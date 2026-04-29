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आयुर्वेद से हो रहा डायबिटीज़ का इलाज, डॉक्टरों ने बताया शुगर कंट्रोल करने का अचूक नुस्खा

आयुर्वेदिक इलाज में आहार परिवर्तन, हर्बल इलाज और जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से मधुमेह को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

Ayurvedic Treatment for Diabetes Shri Krishna Ayush University Kurukshetra
आयुर्वेद से डायबिटीज का इलाज (Getty Images)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 29, 2026 at 6:07 PM IST

8 Min Read
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कुरुक्षेत्र : देश दुनिया में डायबिटीज को जड़ से खत्म करना भले ही चुनौती हो, लेकिन सही जागरूकता और आयुर्वेद के संगम से इसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है. श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के डायबिटीज एक्सपर्ट ने ईटीवी भारत की इस विशेष मुहिम से जुड़ते हुए बताया कि कैसे खान-पान में छोटे बदलाव और कुछ अचूक देसी नुस्खों के जरिए हम न केवल शुगर पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रख सकते हैं. यहां के विशेषज्ञों ने आयुर्वेद के उस खजाने को खोला है, जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में युवाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकता है.

खराब जीवनशैली से मधुमेह : एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नेहा लांबा ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली के चलते तेजी से बढ़ रही बीमारी टाइप 2 डायबिटीज का आयुर्वेद में प्रमेह के रूप में वर्णन किया गया है. डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, एक टाइप वन डायिबिटीज और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज होता है. टाइप 1 की डायबिटीज बच्चों में अर्ली एज में देखने को मिलती है, जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है. टाइप 2 की डायबिटीज नॉन इंडिपेंडेंस इंसुलिन डायबिटीज कहा जाता है जो हमारी खराब जीवन शैली से उत्पन्न होती है.

आयुर्वेद से हो रहा डायबिटीज़ का इलाज (ETV Bharat)

मधुमेह के लक्षण और कारण : डॉ. नेहा लांबा ने बताया कि ये रोग प्रारंभ में कफ दोष की वृद्धि से शुरू होकर धीरे-धीरे वात प्रधान रूप ले लेता है, जो अधिक जटिल और कठिन माना जाता है. श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय से जुड़े आयुर्वेदाचार्यों का मानना है कि असंतुलित जीवनशैली इस रोग का प्रमुख कारण है. ज्यादा मिठाई, भारी और स्निग्ध भोजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, दिन में सोने की आदत और आलसी दिनचर्या मधुमेह को बढ़ावा देती है. मधुमेह के सामान्य लक्षणों में बार-बार और अधिक मात्रा में पेशाब आना, मूत्र का मीठा या चिपचिपा होना, अत्यधिक प्यास और भूख लगना, शरीर में कमजोरी, थकान और वजन कम होना शामिल हैं.

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मधुमेह को बढ़ाने वाली आदतें (ETV Bharat)

मधुमेह से और बीमारी ले रही जन्म : डॉ. नेहा लांबा ने बताया कि मधुमेह केवल एक बीमारी नहीं, ये शरीर में दूसरे रोग भी लेकर आती है. इस बीमारी में शरीर की विभिन्न धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और ओज प्रभावित होती हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है. यदि समय रहते इस पर नियंत्रण न किया जाए तो इससे और कई बीमारी बन सकती है. मधुमेह के बाद शरीर पर चोट के घाव का देर से भरना, त्वचा संक्रमण, आंखों की रोशनी कमजोर होना, नर्व संबंधी समस्याएं, किडनी डैमेज और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है. इसके प्रति जागरूकता ही हमारे युवा पीढ़ी को इससे बचा सकती है.

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डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक इलाज (ETV Bharat)

आयुर्वेद में कैसे होता है मधुमेह का उपचार ? : उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में मधुमेह का उपचार केवल औषधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आहार, विहार और औषधि के संतुलन पर आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें दोषों को संतुलित कर धातुओं को मजबूत किया जाता है. आयुर्वेदिक उपचार में कई औषधियां उपयोगी मानी जाती हैं, जिनमें निशामलकी चूर्ण, चंद्रप्रभा वटी, त्रिफला चूर्ण, गुग्गुलु योग और अन्य परंपरागत औषधियां शामिल हैं. ये औषधियां रक्त शर्करा नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म सुधार और शरीर की धातुओं के संतुलन में सहायक हैं.

