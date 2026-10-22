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घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय न करें ये आम गलतियां, वरना रीडिंग आ सकती है पूरी तरह गलत

घर पर ब्लड प्रेशर चेक करते समय न करें ये आम गलतियां, वरना रीडिंग आ सकती है पूरी तरह गलत ( GETTY IMAGES )

घर पर ली गई ब्लड प्रेशर रीडिंग की सटीकता पर सवाल उठाना बिल्कुल सामान्य बात है. डिजिटल डिवाइस में थोड़ा-बहुत अंतर आना आम है. लेकिन आपकी रीडिंग कितनी भरोसेमंद है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे मापा और किस माहौल में मापा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन गलत तरीका इस्तेमाल करने से रीडिंग गलत आ सकती है. इससे या तो बेवजह चिंता हो सकती है या हाई ब्लड प्रेशर का गंभीर मामला पता नहीं चल पाता है.

हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट और जनरल फिजिशियन डॉ. के. सेशी किरण का कहना है कि घर पर ब्लड प्रेशर की जांच करना उपयोगी है और इसकी सलाह भी दी जाती है, लेकिन रीडिंग कितनी सटीक होगी, यह इस्तेमाल किए गए उपकरण और जांच के तरीके दोनों पर निर्भर करता है. छोटी-मोटी गलतियों की वजह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हाई दिख सकता है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल लग सकता है.