंसर नहीं है. इसलिए, स्क्रीनिंग आपकी उम्र और व्यक्तिगत रिस्क फैक्टर्स के आधार पर होनी चाहिए. हालांकि आप हर रिस्क फैक्टर्स को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप बचाव के लिए पहले से कदम उठा सकते हैं. स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता मध्यम उम्र से काफी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बीमारी का जल्दी पता चल जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है.
डॉ. अश्विन राजभोज के मुताबिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्तन में होने वाले किसी भी बदलाव को केवल उम्र के आधार पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्तन में कोई नई गांठ दिखना, निप्पल का अंदर की ओर खिंच जाना, कोई असामान्य स्राव (डिस्चार्ज) होना, या स्तन की त्वचा में बदलाव आना, इन सभी स्थितियों में डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. हालांकि हर बदलाव कैंसर का संकेत नहीं होता, लेकिन ऐसे लक्षणों को अनदेखा करने से बीमारी का पता चलने में देरी हो सकती है.
महिलाओं को अपनी उम्र, परिवार के मेडिकल इतिहास और अपने व्यक्तिगत जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए, स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. घबराने या खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच सुनिश्चित करना और सही देखभाल उपलब्ध कराना है. भले ही स्तन कैंसर को रोकना हमेशा संभव न हो, लेकिन शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानकर और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने से एक बड़ा सकारात्मक फर्क पड़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)