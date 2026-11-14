बिना किसी लक्षण के भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, जानें यह किस तरह हार्ट डिजीज का बनता है कारण
टाइप 2 डायबिटीज शरीर में बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है. ब्लड ग्लूकोज लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर...
Published : November 14, 2026 at 7:41 PM IST
बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ये सभी डायबिटीज के आम लक्षण हैं. हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इन लक्षणों के न होने पर भी, ब्लड शुगर का स्तर महीनों या सालों तक बढ़ा हुआ रह सकता है. यही कारण है कि कई लोग समय रहते टाइप 2 डायबिटीज को पहचान नहीं पाते हैं.
क्या बिना किसी लक्षण के ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है?
भारत में डायबिटीज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. इसका एक मुख्य कारण नियमित मेडिकल जांच न कराना है. इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी में छपी एक स्टडी के अनुसार, 2019 तक भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे. अनुमान है कि 2045 तक यह आंकड़ा 134 मिलियन को पार कर जाएगा. बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी बताते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है, जब तक कि वे कोई रूटीन हेल्थ चेक-अप न करा लें. अक्सर यह बीमारी शरीर में लंबे समय तक बिना किसी लक्षण के (सुप्त अवस्था में) बनी रह सकती है.
टाइप 2 डायबिटीज शरीर में बहुत धीरे-धीरे विकसित होती है. रक्त में ग्लूकोज का स्तर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शरीर या तो इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, या फिर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता. कई लोग इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं देते, यह मानकर कि ये बस रोजमर्रा की थकान या किसी और कारण से हो रहे हैं. उदाहरण के लिए, अत्यधिक थकान का कारण कार्यालय के काम का तनाव माना जाता है, और धुंधली दृष्टि का कारण अत्यधिक स्क्रीन टाइम माना जाता है.
अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो सावधान हो जाएं...
- बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना
- बिना किसी कारण वजन कम होना, लगातार थकान महसूस होना, धुंधला दिखना
- घाव का देर से भरना, हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होना
डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि भले ही आपमें कोई साफ लक्षण न दिखें, फिर भी आप यह मानकर नहीं चल सकते कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है. इसके लिए नियमित टेस्ट करवाते रहना बेहद जरूरी है.
किसे है ज्यादा खतरा?
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी का कहना है कि अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं भी है, तो भी डॉक्टर नीचे दिए गए जोखिम कारकों (risk factors) वाले लोगों को नियमित ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं...
- परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज होना
- ज्यादा वजन होना, शारीरिक गतिविधि की कमी होना और हाई ब्लड प्रेशर होना
- पहले कभी प्री-डायबिटीज का पता चलना
- ऐसी महिलाएं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हुआ हो
सिर्फ ब्लड टेस्ट ही काफी है
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी के अनुसार, शरीर में छिपे डायबिटीज का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ब्लड टेस्ट है. 'फास्टिंग ब्लड शुगर' (FBS) टेस्ट के अलावा, HbA1c टेस्ट भी करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पिछले 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है.
- HbA1c 5.7 फीसदी से कम: सामान्य स्तर
- HbA1c 5.7 फीसदी से 6.4 फीसदी: प्रीडायबिटीज (डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था)
- HbA1c 6.5 फीसदी या उससे अधिक: डायबिटीज
- फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर 126 mg/dL या उससे अधिक होने पर डायबिटीज का निदान होता है.
यह सोचना गलत है कि अगर आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी सामान्य ही होगा. गंभीर लक्षणों के प्रकट होने का इंतजार करने के बजाय, नियमित रूप से जांच करवाना बेहतर है. बीमारी का जल्दी पता चलने पर, जीवनशैली में बदलाव और सही इलाज के जरिए भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सकता है.
डायबिटीज मरीजों के लिए हाई ब्लड शुगर बेहद खतरनाक
बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी कहते हैं कि डायबिटीज सिर्फ हाई ब्लड शुगर की समस्या नहीं है. यह शरीर के कई बड़े अंगों और सिस्टम पर असर डालती है. इसकी सबसे गंभीर दिक्कतों में से एक है कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, जो अक्सर कई सालों में बिना किसी साफ चेतावनी के धीरे-धीरे बढ़ती है. डायबिटीज के साथ जीने वाले कई लोग शुरू में या लंबे समय तक पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, जबकि असल में, उनकी ब्लड वेसल और दिल में बड़े बदलाव या नुकसान हो रहे होते हैं.
डॉ. अशोक बी. मलपानी के अनुसार, हाई ब्लड शुगर, खासकर जब लंबे समय तक बिना कंट्रोल के रहे, तो ब्लड वेसल की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आर्टरीज में फैट जमा हो सकता है. समय के साथ, ये बदलाव 'एथेरोस्क्लेरोसिस' को बढ़ावा दे सकते हैं. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज पतली या सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल में खून का फ्लो कम हो जाता है. इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
डॉ. अशोक बी. मलपानी का कहना है कि एक चिंता की बात यह है कि डायबिटीज के मरीजों में अक्सर दिल से जुड़ी समस्याओं के आम लक्षण नहीं दिखते. 'डायबिटिक न्यूरोपैथी' (नर्व डैमेज) की वजह से, दिल से दर्द के सिग्नल भेजने वाली नसें प्रभावित होती हैं. इसलिए, हार्ट अटैक के दौरान किसी व्यक्ति को सीने में तेज दर्द महसूस नहीं हो सकता है. जब डायबिटीज के साथ हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल असंतुलित, मोटापा, स्मोकिंग, या फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल जैसी समस्याएं होती हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और बढ़ जाते हैं. ये रिस्क फैक्टर अक्सर एक साथ होते हैं और मिलकर दिल और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं. इसके अलावा, टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' का अनुभव हो सकता है, जो शरीर के मेटाबोलिक माहौल पर बुरा असर डालता है.
इन जटिलताओं को रोकने के लिए केवल ब्लड शुगर की निगरानी करना ही काफी नहीं है. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी के कार्य और कुल कार्डियोवैस्कुलर जोखिम की नियमित जांच कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)