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पुरुषों के वीर्य में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया बन सकते हैं बांझपन और गर्भपात का कारण

पुरुषों के वीर्य में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया बन सकते हैं बांझपन और गर्भपात का कारण ( GETTY IMAGES )