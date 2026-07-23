ETV Bharat / health

पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग: क्या सिर्फ दो दिन ब्लीडिंग होना सामान्य है या चिंता की बात? जानिए गायनेकोलॉजिस्ट की राय

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं. ये बदलाव उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं. ये बदलाव सेल रिन्यूअल में देरी, हड्डियों की डेंसिटी में कमी और हार्मोनल उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से होते हैं. हालांकि, महिलाओं के शरीर में और भी बड़े बदलाव होते हैं. खास तौर पर, टीनएज में जो पीरियड एक हफ्ते तक रहता था, वह धीरे-धीरे घटकर पांच दिन का हो जाता है. दस या पंद्रह साल बाद, यह अचानक घटकर सिर्फ दो या तीन दिन का हो सकता है. कई महिलाओं को लगता है कि यह एनीमिया या कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण है.

यह एक बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल है. उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं के पीरियड का छोटा होना बहुत आम है. जब टीनएज में पीरियड धीरे-धीरे 7 दिन से 5 दिन का और फिर सिर्फ 2 या 3 दिन का हो जाता है, तो चिंता होना स्वाभाविक है. महिलाएं अक्सर इसे एनीमिया या पोषक तत्वों की कमी मानती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में, यह असली कारण नहीं होता है. आइए इसके पीछे के असली साइंटिफिक और फिजियोलॉजिकल कारणों को RISAA IVF की वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. रीता बख्शी से आसान और साफ तरीके से समझते हैं...

गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. रीता बख्शी बताती हैं कि पीरियड्स की अवधि का पांच दिन से घटकर दो दिन हो जाना जरूरी नहीं कि किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो. ब्लीडिंग की मात्रा में बदलाव होना काफी सामान्य है और यह उम्र, हार्मोनल बदलाव और जीवनशैली जैसे कारकों पर निर्भर करता है. आमतौर पर, खून की कमी (एनीमिया) सीधे तौर पर मासिक धर्म चक्र को छोटा नहीं करती है. हालांकि, कुपोषण, थायरॉयड की समस्या, हार्मोनल असंतुलन और अत्यधिक तनाव जैसे कारक इस चक्र को प्रभावित कर सकते हैं. यदि यह बदलाव अचानक होता है और कई महीनों तक बना रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

जब डॉ. रीता बख्शी से पूछा गया कि क्या मासिक धर्म चक्र (पीरियड्स) के सामान्य होने की संभावना है या यह हमेशा के लिए दो दिन का ही रहेगा, तो उन्होंने बताया कि अगर समय में कमी किसी अस्थायी वजह से हुई है, जैसे तनाव, अचानक वजन में बदलाव, या बुखार या बीमारी से ठीक होना, तो इन समस्याओं के ठीक होने पर चक्र के वापस अपने सामान्य पांच दिन के समय पर आने की संभावना होती है. साथ ही, उन्होंने कहा कि हर महिला का शरीर अलग होता है, जरूरी नहीं कि एक स्वस्थ मासिक धर्म चक्र पांच दिन का ही हो. अगर आपके पीरियड्स नियमित हैं और आपको कोई अन्य दर्द या परेशानी नहीं होती है, तो दो या तीन दिन तक ब्लीडिंग होना पूरी तरह से सामान्य माना जाता है.

क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें भी पीरियड्स की अवधि में अचानक कमी के लिए जिम्मेदार हैं?

डॉ. रीता बख्शी का कहना है कि इसके कारण हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली में ही छिपे हैं...

स्ट्रेस (तनाव): लगातार चिंता से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है और मासिक धर्म चक्र (menstrual cycle) छोटा हो सकता है.