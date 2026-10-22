घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय न करें ये आम गलतियां, वरना रीडिंग आ सकती है पूरी तरह गलत
समस्या ब्लड प्रेशर मॉनिटर में ही हो सकती है. घर पर इस्तेमाल होने वाले कई डिजिटल ब्लड प्रेशर डिवाइस समय के साथ या खराब बनावट...
Published : October 22, 2026 at 8:33 PM IST
घर पर ली गई ब्लड प्रेशर रीडिंग की सटीकता पर सवाल उठाना बिल्कुल सामान्य बात है. डिजिटल डिवाइस में थोड़ा-बहुत अंतर आना आम है. लेकिन आपकी रीडिंग कितनी भरोसेमंद है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे मापा और किस माहौल में मापा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन गलत तरीका इस्तेमाल करने से रीडिंग गलत आ सकती है. इससे या तो बेवजह चिंता हो सकती है या हाई ब्लड प्रेशर का गंभीर मामला पता नहीं चल पाता है.
हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट और जनरल फिजिशियन डॉ. के. सेशी किरण का कहना है कि घर पर ब्लड प्रेशर की जांच करना उपयोगी है और इसकी सलाह भी दी जाती है, लेकिन रीडिंग कितनी सटीक होगी, यह इस्तेमाल किए गए उपकरण और जांच के तरीके दोनों पर निर्भर करता है. छोटी-मोटी गलतियों की वजह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हाई दिख सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल लग सकता है.
सटीकता क्यों महत्वपूर्ण है
डॉ. के. सेशी किरण के अनुसार, ब्लड प्रेशर की नियमित माप हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की समय पर पहचान करने और डॉक्टर को सही दवा व सटीक इलाज तय करने में मदद करती है. इसलिए, ब्लड प्रेशर की सही माप बेहद जरूरी है क्योंकि गलत रीडिंग की वजह से मरीज को गलत दवाएं मिल सकती हैं या उसके सही इलाज में देरी हो सकती है. चूंकि हाई ब्लड प्रेशर (साइलेंट किलर) के अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए केवल सही जांच ही इसके खतरों से बचा सकती है.
ब्लड प्रेशर रीडिंग गलत आने की आम गलतियां
डॉ. के. सेशी किरण बताते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) मापते समय की जाने वाली छोटी-सी गलतियां रीडिंग को वास्तविक स्तर से काफी अधिक दिखा सकती हैं, जैसे कि...
- ब्लड प्रेशर मापने से पहले आराम न करना- विशेषज्ञों का कहना है कि रीडिंग लेने से पहले पांच मिनट तक शांत बैठें
- मापते समय बातचीत करना- मापते समय बातचीत करने से सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 10 mmHg तक बढ़ सकता है.
- कपड़ों के ऊपर से कफ लगाना- ध्यान रहें कि कफ को हमेशा सीधे नंगी त्वचा पर लगाएं.
- गलत साइज का कफ इस्तेमाल करना- बहुत छोटा कफ लगाने से रीडिंग ज्यादा आती है, जबकि बहुत बड़ा कफ लगाने से रीडिंग कम आती है. इसलिए कफ इस्तेमाल करते समय साइज का ध्यान जरूर रखें.
- गलत मुद्रा या पोस्चर में बैठकर मपना- पीठ को सहारा न देना, पैरों को हवा में लटकाए रखना, पैरों को क्रॉस करके बैठना, या हाथ को दिल के स्तर से नीचे रखना, इन सभी स्थितियों में रीडिंग ज्यादा आ सकती है.
- ब्लैडर भरा होना- इससे रीडिंग 10 से 15 mmHg तक बढ़ सकती है.
- कैफीन का सेवन करने, स्मोकिंग या व्यायाम करना- रीडिंग लेने से 30 मिनट पहले कैफीन का सेवन करने, धूम्रपान करने या व्यायाम करने से भी गलत परिणाम मिल सकता है.
- केवल एक बार रीडिंग लेना- ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से घटता-बढ़ता रहता है, इसलिए केवल एक रीडिंग पर भरोसा करना भ्रामक हो सकता है.
समस्या खुद रीडिंग डिवाइस में भी हो सकती है
उनका कहना है कि असल में, समस्या ब्लड प्रेशर मॉनिटर में ही हो सकती है. घर पर इस्तेमाल होने वाले कई डिजिटल ब्लड प्रेशर डिवाइस समय के साथ या खराब बनावट के कारण गलत रीडिंग दे सकते हैं. घर पर इस्तेमाल होने वाले ब्लड प्रेशर मॉनिटर, खासकर कलाई पर पहने जाने वाले डिवाइस, से ली गई रीडिंग और क्लिनिकल-ग्रेड उपकरणों से ली गई रीडिंग के बीच अक्सर 5 mmHg या उससे ज्यादा का अंतर हो सकता है.
