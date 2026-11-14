ETV Bharat / health

बिना किसी लक्षण के भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, जानें यह किस तरह हार्ट डिजीज का बनता है कारण

बिना किसी लक्षण के भी बढ़ सकता है ब्लड शुगर का स्तर, जानें यह किस तरह हार्ट डिजीज का बनता है कारण ( GETTY IMAGES )

बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ये सभी डायबिटीज के आम लक्षण हैं. हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इन लक्षणों के न होने पर भी, ब्लड शुगर का स्तर महीनों या सालों तक बढ़ा हुआ रह सकता है. यही कारण है कि कई लोग समय रहते टाइप 2 डायबिटीज को पहचान नहीं पाते हैं.

क्या बिना किसी लक्षण के ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है?

भारत में डायबिटीज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. इसका एक मुख्य कारण नियमित मेडिकल जांच न कराना है. इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी में छपी एक स्टडी के अनुसार, 2019 तक भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे. अनुमान है कि 2045 तक यह आंकड़ा 134 मिलियन को पार कर जाएगा. बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक बी. मलपानी बताते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है, जब तक कि वे कोई रूटीन हेल्थ चेक-अप न करा लें. अक्सर यह बीमारी शरीर में लंबे समय तक बिना किसी लक्षण के (सुप्त अवस्था में) बनी रह सकती है.