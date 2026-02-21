कैंसर के इन 9 शुरुआती लक्षणों को समय रहते जरूर पहचान लें, वरना इग्नोर करना पड़ेगा महंगा
Published : February 21, 2026 at 4:22 PM IST
कैंसर दुनिया भर में सबसे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं. कई कैंसर बिना किसी तुरंत संकेत या लक्षण के चुपचाप बढ़ते हैं, जिससे उनका जल्दी पता लगाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, कुछ शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जो बता सकते हैं कि आपके शरीर में कैंसर बढ़ रहा है। इस खबर में, हम इन संकेतों के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि इन पर ध्यान देना क्यों जरूरी है...
कैंसर क्या है?
कैंसर बीमारियों का एक ग्रुप है जो तब होता है जब शरीर में एबनॉर्मल सेल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. ये सेल्स आस-पास के टिशू पर हमला कर सकते हैं और ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं. 100 से ज्यादा तरह के कैंसर होते हैं, और हर एक के लक्षण और नतीजे अलग-अलग हो सकते हैं.
कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेत
हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये लक्षण दूसरी बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक रहता है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.
- बिना किसी वजह के वजन कम होना - WHO के मुताबिक,आपके शरीर में कैंसर होने के शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक बिना किसी वजह के वजन कम होना है. कैंसर की वजह से बहुत से लोग बिना कोशिश किए ही वजन कम कर लेते हैं, खासकर अगर यह शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया हो. इसे कैशेक्सिया कहते हैं.यह स्थिति कैंसर सेल्स द्वारा शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल करने, मेटाबॉलिज्म में बदलाव, भूख न लगने की वजह से होती है. यह मुख्य रूप से पेट, पैंक्रियास और फेफड़ों के कैंसर में देखा जाता है. अगर आप अपनी डाइट या एक्सरसाइज रूटीन में कोई बदलाव किए बिना वजन कम कर रहे हैं, तो अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर सलाह जरूर लें.
- लगातार दर्द- दर्द कैंसर का एक और संभावित शुरुआती चेतावनी संकेत है. हालांकि दर्द कई दूसरी बीमारियों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन लगातार या बिना वजह के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैंसर की वजह से होने वाला दर्द आमतौर पर लगातार होता है और समय के साथ और खराब हो सकता है। उदाहरण के लिए, हड्डी का दर्द हड्डी के कैंसर या हड्डियों में फैले कैंसर से जुड़ा हो सकता है. इसी तरह, लगातार सिरदर्द ब्रेन कैंसर का संकेत हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ चक्कर आना, धुंधला दिखना या जी मिचलाना जैसे दूसरे लक्षण भी हों.
- स्किन के लुक में बदलाव - स्किन में बदलाव भी कैंसर के संकेत हो सकते हैं, खासकर मेलेनोमा जैसे स्किन कैंसर के. मौजूदा तिल के लुक में कोई भी बदलाव या नई ग्रोथ दिखने पर डॉक्टर से जरूर मिले. तिल या झाइयों के आकार, रंग या साइज में बदलाव पर ध्यान दें. अनियमित किनारे, असमान रंग, या अचानक खुजली, खून बहना, या पपड़ी जमना भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं.
- बिना वजह ब्लीडिंग या डिस्चार्ज- बिना वजह कोई भी ब्लीडिंग या डिस्चार्ज कैंसर का एक और शुरुआती संकेत है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसमें खून की खांसी, मल में खून, या असामान्य वजाइनल ब्लीडिंग शामिल हो सकती है. कुछ मामलों में, यह फेफड़ों के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, या गर्भाशय के कैंसर जैसे कैंसर का संकेत हो सकता है. अगर आपको कोई असामान्य ब्लीडिंग दिखे, तो कैंसर या दूसरी गंभीर स्थितियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.
- पेट या ब्लैडर की आदतों में बदलाव- नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, पेट या ब्लैडर की आदतों में अचानक बदलाव भी कैंसर का रेड फ्लैग हो सकता है. इसमें आपके यूरिन में खून आना, बार-बार या दर्द के साथ पेशाब आना, या आपके पॉटी मूवमेंट में साफ बदलाव शामिल हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, कोलन कैंसर से लगातार कब्ज, डायरिया, या स्टूल के साइज और शेप में बदलाव हो सकता है. ब्लैडर कैंसर से बार-बार पेशाब आना या यूरिन में खून आ सकता है. इन लक्षणों की हमेशा किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से जांच करवानी चाहिए.
