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सर्दियों की दस्तक के साथ बदलें खान-पान और दिनचर्या, आयुर्वेद के ये टिप्स रखेंगे सेहत का ख्याल

सर्दियों के लिए आयुर्वेदिक टिप्स ( ETV Bharat GFX )

सिरमौर: नवंबर का महीना मौसम में बदलाव के साथ शरीर की जरूरतों में भी परिवर्तन लेकर आता है. दिन में हल्की गर्माहट और सुबह-शाम बढ़ती ठंड के बीच खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है. आयुर्वेद में इस समय को ऋतु संधि माना गया है. महीने के शुरुआती 15 दिन शरद ऋतु के अंतिम चरण और अंतिम 15 दिन हेमंत ऋतु की शुरुआत के माने जाते हैं. ऐसे में मौसम के अनुरूप धीरे-धीरे पौष्टिक और गर्म आहार को दिनचर्या में शामिल करना बेहतर रहता है.

आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार आहार और विहार