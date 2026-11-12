सर्दियों की दस्तक के साथ बदलें खान-पान और दिनचर्या, आयुर्वेद के ये टिप्स रखेंगे सेहत का ख्याल
शरीर की जरूरत के अनुसार अपनाएं पौष्टिक और गर्म आहार, खानपान और स्वस्थ दिनचर्या के ये टिप्स करेंगे मौसमी बीमारियों से बचाव.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 11:00 PM IST
सिरमौर: नवंबर का महीना मौसम में बदलाव के साथ शरीर की जरूरतों में भी परिवर्तन लेकर आता है. दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम बढ़ती ठंड के बीच खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है. आयुर्वेद में इस समय को ऋतु संधि माना गया है. महीने के शुरुआती 15 दिन शरद ऋतु के अंतिम चरण और अंतिम 15 दिन हेमंत ऋतु की शुरुआत के माने जाते हैं. ऐसे में मौसम के अनुरूप धीरे-धीरे पौष्टिक और गर्म आहार को दिनचर्या में शामिल करना बेहतर रहता है.
आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार आहार और विहार
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के धौण आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में तैनात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. ममता जैन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार आहार और विहार का विशेष महत्व है. गर्मी व बरसात के बाद शरद ऋतु और इसके बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है. नवंबर में मौसम के इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए भोजन, व्यायाम, मालिश और रहन-सहन में जरूरी परिवर्तन करने चाहिए. स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ नियमित दिनचर्या और शरीर की प्रकृति के अनुरूप खान-पान भी जरूरी है.
ऋतु संधि और शरीर की जरूरतों को समझना जरूरी
डॉ. ममता जैन के अनुसार नवंबर में ठंड बढ़ने के साथ आयुर्वेद के अनुसार शरीर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति अधिक सक्रिय होने लगती है. ऐसे में शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पोषण देने वाले भोजन की जरूरत होती है. शुरुआती दिनों में हल्का और सुपाच्य भोजन जारी रखते हुए मौसम ठंडा होने के साथ धीरे-धीरे पौष्टिक और गर्म आहार बढ़ाया जा सकता है. इस दौरान गेहूं, नए चावल, मक्का और बाजरा जैसे अनाज भोजन में शामिल किए जा सकते हैं. उड़द की दाल का सेवन भी लाभकारी माना गया है. भोजन में गाय का शुद्ध घी, मक्खन और तिल या सरसों के तेल का उचित मात्रा में प्रयोग शरीर को ऊर्जा देने और रूखेपन से बचाने में मदद कर सकता है.
गुड़, गर्म दूध और मौसमी सब्जियों को दें प्राथमिकता
सर्दियों में शरीर को ऊर्जा और पोषण देने के लिए गुड़, गर्म दूध, खीर, सूखे मेवे और गोंद से बने लड्डू जैसे खाद्य पदार्थ आहार में शामिल किए जा सकते हैं. गाजर, मूली, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, शकरकंद और आंवला जैसे मौसमी फल और सब्जियां भी भोजन का हिस्सा बनाएं. डॉ. ममता जैन के अनुसार भोजन तैयार करते समय अदरक, सोंठ, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और हल्दी जैसे मसालों का उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है. ये मसाले सर्दियों के भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ पारंपरिक रूप से आयुर्वेदिक आहार का हिस्सा माने जाते हैं. इसके अलावा हल्का गर्म या गुनगुना पानी पीने की आदत डालनी चाहिए.
ठंडी और बासी चीजों के सेवन में बरतें सावधानी
मौसम में ठंड बढ़ने के साथ खान-पान में भी सावधानी जरूरी है. डॉ. ममता जैन के अनुसार फ्रिज में रखा बहुत ठंडा भोजन, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए. अत्यधिक रूखा, कच्चा और हल्का भोजन लगातार लेने से भी बचना चाहिए. बहुत ज्यादा तीखे और कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखना बेहतर है. उन्होंने बताया कि इस मौसम में लंबे समय तक भूखे रहने या बहुत लंबा उपवास रखने से भी बचना चाहिए. शरीर को पर्याप्त पोषण देने के लिए समय पर संतुलित भोजन करें. शरद ऋतु के दौरान मैदा से बनी चीजों, अत्यधिक मसालेदार और तेल में तले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए. दही व मछली से परहेज करने और अमरूद खाली पेट नहीं खाने की सलाह भी दी गई है. मूंगफली, भुट्टे, कच्ची ककड़ी और कंद-मूल का अधिक सेवन करने से भी बचना चाहिए.
सर्दियों में इन चीजों को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा
सर्दियों में केवल खान-पान ही नहीं, बल्कि शरीर की बाहरी देखभाल भी जरूरी है. डॉ. ममता जैन के अनुसार सुबह की हल्की धूप लेनी चाहिए. शरीर और सिर पर तिल के तेल से नियमित मालिश करने से त्वचा का रूखापन कम करने में मदद मिल सकती है. इसके साथ हल्का व्यायाम, योग और सुबह की सैर को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. हेमंत ऋतु में शरीर को ठंड से बचाने के लिए गुनगुने पानी से स्नान करें और ऊनी व गर्म कपड़े पहनें. सिर, कान, नाक और पैरों को ठंडी हवा से सुरक्षित रखें. जरूरत के अनुसार जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, मफलर और स्कार्फ का इस्तेमाल करें. हाथ-पैर धोने के लिए भी गुनगुने पानी का प्रयोग करना बेहतर है. धूप सेंकना और शरीर को पर्याप्त गर्म रखना इस मौसम की उपयोगी दिनचर्या का हिस्सा है.
सर्दियों में दिन के समय सोने से करें परहेज
डॉ. ममता जैन ने बताया कि हेमंत ऋतु में दिन के समय सोने से परहेज करना चाहिए. अधिक ठंडी हवा वाले स्थानों पर लंबे समय तक रहने और नंगे पैर घूमने से भी बचना चाहिए. इस मौसम में शरीर को गर्म रखने के साथ नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन अपनाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि नवंबर से जनवरी तक मौसम के बदलाव के साथ शरीर की जरूरतें भी बदलती रहती हैं. इसलिए ऋतु के अनुरूप आहार-विहार अपनाना चाहिए. हालांकि हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है. ऐसे में किसी विशेष औषधि, चूर्ण, लड्डू या उपचार को अपनाने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. सही खान-पान, नियमित व्यायाम और मौसम के अनुरूप दिनचर्या अपनाकर सर्दियों में भी स्वस्थ और सक्रिय रहा जा सकता है.