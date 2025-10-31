इन 5 चीजों के साथ भूलकर भी न खाएं दही, पेट में सूजन और आंतों की सेहत को हो सकता है गंभीर नुकसान
दही के साथ खाई जाने वाली ये 5 चीजें सेहत के लिए हो सकती हैं नुकसानदायक, आइए न्यूट्रिशनिस्ट से जानते किन चीजों से बचना चाहिए....
Published : October 31, 2025 at 7:08 PM IST
दही भारतीय व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है. खाने में दही की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग हर दूसरे भारतीय खाने के साथ साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. चाहे पराठा हो या चावल दाल, दही की एक कटोरी जरूर होती है. सेहत के लिए दही के सेवन के कई फायदे हैं. दही एक डेयरी प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. यह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन (खास तौर से B12) और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है. दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन सोर्स है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
निस्संदेह दही एक सुपरफूड है, जो आपके पेट, हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है.. इसका सेवन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. हालांकि, अगर आप दही को गलत सामग्री के साथ मिलाते हैं, तो यह फायदेमंद होने के बजाय जहरीला हो सकता है. एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. जानकी श्रीनाथ ने उन फूड आइटम्स की लिस्ट दी है जिनके साथ आपको दही खाने से बचना चाहिए...
इन फूड आइटम्स के साथ भूलकर भी ना खाएं दही
दूध और दही
न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. जानकी श्रीनाथ के मुताबिक, आयुर्वेद में साफ तौर पर कहा गया है कि दही और दूध को एक साथ खाने से बचना चाहिए. दोनों ही चीजों के गुण और पाचन क्रिया बिल्कुल अलग होती है. दही पहले से ही फर्मेंटेड होता है, जबकि दूध सिर्फ उबाला जाता है. अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो आंतों में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और गैस, एसिडिटी या अपच की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसलिए, दूध के साथ दही खाना एक छोटी सी लेकिन गंभीर गलती हो सकती है.
फल और दही
खट्टे फूड आइटम्स और दही
कई घरों में दही में टमाटर मिलाकर खाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह मिश्रण शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है और आंतों की परत को प्रभावित करता है. यह मिश्रण लीकी गट सिंड्रोम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में सूजन बढ़ जाती है. इसलिए, अगर आप दही का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो इसे खट्टे पदार्थों के साथ खाने से बचें.
सब्जियां और दही
पनीर और दही
