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भारत में कम उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा हैं ब्रेस्ट कैंसर, जानिए देश में इस बीमारी के बढ़ने के पीछे क्या है कारण ?

भारत में कम उम्र की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा हैं ब्रेस्ट कैंसर, देश में इन मामलों की बढ़ती संख्या के पीछे क्या है कारण? ( GETTY IMAGES )

भारत में ब्रेस्ट कैंसर अब 50 या 60 साल की उम्र वाली महिलाओं तक ही सीमित नहीं है. यह कम उम्र की महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रहा है. महिलाएं जीवन के उस पड़ाव पर इससे प्रभावित हो रही हैं, जब वे अपना करियर बना रही होती हैं, बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं, या अपने भविष्य की योजना बना रही होती हैं. इस खबर में जानिए ऐसा क्यों हो रहा है?

पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अश्विन राजभोज का कहना है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पश्चिमी देशों की तुलना में, यहां कम उम्र की महिलाओं में यह बीमारी अधिक देखने को मिल रही है. 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (GLOBOCAN 2022) के अनुमानों के अनुसार, 2022 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 192,000 नए मामले सामने आए. यह भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है. भारत में हुए अध्ययन भी बताते हैं कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं पर इसका काफी असर पड़ रहा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कम उम्र के सभी आयु समूहों में यह वृद्धि एक समान है.