बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी, अबतक 1147 की मौत, अन्य देशों के लिए भी एक 'गंभीर चेतावनी'
बांग्लादेश समेत संयुक्त राज्य अमेरिका खसरे के मामले में तेजी से हुई बढ़ोतरी का कारण वैक्सीनेशन की कमी को बताया गया है. जानिए इससे दुनिया...
Published : October 19, 2026 at 5:50 PM IST
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 के बीच और 9 अक्टूबर, 2026 के बीच बांग्लादेश में खसरे (Measles) के 202,000 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22,000 मामलों की पुष्टि लैब टेस्टिंग से हुई है. अब तक, इस बीमारी से 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में से 94 फीसदी पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे. इस स्थिति से निपटने के लिए, हेल्थ अधिकारियों ने UNICEF और WHO के साथ मिलकर बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है.
बांग्लादेश का अनुभव दिखाता है कि जब वैक्सीनेशन कवरेज 95 परसेंट से कम हो जाता है, तो बीमारी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजोशन (WHO) के अनुसार, बीमारी को रोकने के लिए 95 फीसदी वैक्सीनेशन कवरेज जरूरी है.
हाल के वर्षों में, बांग्लादेश ने अपने मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए बेहतरीन सफलता हासिल की थी. हालांकि, 2025 में वैक्सीनेशन कवरेज में गिरावट (जो राजनीतिक अस्थिरता, एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों, या लॉजिस्टिक रुकावटों की वजह से हुई है) ने देश के हेल्थकेयर सिस्टम के लिए एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. WHO के वैक्सीन सलाहकार, प्रोफेसर मार्क जीत ने कहा कि यह स्थिति किसी एक देश तक सीमित नहीं है. बल्कि, बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए जिसका हेल्थकेयर सिस्टम किसी बड़े संकट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है.
न केवल बांग्लादेश में बल्कि अमेरिका से भी आए हजारों मामले
यह स्थिति केवल बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है. संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 2026 में खसरे (मीजल्स) के मामले पिछले तीन दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं. अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक अमेरिका में खसरे के 4,410 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है. यह संक्रमण 47 राज्यों और क्षेत्रों (लगभग 45–47 अधिकार क्षेत्रों) में फैल गया है. सबसे बड़ा प्रकोप पेंसिल्वेनिया राज्य में देखा गया है, जहां 1,200 से अधिक मामले सामने आए हैं और कई लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा, न्यूयॉर्क राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है. इस बीमारी से संक्रमित लोगों में से लगभग 96 फीसदी ऐसे थे, जिन्होंने या तो MMR (मीजल्स, मम्प्स और रूबेला) का टीका नहीं लगवाया था, या फिर उनके टीकाकरण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था.
वैक्सीनेशन बेहद जरूरी
खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो हवा के जरिए आसानी से फैलती है और सतहों पर भी टिक सकती है. इसमें शरीर पर चकत्ते (रैश) निकल आते हैं. आपकी त्वचा के रंग के हिसाब से, ये चकत्ते लाल, बैंगनी या भूरे रंग के दिख सकते हैं. ये आमतौर पर सबसे पहले चेहरे और कानों के पीछे दिखाई देते हैं, फिर छाती और पीठ पर फैलते हैं, और अंत में पैरों तक पहुंच जाते हैं.
वैक्सीनेशन से खसरे के इंफेक्शन को रोका जा सकता है. ज्यादातर लोग लगभग 10 दिनों में खसरे से ठीक हो जाते हैं, और आमतौर पर इससे लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती हैं. हालांकि, खसरा गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए. खसरे के इलाज में लक्षणों को नियंत्रित करने और जटिलताओं को रोकने पर ध्यान दिया जाता है. वायरस को फैलने से रोकने के लिए, अगर आपको सलाह दी गई है, तो खसरे का टीका जरूर लगवाएं. जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है, उनमें इस बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा होता है.
खसरे के लक्षण
खसरे के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 7 से 14 दिन बाद दिखते हैं. पहले लक्षण आमतौर पर ये होते हैं...
- बुखार, जो 105 डिग्री फारेनहाइट (40.6 डिग्री सेल्सियस) तक हो सकता है.
- सूखी खांसी.
- नाक बहना.
- लाल, पानी वाली आंखें, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं.
- पहले लक्षण दिखने के लगभग 2 से 3 दिन बाद, आपको मुंह के अंदर छोटे सफेद धब्बे भी दिख सकते हैं, जिन्हें कोप्लिक स्पॉट कहते हैं.
लक्षण शुरू होने के लगभग 3 से 5 दिन बाद, या वायरस के संपर्क में आने के लगभग 14 दिन बाद, शरीर पर रैश (चकत्ते) दिखाई देना आम बात है. इन रैश में बड़े, चपटे धब्बे और छोटे उभरे हुए दाने होते हैं. ये रैश चेहरे या गर्दन से शुरू होते हैं और छाती से होते हुए हाथों और पैरों तक फैल जाते हैं.
खसरे से पीड़ित व्यक्ति, रैश दिखने के चार दिन पहले से लेकर चार दिन बाद तक वायरस फैला सकता है. खसरा बहुत आसानी से फैल सकता है. जिन लोगों को कभी खसरा नहीं हुआ है या जिनका टीकाकरण (vaccination) नहीं हुआ है, उनमें से लगभग 90 फीसदी लोग खसरे से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर संक्रमित हो सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)