क्या मदद करता है
- कई अध्ययनों से पता चला है कि घर पर इस्तेमाल होने वाले डिजिटल मॉनिटर की रीडिंग, क्लिनिकल-ग्रेड उपकरणों की तुलना में 5 mmHg या उससे अधिक अलग हो सकती है
- कलाई पर पहने जाने वाले ब्लड प्रेशर मॉनिटर को आमतौर पर सबसे कम भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि हृदय के स्तर के मुकाबले कलाई की स्थिति में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर रीडिंग गलत हो सकती है.
- ऊपरी बांह पर कफ लगाकर इस्तेमाल किए जाने वाले मॉनिटर, कलाई पर पहने जाने वाले उपकरणों की तुलना में अधिक सटीक माने जाते हैं. इन्हें खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि वे वैलिडेटेड हों, यानी उनकी सटीकता की स्वतंत्र रूप से जांच की गई हो. आप इस बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ले सकते हैं.
- इसके अलावा, ब्लड प्रेशर कफ खरीदते समय अपनी बांह को मापें और सही साइज चुनें. अपनी ऊपरी बांह के बीच के हिस्से को मापने के लिए एक लचीले मापने वाले टेप का इस्तेमाल करें.
- डॉक्टर के पास जाते समय अपना मॉनिटर साथ ले जाएं. इसकी रीडिंग की तुलना क्लिनिक में ली गई रीडिंग से करें, और साल में लगभग एक बार ऐसा जरूर करें.
- ध्यान रखें कि बीमारी की पहचान या इलाज से जुड़े फैसले लेने के लिए स्मार्टवॉच या फोन ऐप्स पर निर्भर न रहें. इन्हें अभी तक पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं माना जाता है.
सही रीडिंग कैसे लें
- 30 मिनट तक कैफीन, स्मोकिंग और व्यायाम से बचें और अपना मूत्राशय खाली कर लें.
- पीठ को सहारा देकर, पैर सीधे और टांगें क्रॉस किए बिना बैठें.
- अपनी नंगी बांह को टेबल पर रखें और कफ को हृदय के स्तर पर रखें.
- स्थिर और शांत रहें.
- एक मिनट के अंतराल पर दो रीडिंग लें.
- सुबह और शाम, आदर्श रूप से दवाइयों और नाश्ते से पहले माप लें.
- इसे सात दिनों तक करें, फिर अपने डॉक्टर के साथ लॉग साझा करें. डॉक्टर आमतौर पर पहले दिन की रीडिंग को हटा देते हैं और बाकी दिनों का औसत निकालते हैं.
घर और क्लिनिक में ब्लड प्रेशर की रीडिंग अलग-अलग क्यों आती है?
- 'व्हाइट कोट हाइपरटेंशन': इसमें क्लिनिक में रीडिंग ज्यादा आती है, लेकिन घर पर सामान्य रहती है. ऐसा अक्सर घबराहट या तनाव के कारण होता है.
- 'मास्क्ड हाइपरटेंशन': इसमें क्लिनिक में रीडिंग सामान्य आती है, लेकिन घर पर ज्यादा होती है. इसका पता लगाना मुश्किल होता है और इससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. घर पर निगरानी करने से इन दोनों की पहचान करने में मदद मिलती है, लेकिन केवल तभी जब रीडिंग सटीक हों.
ब्लड प्रेशर रेंज
- सामान्य: 120/80 mmHg से कम
- बढ़ा हुआ: सिस्टोलिक 120–129, और डायस्टोलिक रीडिंग 80 से कम
- स्टेज 1 हाइपरटेंशन: 130–139 या 80–89
- स्टेज 2 हाइपरटेंशन: 140/90 या उससे अधिक
- हाई ब्लड प्रेशर का पता सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकता है, जो आम तौर पर कई दिनों के एवरेज टेस्ट पर आधारित होता है.
चिकित्सीय सहायता कब लें
- अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर है और इसके साथ सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, सुन्नपन, देखने में बदलाव या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षण हैं, तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें.
- अगर आराम करने और दोबारा जांचने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ऊपर रहता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, भले ही आपको कोई अन्य लक्षण महसूस न हो रहे हों.
- अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 130/80 या उससे अधिक रहता है, आपके दोनों हाथों के ब्लड प्रेशर में काफी अंतर है, या आपका मॉनिटर बार-बार अनियमित धड़कन दिखाता है, तो डॉक्टर से मिलने का समय लें.
- अगर लो ब्लड प्रेशर के साथ आपको चक्कर आते हैं या बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है
कुछ जरूरी बातें
- सिर्फ घर पर ली गई रीडिंग के आधार पर ब्लड प्रेशर की दवा कभी भी शुरू न करें या बंद न करें और न ही उसमें कोई बदलाव करें.
- एक बार ब्लड प्रेशर ज्यादा आने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बीमारी है. आराम करें, दोबारा जांच करें और दोनों नतीजों को नोट कर लें.
- घर पर ब्लड प्रेशर की निगरानी करना मददगार तो है, लेकिन यह नियमित मेडिकल चेक-अप का विकल्प नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)