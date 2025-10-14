ETV Bharat / health

बीड़ी या सिगरेट? सेहत के लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? जानें शोध क्या कहता है?

हम सभी जानते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. कई लोग अलग-अलग तरीकों से तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें सबसे आम बीड़ी और सिगरेट का सेवन करना हैं. कई लोग मानते हैं कि बीड़ी सिगरेट से कम हानिकारक होती है. हालांकि, यह धारणा बहुत खतरनाक हो सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक होते हैं. कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, फेफड़ों की समस्याएं आदि बीड़ी और सिगरेट दोनों पीने से होती हैं. यह सोचना गलत है कि एक से कैंसर होगा और दूसरे से नहीं.

बीड़ी सिगरेट से अधिक हानिकारक क्यों है?

ग्रामीण और कम आय वाले लोगों का मानना ​​है कि बीड़ी सिगरेट से कम हानिकारक होती है क्योंकि इसमें केवल तंबाकू और तेंदू के पत्ते होते हैं. हालांकि, शोध से पता चला है कि बीड़ी न केवल हानिकारक है, बल्कि कई मायनों में सिगरेट से ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है.

पहला कारण यह है कि सिगरेट में फिल्टर नहीं होता, जिससे धुआं फिल्टर नहीं हो पाता. इसके अलावा, बीड़ी का धुआं सिगरेट से ज्यादा जहरीला होता है क्योंकि तंबाकू के अलावा, बीड़ी में कई हानिकारक तत्व होते हैं जो धुएं के साथ निकलते हैं. इस धुएं में कार्सिनोजेन्स होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर, मुंह के कैंसर और गले के कैंसर का कारण बन सकते हैं.

बीड़ी और सिगरेट में अंतर

सिगरेट में तंबाकू, विभिन्न रसायन और फिल्टर होते हैं, जबकि बीड़ी में तेंदू के पत्तों में लिपटा तंबाकू होता है. सिगरेट में फिल्टर होते हैं, लेकिन बीड़ी में नहीं. तेंदू के पत्तों से बनी बीड़ी जलाने पर उसका धुआं गाढ़ा होता है. यही कारण है कि धूम्रपान करने वालों को सिगरेट की तुलना में बीड़ी से स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा जोखिम होता है.

अनुसंधान क्या कहता है?

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीड़ी पीने वालों में सिगरेट पीने वालों की तुलना में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. बीड़ी पीने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं. वहीं सिगरेट और बीड़ी दोनों से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. स्मोकिंग करने वालों में मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है. बीड़ी में सिगरेट के मुकाबले में निकोटीन और विषाक्त पदार्थ भी अधिक होते हैं.