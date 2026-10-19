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बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी, अबतक 1147 की मौत, अन्य देशों के लिए भी एक 'गंभीर चेतावनी'

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप जारी, अबतक 1147 की मौत, अन्य देशों के लिए भी एक 'गंभीर चेतावनी' ( GETTY IMAGES )

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 के बीच और 9 अक्टूबर, 2026 के बीच बांग्लादेश में खसरे (Measles) के 202,000 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22,000 मामलों की पुष्टि लैब टेस्टिंग से हुई है. अब तक, इस बीमारी से 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में से 94 फीसदी पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे. इस स्थिति से निपटने के लिए, हेल्थ अधिकारियों ने UNICEF और WHO के साथ मिलकर बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर इमरजेंसी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है.

बांग्लादेश का अनुभव दिखाता है कि जब वैक्सीनेशन कवरेज 95 परसेंट से कम हो जाता है, तो बीमारी को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजोशन (WHO) के अनुसार, बीमारी को रोकने के लिए 95 फीसदी वैक्सीनेशन कवरेज जरूरी है.