इन 5 चीजों के साथ भूलकर भी न खाएं दही, पेट में सूजन और आंतों की सेहत को हो सकता है गंभीर नुकसान

इन 5 चीजों के साथ भूलकर भी न खाएं दही, पेट में सूजन और आंतों की सेहत को हो सकता है गंभीर नुकसान ( GETTY IMAGES )

दूध और दही न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. जानकी श्रीनाथ के मुताबिक, आयुर्वेद में साफ तौर पर कहा गया है कि दही और दूध को एक साथ खाने से बचना चाहिए. दोनों ही चीजों के गुण और पाचन क्रिया बिल्कुल अलग होती है. दही पहले से ही फर्मेंटेड होता है, जबकि दूध सिर्फ उबाला जाता है. अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो आंतों में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और गैस, एसिडिटी या अपच की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इसलिए, दूध के साथ दही खाना एक छोटी सी लेकिन गंभीर गलती हो सकती है.

निस्संदेह दही एक सुपरफूड है, जो आपके पेट, हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है.. इसका सेवन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है. हालांकि, अगर आप दही को गलत सामग्री के साथ मिलाते हैं, तो यह फायदेमंद होने के बजाय जहरीला हो सकता है . एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. जानकी श्रीनाथ ने उन फूड आइटम्स की लिस्ट दी है जिनके साथ आपको दही खाने से बचना चाहिए...

दही भारतीय व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है. खाने में दही की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग हर दूसरे भारतीय खाने के साथ साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. चाहे पराठा हो या चावल दाल, दही की एक कटोरी जरूर होती है. सेहत के लिए दही के सेवन के कई फायदे हैं. दही एक डेयरी प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. यह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन (खास तौर से B12) और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है. दही प्रोबायोटिक्स का एक बेहतरीन सोर्स है. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

फल और दही

कई लोग उपवास के दिनों में या एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में दही को फलों के साथ मिलाकर खाते हैं. लेकिन यह संयोजन पाचन के लिए अनुकूल नहीं है. दही भारी, ठंडा और प्रोटीन से भरपूर होता है, जबकि फलों में नेचुरल शुगर और एसिडिक तत्व होते हैं. जब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है, तो आंतों में किण्वन बढ़ जाता है, जिससे पेट फूलना, गैस और सूजन की समस्या हो जाती है. समय के साथ, आंत के माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ जाता है और पाचन क्रिया कम हो जाती है. इसलिए, दोनों को अलग-अलग खाना ही बेहतर होता है.

खट्टे फूड आइटम्स और दही

कई घरों में दही में टमाटर मिलाकर खाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह मिश्रण शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है और आंतों की परत को प्रभावित करता है. यह मिश्रण लीकी गट सिंड्रोम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में सूजन बढ़ जाती है. इसलिए, अगर आप दही का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो इसे खट्टे पदार्थों के साथ खाने से बचें.

सब्जियां और दही

टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च जैसी नाइटशेड सब्जियों के साथ दही खाने से शरीर में सूजन और जलन बढ़ सकती है. इन सब्जियों के बीजों में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें पचाना मुश्किल होता है. इन सब्जियों के साथ दही खाने से कभी-कभी दस्त, पेट की समस्याएं और आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं. इसलिए इन्हें एक साथ खाने से बचें.

पनीर और दही

दही और पनीर दोनों ही फर्मेंटेड होते हैं, जबकि पनीर की फर्मेंटेशन पीरियड बहुत लंबी होती है. इसलिए, इन दोनों खाद्य पदार्थों को एक साथ खाने से शरीर में एसिडिटी बढ़ सकती है और पेट फूलना, आईबीएस और आईबीडी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आयुर्वेद के अनुसार, इस संयोजन को वर्जित माना जाता है. यह पाचन तंत्र पर अधिक दबाव डालता है और आपको भारीपन का एहसास कराता है. इसलिए, पनीर और दही को एक साथ खाने के बजाय, इन्हें अलग-अलग समय पर खाना बेहतर है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)