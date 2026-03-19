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मुंह से दुर्गंध आना लिवर फेलियर का हो सकता है संकेत, जानें क्या होता है Fetor hepaticus

फेटोर हेपेटिकस (Fetor hepaticus) लिवर की गंभीर बीमारी (विशेष रूप से सिरोसिस या लिवर फेलियर) का एक देर से दिखने वाला लक्षण है, जिसकी पहचान सांस से आने वाली बासी, मीठी या कच्ची मछली जैसी गंध से होती है. ऐसा तब होता है जब लिवर खून से टॉक्सिक सबस्ट्रान (जैसे डाइमिथाइल सल्फाइड) को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है, और फिर ये पदार्थ सांस के जरिए बाहर निकलते हैं. इस खबर में, हम Fetor hepaticus के कारणों और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Fetor Hepaticus क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, फेटोर हेपेटिकस एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की खराबी के कारण किसी व्यक्ति की सांस से एक खास तरह की गंध आने लगती है. लिवर खून से जहरीले पदार्थों को छानने में अहम भूमिका निभाता है, जब यह ठीक से काम नहीं करता, तो मर्कैप्टन (जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं) जैसे पदार्थ खून में जमा हो सकते हैं और सांस के जरिए फेफड़ों से बाहर निकल सकते हैं. इस जमाव के कारण ही अक्सर सांसो से खास तरह की बदबू या मीठी गंध आती है, जिसे आमतौर पर Fetor hepaticus के रूप में पहचाना जाता है. यह स्थिति सबसे अधिक उन लोगों में देखी जाती है जिन्हें लिवर की गंभीर बीमारी होती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें सिरोसिस या हेपेटिक एन्सेफैलोपैथी की समस्या हो.

फेटोर हेपेटिकस के कारण

Fetor hepaticus शरीर में कुछ खास पदार्थों के जमा होने के कारण होता है, जो लिवर फेल होने या लिवर के गंभीर रूप से खराब होने की वजह से होता है. इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं..