सप्लीमेंट्स के बगैर नैचुरली बढ़ सकता है ब्लड काउंट? जानें, एनीमिया से बचने के लिए क्या खाएं?
आयरन की कमी आपकी सेहत के लिए सही नहीं है. इससे भविष्य में कई समस्याएं हो सकती हैं. जानें कि कौन से फूड्स फायदेमंद हैं...
Published : November 29, 2025 at 1:56 PM IST
हेल्थ को एक कीमती तोहफा माना जाता है. इसलिए, हेल्दी रहने के लिए शरीर में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है. इनमें से किसी की भी कमी से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसका असर हमारी पूरी हेल्थ पर पड़ता है. आयरन की कमी इन्हीं में से एक है. WHO के अनुसार, आयरन की कमी, जिसे आमतौर पर एनीमिया भी कहा जाता है, तब होती है जब हमारे शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिलता है.
NHS वेबसाइट के अनुसार, आयरन हीमोग्लोबिन का एक जरूरी हिस्सा है, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है. हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है. जब आयरन की कमी होती है, तो शरीर काफी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है. नतीजतन, टिशू और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. आयरन की कमी एक आम जिससे ज्यादातर लोग प्रभावित हैं. ऐसे में अगर आपको यह बीमारी है, तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे हर समय थकान महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ और दिल की धड़कन तेज होना आदि.
इस समस्या को कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है. आमतौर पर, किसी भी बीमारी का इलाज दवा से किया जा सकता है. लेकिन, अगर आप इस समस्या से नैचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ खाने की चीजें आपकी मदद कर सकती हैं. कहने का मतलब है कि डॉक्टर इस आयरन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं. लेकिन, आप इन फूड आइटम्स के सेवन से बिना सप्लीमेंट्स के भी आयरन की कमी को नैचुरली दूर कर सकते हैं. आइए आज इस खबर में जानें कि वे कौन सी खाने की चीजें हैं...
आयरन की कमी को दूर करने के लिए, इन खाने की चीजों का सेवन जरूर करें.
मोरिंगा का पत्ता
मोरिंगा की पत्तियों में आयरन भरपूर होता है. यह एनीमिया (खून की कमी) जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने में मदद कर सकता है क्योंकि आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है. मोरिंगा की पत्तियों में न सिर्फ़ आयरन होता है, बल्कि कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन A, C, और E जैसे दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं.
किशमिश और खजूर
किशमिश में आयरन, कॉपर और फोलेट (विटामिन B9) भरपूर मात्रा में होता है. ये न्यूट्रिएंट्स रेड ब्लड सेल्स बनाने, हीमोग्लोबिन लेवल बनाए रखने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं. वहीं, काली किशमिश में भी आयरन और विटामिन C भरपूर होता है. इन्हें खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. इसके लिए, इन्हें रात भर भिगोकर सुबह थोड़े से नींबू के रस के साथ पीने से आयरन की कमी दूर करने में मदद मिल सकती है.
इसके अलावा, खजूर में आयरन, फोलेट और विटामिन B6 होता है. इन्हें खाने से आयरन की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है. खजूर में विटामिन C और दूसरे विटामिन भी होते हैं. इन्हें खाने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है. रोजाना कम से कम 3 से 5 खजूर खाने की सलाह दी जाती है.
तिल और कद्दू के बीज
तिल में आयरन, कॉपर और फोलेट भी भरपूर मात्रा में होते हैं. ये सभी रक्त निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी हैं. तिल में आयरन के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं.100 ग्राम तिल में 14.6 मिलीग्राम आयरन के साथ-साथ कॉपर, जिंक और विटामिन B6 भी होता है. ये सभी आयरन बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इसके साथ ही कद्दू के बीजों में भी आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होता है. कद्दू के बीज खाने से आयरन की कमी की समस्या कम होती है. इसके साथ ही इसमें विटामिन C और मिनरल्स भी होते हैं. इसलिए इन्हें अपने आहार में जरूर शामिल करें.
रागी और राजमा
रागी सबसे ज्यादा आयरन वाले अनाज में से एक है. इसमें गेहूं से चार गुना अधिक आयरन होता है. आयरन की कमी वाले लोग रागी का सेवन कर अपना हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सकते हैं. आयरन के साथ रागी में विटामिन C की मात्रा में अधिक होता है. राजमा में भी आयरन होता है. विटामिन सी के साथ राजमा लेने से हमारे शरीर में आयरन का स्तर बढ़ता है. कहने के मतलब है कि राजमा में आयरन होता है, और इसे विटामिन C के साथ खाने से शरीर में आयरन का लेवल बढ़ता है. आयरन के बेहतर एब्जॉर्प्शन के लिए, राजमा को विटामिन C से भरपूर खाने की चीजों जैसे नींबू, टमाटर या खट्टे फलों के साथ खाना चाहिए.
पालक और पत्तेदार सब्जियां
पालक में आयरन और फोलेट भरपूर मात्रा में होते हैं. पालक इन पोषक तत्वों से भरपूर है और यह खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है. आयरन से भरपूर पालक से ज्यादा से ज्यादा आयरन पाने के लिए, इसे नींबू के रस, टमाटर और संतरे जैसी विटामिन C वाली चीजों के साथ खाना सबसे अच्छा है. पालक को कच्चा खाने के बजाय पकाकर खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है.
चिकन लिवर और अंडे
चिकन लिवर में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट होता है. चिकन लिवर में आयरन भरपूर होता है. इसे अपनी डाइट में कम मात्रा में शामिल करना फायदेमंद होता है. इसके साथ ही अंडे में भी आयरन भरपूर होता है. अंडे की जर्दी में आयरन होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)