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अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat)

स्वस्थ आहार से मधुमेह से बचाव : डॉ. नेहा लांबा ने बताया कि संतुलित और स्वस्थ आहार का हमारे शरीर पर काफी गहरा असर पड़ता है. हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और स्वस्थ आहार लेना चाहिए. इसमें नीम, जामुन और गुड़मार के साथ-साथ हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, पालक, करेला, खीरा और अन्य मौसमी हरी सब्जियां शामिल करना चाहिए. ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर में शर्करा संतुलन बनाए रखने, पाचन सुधारने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर करने में सहायक माने जाते हैं. आज के दौर में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय मधुमेह नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

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मरीजों की परेशानियों को समझते डॉक्टर (ETV Bharat)

आयुष विश्वविद्यालय में मधुमेह पर शोध : डॉ. नेहा लांबा ने बताया कि समय-समय पर आयुष विश्वविद्यालय के द्वारा अलग-अलग बीमारियों के ऊपर शोध की जाती है ताकि आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज हो सके. इसी को लेकर आयुष विश्वविद्यालय में मधुमेह पर शोध की गई थी जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं.

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श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र (ETV Bharat)

युवाओं में बढ़ रहे मधुमेह के मामले : डॉक्टर नेहा लांबा ने बताया कि आज से करीब 10 वर्ष पहले जब वे खुद पढ़ाई करके ट्रेनिंग पर थी, उस समय देखने को मिलता था कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में मधुमेह की बीमारी होती थी, लेकिन पिछले 5 से 7 सालों में ये आंकड़े 20 से 25 वर्ष के युवाओं में भी काफी बढ़ गए हैं. अब युवाओं में भी मधुमेह के मामले काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. WHO की रिपोर्ट के अनुसार 42 से 45 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त है. उन्होंने कहा कि WHO ने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये संख्या चार गुना होने वाली है. उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, केवल इस पर नियंत्रण किया जा सकता है.

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मरीजों का बीपी चेक करते डॉक्टर (ETV Bharat)

जीवन शैली और खान-पान में सुधार की जरूरत : श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने ईटीवी भारत को बधाई देते हुए कहा कि ईटीवी भारत मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. कुलपति ने कहा कि अतिभोजन और सुख-सुविधाओं पर आधारित जीवनशैली मधुमेह के प्रमुख कारणों में से हैं. यदि व्यक्ति अपने खान-पान और कार्यप्रणाली पर ध्यान दें, तो इस बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मधुमेह पूर्णतः साध्य रोग नहीं है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए जीवनशैली में सुधार बेहद आवश्यक है. जैसे-जैसे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, लोगों ने आरामदायक जीवनशैली और असंतुलित खानपान को अपनाया है,जिससे ये समस्या तेजी से बढ़ रही है. कुलपति ने भारतीय पारंपरिक जीवनशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि ये श्रम और संतुलन पर आधारित रही है. औषधियां केवल रोग को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, लेकिन रोग से बचाव और उसे नियंत्रित रखना व्यक्ति के अपने हाथ में है. उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करें. आहार-विहार में संतुलन, नियमित शारीरिक गतिविधि और अनुशासित दिनचर्या अपनाकर ही मधुमेह जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है.

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मरीजों को देखते डॉक्टर (ETV Bharat)

मधुमेह के रोगियों को पंचकर्म चिकित्सा : श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. राजा सिंगला ने बताया कि अस्पताल में 180 बेड की सुविधा है. यहां 7 क्लीनिकल ओपीडी चल रही हैं, जिसमें हर तरह की बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है. मधुमेह के रोगियों को पंचकर्म चिकित्सा के तहत बस्ती दी जाती है, जिसका अच्छा फायदा रोगियों को मिलता है. डॉ. सिंगला का कहना है कि आज 17 से 18 साल की उम्र में ही मधुमेह की पुष्टि हो रही है, जो चिंताजनक है. अगर मधुमेह को कंट्रोल करना है तो औषधियों के साथ आहार-विहार संतुलित होना बेहद जरूरी है.

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अस्पताल में पहुंचे मरीज (ETV Bharat)

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