- थकान- लंबी थकान जो आराम करने पर भी ठीक न हो, कैंसर का लक्षण हो सकता है. थकान कई अलग-अलग कंडीशन की वजह से हो सकती है, लेकिन अगर यह बनी रहती है और इसके साथ दूसरे लक्षण भी हैं, तो यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. ल्यूकेमिया जैसे कई कैंसर के कारण शरीर में ज्यादा हेल्दी ब्लड सेल्स न बन पाने की वजह से बहुत ज्यादा थकान होने लगता है. यह जरूरी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर नजर रखें और एनर्जी लेवल में अचानक, बिना किसी वजह के होने वाले बदलावों पर ध्यान दें.
- निगलने या खाने में दिक्कत- अगर आपको अचानक निगलने में दिक्कत हो या गले में खाना अटकने का एहसास हो, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है, खासकर गले, इसोफेगस या पेट में. इसोफेगल या गले के कैंसर के शुरुआती स्टेज में निगलने में दिक्कत, निगलते समय दर्द या ऐसा महसूस हो सकता है कि खाना अटक गया है. अगर आपको यह लक्षण महसूस हो, तो जल्द से जल्द मेडिकल मदद लेना जरूरी है.
- लगातार खांसी या गला बैठना- हफ्तों तक लगातार खांसी, खासकर अगर साथ में गला बैठना या खून की खांसी हो, तो यह फेफड़ों के कैंसर या गले के कैंसर का संकेत हो सकता है. गला बैठना लैरिंक्स (वॉइस बॉक्स) या थायरॉइड को प्रभावित करने वाले कैंसर का भी एक आम लक्षण है. अगर आपको ऐसी खांसी है जो ठीक नहीं होती या आपकी आवाज में बदलाव लंबे समय तक रहता है, तो हेल्थकेयर प्रोफेशनल से जांच करवाना जरूरी है
- गांठ या सूजन- आपके शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन दिखना, खासकर अगर यह ठीक न हो या इसका साइज बदल जाए, तो यह कैंसर का शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है. उदाहरण के लिए, ब्रेस्ट में गांठें आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी होती हैं. हालांकि, गर्दन, बगल या कमर सहित दूसरी जगहों पर भी गांठें बन सकती हैं. किसी भी असामान्य सूजन या गांठ की डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कैंसर का जल्दी पता चलने से इलाज के नतीजों में काफी सुधार हो सकता है.
जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है
कैंसर का जल्दी पता चलना बचने की दर को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है. जब जल्दी पता चल जाता है, तो कई कैंसर का असरदार तरीके से इलाज किया जा सकता है, और सफल इलाज की संभावना बहुत ज्यादा होती है. कैंसर के शुरुआती चेतावनी संकेतों के बारे में पता होने से, लोग मेडिकल मदद लेने और कैंसर का टेस्ट करवाने के लिए पहले से कदम उठा सकते हैं. इससे बीमारी के नतीजे में काफी फर्क पड़ सकता है.
अगर आपको ये संकेत दिखें तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपको ऊपर बताए गए शुरुआती चेतावनी के कोई भी संकेत दिखें, तो घबराएं नहीं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके मेडिकल सलाह लें. इनमें से कई लक्षण दूसरी, कम गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं, लेकिन हमेशा सावधान रहना और हेल्थकेयर प्रोवाइडर से चेकअप करवाना बेहतर होता है. वे लक्षणों का कारण पता लगाने के लिए ब्लड वर्क, इमेजिंग स्कैन या बायोप्सी जैसे और टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं.
ध्यान देने वाली बात
कैंसर शरीर में बिना कोई साफ संकेत दिखाए बढ़ सकता है, लेकिन जल्दी पता चलने से सफल इलाज की संभावना बहुत बढ़ सकती है. बिना किसी वजह के वजन कम होना, लगातार दर्द, स्किन के रंग-रूप में बदलाव और पेट या ब्लैडर की आदतों में बदलाव जैसे शुरुआती चेतावनी के संकेतों के बारे में पता होने से आपको होने वाली समस्याओं को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है. हमेशा याद रखें, किसी भी असामान्य लक्षण को गंभीरता से लेना और सही डायग्नोसिस और देखभाल के लिए अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लेना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)