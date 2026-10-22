हड्डियां मजबूत दिखती हैं, फिर भी फ्रैक्चर का खतरा क्यों? जानें बोन डेंसिटी और बोन क्वालिटी के बीच का अंतर
बोन डेंसिटी सही होने पर भी फ्रैक्चर का खतरा इसलिए बना रह सकता है क्योंकि हड्डी की मजबूती केवल उसमें मौजूद खनिजों की मात्रा पर...
Published : October 22, 2026 at 4:28 PM IST
कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसकी हड्डियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि उसे न तो कोई दर्द है और न ही चलने-फिरने में परेशानी होती है. लेकिन अचानक एक दिन मामूली गिरावट के बाद फ्रैक्चर हो जाता है. तब सवाल यह है आता है कि जब हड्डियों में कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, तो वे इतनी कमजोर कैसे हो गईं?
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. विजय शर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हड्डियों की मजबूती सिर्फ उनके डेंसिटी पर निर्भर नहीं करती, उनकी आंतरिक संरचना (यानी हड्डी की गुणवत्ता) भी एक अहम भूमिका निभाती है. इसे आप एक इमारत के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई इमारत सिर्फ ज्यादा सीमेंट (घनत्व) इस्तेमाल करने से मजबूत नहीं हो जाती, उसकी इंजीनियरिंग और सीमेंट की गुणवत्ता भी उतनी ही मायने रखती है.
बोन डेंसिटी और बोन क्वालिटी में क्या अंतर है?
बोन डेंसिटी हड्डी के एक खास हिस्से में मौजूद मिनरल्स की मात्रा बताती है. इसे आमतौर पर DEXA स्कैन का इस्तेमाल करके मापा जाता है. दूसरी ओर, बोन क्वालिटी हड्डी के अंदरूनी स्ट्रक्चर, उसके माइक्रो-आर्किटेक्चर, उसके कॉम्पोनेंट्स (जैसे मिनरल्स और कोलेजन) और समय के साथ इनमें कैसे बदलाव होते हैं, इससे जुड़ी है. ये सभी फैक्टर्स मिलकर हड्डी की प्रेशर झेलने की क्षमता तय करते हैं.
एक आसान उदाहरण: किसी इमारत में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री की मात्रा तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन इमारत की कुल मजबूती इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन सामग्रियों को किस तरह व्यवस्थित किया गया है और उनकी अपनी गुणवत्ता कैसी है. यही सिद्धांत हमारी हड्डियों पर भी लागू होता है.
क्या सामान्य बोन डेंसिटी के बावजूद फ्रैक्चर हो सकता है?
डॉ. विजय शर्मा का कहना है कि हां क्या सामान्य बोन डेंसिटी के बावजूद फ्रैक्चर हो सकता है. हालांकि, बोन डेंसिटी फ्रैक्चर के जोखिम का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन यह अपने आप में पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती है. उम्र, पहले हुए फ्रैक्चर का इतिहास, बार-बार गिरना, कुछ खास मेडिकल स्थितियां और कुछ विशेष दवाओं का इस्तेमाल भी इस जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, टाइप 2 डायबिटीज वाले कुछ मरीजों में फ्रैक्चर का जोखिम अधिक होता है, भले ही उनकी बोन डेंसिटी सामान्य या काफी अच्छी हो. इसलिए, केवल एक टेस्ट के नतीजों के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हड्डियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं.
तो, कोई व्यक्ति अपनी हड्डियों की असली मजबूती का पता कैसे लगा सकता है?
डॉक्टर मरीज की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री, पहले हुई हड्डियों की टूट-फूट (फ्रैक्चर) और अन्य जोखिम कारकों की जांच करते हैं. जरूरत पड़ने पर वे अक्सर 'डेक्सा' (DEXA) स्कैन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ मरीजों के मामले में, FRAX जैसे टूल यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि अगले दस सालों में फ्रैक्चर होने की कितनी संभावना है. कुछ खास मामलों में, कुछ और टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ सकती है.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक सामान्य 'डेक्सा' (DEXA) स्कैन हड्डियों की गुणवत्ता के हर पहलू को सीधे तौर पर नहीं मापता है. हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए सही पोषण, नियमित व्यायाम, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, संतुलन (बैलेंस) सुधारने वाली गतिविधियां और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल इलाज की आवश्यकता होती है.
याद रखें, हड्डियों में दर्द न होना या बोन डेंसिटी रिपोर्ट का नॉर्मल आना, इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्रैक्चर का कोई खतरा नहीं है. अपनी हड्डियों की सही देखभाल के लिए, बोन डेंसिटी की निगरानी करने के साथ-साथ, फ्रैक्चर के कुल जोखिम पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)