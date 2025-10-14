बीड़ी या सिगरेट? सेहत के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? जानें शोध क्या कहता है?
हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो बीड़ी को सिगरेट से कम हानिकारक मानते हैं. लेकिन, हकीकत में यह बात कितनी सच है, जानें यहां...
Published : October 14, 2025 at 7:49 PM IST
हम सभी जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. कई लोग अलग-अलग तरीकों से तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें सबसे आम बीड़ी और सिगरेट का सेवन करना हैं. कई लोग मानते हैं कि बीड़ी सिगरेट से कम हानिकारक होती है. हालांकि, यह धारणा बहुत खतरनाक हो सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होते हैं. कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, फेफड़ों की समस्याएं आदि बीड़ी और सिगरेट दोनों पीने से होती हैं. यह सोचना गलत है कि एक से कैंसर होगा और दूसरे से नहीं.
बीड़ी सिगरेट से अधिक हानिकारक क्यों है?
ग्रामीण और कम आय वाले लोगों का मानना है कि बीड़ी सिगरेट से कम हानिकारक होती है क्योंकि इसमें केवल तंबाकू और तेंदू के पत्ते होते हैं. हालांकि, शोध से पता चला है कि बीड़ी न केवल हानिकारक है, बल्कि कई मायनों में सिगरेट से ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है.
पहला कारण यह है कि सिगरेट में फिल्टर नहीं होता, जिससे धुआं फिल्टर नहीं हो पाता. इसके अलावा, बीड़ी का धुआं सिगरेट से ज्यादा जहरीला होता है क्योंकि तंबाकू के अलावा, बीड़ी में कई हानिकारक तत्व होते हैं जो धुएं के साथ निकलते हैं. इस धुएं में कार्सिनोजेन्स होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर, मुंह के कैंसर और गले के कैंसर का कारण बन सकते हैं.
बीड़ी और सिगरेट में अंतर
सिगरेट में तंबाकू, विभिन्न रसायन और फिल्टर होते हैं, जबकि बीड़ी में तेंदू के पत्तों में लिपटा तंबाकू होता है. सिगरेट में फिल्टर होते हैं, लेकिन बीड़ी में नहीं. तेंदू के पत्तों से बनी बीड़ी जलाने पर उसका धुआं गाढ़ा होता है. यही कारण है कि धूम्रपान करने वालों को सिगरेट की तुलना में बीड़ी से स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा जोखिम होता है.
अनुसंधान क्या कहता है?
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीड़ी पीने वालों में सिगरेट पीने वालों की तुलना में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. बीड़ी पीने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं. वहीं सिगरेट और बीड़ी दोनों से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. स्मोकिंग करने वालों में मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. बीड़ी में सिगरेट के मुकाबले में निकोटीन और विषाक्त पदार्थ भी अधिक होते हैं.
बीड़ी में सिगरेट से ज्यादा निकोटीन कैसे होता है
मेदांता अस्पताल के पल्मोनोलॉजी विभाग के डॉ. भगवान मंत्री ने बताया कि दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन बीड़ी शरीर में अधिक निकोटीन और मोनोऑक्साइड पैदा करती है क्योंकि इसका धुआं गाढ़ा होता है. सिगरेट पीने के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे धुआं खुन में मिल जाता है.
समाज और परिवारों पर प्रभाव
सिगरेट और बीड़ी पीने से होने वाला नुकसान केवल उपयोगकर्ता तक ही सीमित नहीं है. इसका धुआं आस-पास के लोगों के लिए भी निष्क्रिय धूम्रपान का खतरा पैदा करता है. यह धुआं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए खतरनाक है और इससे अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं.
अंततः, बीड़ी और सिगरेट दोनों ही स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक हैं. शोध और चिकित्सा संबंधी सुझावों के अनुसार, बीड़ी और सिगरेट के धुएं से कैंसर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. सिगरेट और बीड़ी पीने से न केवल स्मोकिंग करने वाले को, बल्कि उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है. इसलिए, बेहतर जीवन और स्वस्थ समाज के लिए, लोगों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों से परहेज करके तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)