नमक वाले गर्म पानी में पैर रखने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? एक्सपर्ट से जानें
मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्म पानी में पैर भिगोने से सेहत को कई फायदे होते हैं. आइए जानें वे फायदे क्या हैं...
Published : November 24, 2025 at 6:54 PM IST
हमने अक्सर सुना है कि गर्म पानी में पैर भिगोने से पैरों का दर्द दूर हो सकता है. यह उपाय सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत फायदेमंद होता है. गर्म पानी में पैर भिगोने से न सिर्फ शरीर को आराम मिलता है बल्कि दिन भर की थकान भी दूर होती है. गर्म पानी में पैर भिगोने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और थकान भी कम होती है. बहुत से लोग सोने से पहले इस उपाय को करते हैं. ऐसे में आइए जानें कि गर्म पानी में पैर भिगोने के और क्या फायदे होते हैं?
गर्म पानी में पैर भिगोने के हेल्थ बेनिफिट्स
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, पैरों को गर्म पानी में भिगोने से आपके शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे आपके पैरों की नसों में तनाव और दर्द कम हो सकता है. अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, तो यह तरीका एक थेराप्यूटिक इलाज हो सकता है. गर्म पानी आपकी मांसपेशियों को आराम देता है और थकान कम करता है.
- गर्म पानी ब्लड वेसल को खोलकर आपके पैरों और तलवों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. जो लोग ज्यादा देर तक बैठे या खड़े रहते हैं या जिनका ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, उन्हें इससे खास तौर पर फायदा मिलता है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्ट्रेस कम हो सकता है, सूजन कम हो सकती है और हार्ट हेल्थ भी बेहतर हो सकती है.
- अगर आपका दिन थका देने वाला रहा है या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो गर्म पानी से नहाने से आपको आराम मिल सकता है. गर्मी मांसपेशियों को आराम देती है और अकड़े हुए जोड़ों को ढीला करती है, जिससे यह आर्थराइटिस या प्लांटर फेशिआइटिस से परेशान लोगों के लिए खास तौर पर मददगार होता है.
क्या पैरों को गर्म पानी में भिगोना सुरक्षित होता है?
हां, यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद होता है, खासकर अगर आपके पैरों में सूजन हो, दर्द हो या तनाव हो. यह स्ट्रेस कम करने में भी मदद करता है. पैरों को आराम देने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है, क्योंकि वे शरीर की नींव हैं. जब आपके पैर थक जाते हैं या दर्द करते हैं, तो आपका शरीर बैलेंस बनाने और चलने के लिए अलग तरह से काम करता है, जिससे आपके जोड़ों और मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है और पूरे शरीर में दर्द या थकान होती है. इसके अलावा, पैरों की समस्याओं को नजरअंदाज़ृ करने से दूसरी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने पैरों को आराम देना और उनकी देखभाल करना पूरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. अगर सर्दियों में आपके पैर ठंडे ज्यादा रहते हैं, तो यह उपाय उन्हें गर्म रखने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.
गर्म पानी में नमक मिलाकर पैर भिगोने के क्या है फायदे
नमक मिलाने से गर्म पानी का असर बढ़ जाता है. नमक में मौजूद मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल स्किन को आराम देते हैं और सूजन कम करते हैं. यह डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है. खासकर अगर आपके पैरों से बदबू आती है या वे सूजे हुए हैं, तो नमक का पानी इसे कम करने में मदद कर सकता है. एप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
बुखार होने पर अगर आप अपने पैर गर्म पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है?
पैरों को गर्म पानी में भिगोना बुखार के लिए एक पुराना घरेलू उपाय है. इससे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस होता है और बुखार धीरे-धीरे कम होता है. यह पैरों की नसों को एक्टिवेट करता है और शरीर की एनर्जी को स्टेबल करता है. इससे पैरों से गर्मी निकलने और सिर की गर्मी कम करने में मदद मिलती है. माथे पर ठंडी सिकाई और पैरों पर गर्म पानी का कॉम्बिनेशन बुखार के लिए बहुत असरदार है.
नींद अच्छी आती है
अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोने से आपको अच्छी नींद आ सकती है. बहुत से लोगों को नींद न आने की समस्या होती है. ऐसे लोगों को सोने से 90 मिनट पहले अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोना चाहिए. इससे शरीर ठंडा होता है और स्किन गर्म होती है. अपने पैरों को गर्म पानी में भिगोने से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. हालांकि, पानी का टेम्परेचर 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट के बीच होना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)