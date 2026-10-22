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हड्डियां मजबूत दिखती हैं, फिर भी फ्रैक्चर का खतरा क्यों? जानें बोन डेंसिटी और बोन क्वालिटी के बीच का अंतर

हड्डियां मजबूत दिखती हैं, फिर भी फ्रैक्चर का खतरा क्यों? जानें बोन डेंसिटी और बोन क्वालिटी के बीच का अंतर ( GETTY IMAGES )

कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसकी हड्डियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि उसे न तो कोई दर्द है और न ही चलने-फिरने में परेशानी होती है. लेकिन अचानक एक दिन मामूली गिरावट के बाद फ्रैक्चर हो जाता है. तब सवाल यह है आता है कि जब हड्डियों में कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, तो वे इतनी कमजोर कैसे हो गईं?

जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. विजय शर्मा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि हड्डियों की मजबूती सिर्फ उनके डेंसिटी पर निर्भर नहीं करती, उनकी आंतरिक संरचना (यानी हड्डी की गुणवत्ता) भी एक अहम भूमिका निभाती है. इसे आप एक इमारत के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई इमारत सिर्फ ज्यादा सीमेंट (घनत्व) इस्तेमाल करने से मजबूत नहीं हो जाती, उसकी इंजीनियरिंग और सीमेंट की गुणवत्ता भी उतनी ही मायने रखती है.